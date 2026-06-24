مارکو روبیو چهارشنبه سوم تیر سفر خود را به خاورمیانه به طور رسمی آغاز کرد. سفری که هدف آن اطمینان‌بخشی به متحدان عرب واشینگتن است. کشورهایی که برخی مفاد توافق دونالد ترامپ با تهران، از جمله پیشنهاد ایجاد صندوقی ۳۰۰ میلیارد دلاری برای توسعه و بازسازی ایران را - در قبال رقیب منطقه‌ای خود - بیش از حد سخاوتمندانه می‌دانند.

روبیو شامگاه سه‌شنبه دوم تیر وارد ابوظبی شد تا سفر سه روزه خود را به کشورهای حوزه خلیج فارس آغاز کند . این نخستین ماموریت دیپلماتیک او پس از توافقی است که هفته گذشته برای پایان دادن به جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی حاصل شد.

وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به این پرسش که آیا نگرانی متحدان منطقه‌ای واشینگتن درباره این توافق را در دیدارهای خود بررسی خواهد کرد، به خبرنگاران گفت: «بدون تردید این موضوع در این گفت‌وگوها مطرح خواهد شد.»

او افزود در این دیدارها درباره موضوعاتی که در تفاهم‌نامه میان تهران و واشینگتن گنجانده نشده نیز گفت‌وگو خواهد شد.

خبرگزاری رویترز نوشت که روبیو در هفته‌های اخیر نقش پررنگی در مذاکرات مربوط به ایران نداشته است. در مقابل، جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، آخر هفته گذشته در سوئیس هدایت دوری از مذاکرات با مقام‌های ایرانی را بر عهده داشت.

اظهارات روبیو در جریان این سفر با دقت دنبال خواهد شد تا مشخص شود کسی که زمانی به عنوان یکی از منتقدان سرسخت تهران شناخته می‌شد، چگونه از توافقی دفاع می‌کند که بسیاری از جمهوری‌خواهان کنگره آن را نوعی عقب‌نشینی در برابر حکومت ایران می‌دانند.

روبیو و ونس که هر دو سابقه حضور در سنای آمریکا را دارند، در میان جمهوری‌خواهان از گزینه‌های احتمالی جانشینی ترامپ محسوب می‌شوند و بسیاری از فعالان حزبی و نظرسنجی‌های اولیه، رقابت آینده را عمدتا میان این دو چهره پیش‌بینی می‌کنند.

ماموریت روبیو از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. او باید از توافق اولیه‌ای دفاع کند که ترامپ به شدت از آن حمایت می‌کند و در عین حال به نگرانی‌های همتایان عرب خود نیز پاسخ دهد. کشورهایی که با احتیاط بیشتری به این توافق می‌نگرند.

رویترز نوشت که گرچه رهبران کشورهای خلیج فارس در طول جنگ خواهان پایان درگیری‌ها بودند، اما بسیاری از آن‌ها از مفاد توافق نهایی غافلگیر و ناامید شده‌اند.

نگرانی از پیامدهای توافق برای امنیت منطقه

متحدان منطقه‌ای آمریکا به‌ویژه نگرانند که جمهوری اسلامی از صندوق بازسازی ۳۰۰ میلیارد دلاری پیشنهادی، برای بازسازی توان نظامی خود استفاده کند.

این توافق همچنین به توان موشک‌های بالستیک ایران نمی‌پردازد. موضوعی که برای کشورهای خلیج فارس اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا همه آن‌ها در جریان جنگ هدف موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند.

تهران نیز یادآور شده است کشورهای خلیج فارس در جریان جنگ تسهیلات لجستیکی مختلفی در اختیار آمریکا قرار دادند و در عین حال میزبان پایگاه‌های نظامی آمریکا هستند که نقشی کلیدی در این درگیری ایفا کردند.

امارات متحده عربی و کویت از جمله کشورهایی هستند که روبیو در این سفر به آن‌ها خواهد رفت. هر دو کشور میزبان پایگاه‌های راهبردی آمریکا هستند و هر دو در جریان جنگ، هدف حملات موشکی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. حملاتی که به کشته شدن غیرنظامیان نیز انجامید.

امارات به طور خاص با فشارهای اقتصادی قابل توجهی روبه‌رو شده است. جنگ از جمله باعث شد هزاران نیروی کار خارجی که بخش مهمی از اقتصاد غیرنفتی این کشور را تشکیل می‌دهند، امارات را ترک کنند.

رویترز هفته گذشته گزارش داد که جمهوری اسلامی هسته‌های مخفی جدیدی را در عراق برای انجام حملات علیه کشورهای خلیج فارس، از جمله کویت و امارات، ایجاد کرده است.

بر اساس این گزارش، این هسته‌ها در فاصله‌ای حدود یک ماهه از اواخر فروردین تا اواخر اردیبهشت، دست‌کم هفت حمله پهپادی علیه اهدافی در کویت، امارات و عربستان سعودی انجام داده‌اند.