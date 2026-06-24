آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا، از شرکتهای هواپیمایی خواست با وجود توافق میان آمریکا و جمهوری اسلامی، همچنان از عبور از حریم هوایی ایران، عراق و لبنان اجتناب کنند.
این آژانس اعلام کرد احتمال نقض کوتاهمدت آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بهویژه در تنگه هرمز، همچنان وجود دارد.
آژانس ایمنی هوانوردی اتحادیه اروپا همچنین نسبت به تاثیر آتشبس شکننده میان اسرائیل و حزبالله بر حریم هوایی لبنان هشدار داد.
جام جهانی ۲۰۲۶ تنها صحنه رقابت بزرگترین ستارههای فوتبال جهان نیست؛ این تورنمنت به یک گردهمایی خانوادگی هم تبدیل شده است. برای نخستین بار در تاریخ جامهای جهانی، هفت جفت برادر در این رقابتها حضور دارند؛ اتفاقی کمسابقه که جذابیت ویژهای به مسابقات بخشیده است.
نکته جالب اینکه از میان این هفت جفت برادر، تنها سه زوج برای یک تیم ملی بازی میکنند و چهار جفت دیگر پیراهن تیمهای ملی متفاوتی را بر تن دارند؛ موضوعی که حتی میتواند آنها را مقابل یکدیگر قرار دهد.
برادران سوتار؛ از اسکاتلند تا استرالیا
هری سوتار، مدافع تیم ملی استرالیا، در شهر آبردین اسکاتلند متولد شد و حتی در ردههای پایه برای اسکاتلند به میدان رفت، اما در نهایت به دلیل اصالت استرالیایی مادرش، استرالیا را برای بازیهای ملی انتخاب کرد.
برادر او، جان سوتار، مسیر متفاوتی را برگزید و اکنون برای تیم ملی اسکاتلند بازی میکند. هر دو برادر در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور دارند و احتمال رویارویی آنها یکی از داستانهای جالب این رقابتهاست.
دوئهها؛ دو ستاره برای فرانسه و ساحل عاج
دزیره دوئه، پدیده جوان فوتبال فرانسه و ستاره پاریسنژرمن، یکی از امیدهای خروسها در جام جهانی محسوب میشود. برادر او، گوئلا دوئه، برای تیم ملی ساحل عاج بازی میکند.
هر دو در شهر آنژه فرانسه متولد شدهاند، اما در سطح ملی مسیرهای متفاوتی را انتخاب کردهاند.
برادران بروبی؛ هلند در برابر غنا
برایان بروبی، مهاجم تیم ملی هلند، یکی دیگر از بازیکنانی است که همراه برادرش در جام جهانی حضور دارد. برادر بزرگتر او، دریک لوکاسن بروبی، برای تیم ملی غنا بازی میکند.
هر دو برادر در آمستردام به دنیا آمدهاند، اما اکنون پیراهن دو کشور متفاوت را بر تن دارند.
ویلیامزها؛ معروفترین برادران جام جهانی
شاید مشهورترین زوج حاضر در جام جهانی، نیکو و ایناکی ویلیامز باشند.
نیکو ویلیامز، ستاره تیم ملی اسپانیا و قهرمان یورو ۲۰۲۴، یکی از مهرههای کلیدی لاروخا به شمار میرود. برادر بزرگتر او، ایناکی ویلیامز، برای تیم ملی غنا بازی میکند.
هر دو در اسپانیا متولد شدهاند، اما در سطح ملی تصمیم گرفتند مسیرهای متفاوتی را انتخاب کنند.
برادران همتیمی
در کنار این چهار جفت برادر که برای کشورهای مختلف بازی میکنند، سه زوج دیگر در یک تیم ملی کنار هم حضور دارند.
فرانسه با تئو و لوکاس هرناندز یکی از شناختهشدهترین زوجهای برادران فوتبال جهان را در اختیار دارد.
کیپورد نیز روی لاروس و دلروی دوارته حساب باز کرده و کوراسائو با برادران باکونا، یعنی لیاندرو و جونینیو، نخستین حضور تاریخ خود در جام جهانی را تجربه میکند.
افتخاری که فقط دو خانواده به آن رسیدهاند
حضور دو برادر در جام جهانی اتفاقی نادر است، اما قهرمانی جهان توسط دو برادر در یک تیم ملی دستاوردی بسیار کمیابتر محسوب میشود.
در تاریخ جام جهانی تنها دو جفت برادر موفق به فتح این جام شدهاند؛ بابی و جک چارلتون با انگلیس در سال ۱۹۶۶ و فریتس و اوتمار والتر با آلمان غربی در سال ۱۹۵۴.
حالا باید دید آیا یکی از هفت جفت برادر حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ میتواند نام خود را در کنار این خانوادههای تاریخی ثبت کند یا نه.
روزنامه شرق گزارش داد شماری از شهروندان تهرانی که خانههایشان در جریان جنگ آسیب دیده و در هتل اسکان داده شده بودند، اکنون با دستور تخلیه مواجه شدهاند. این در حالی است که هنوز اقدامی برای بازسازی منازل انجام نشده و بودجهای نیز در اختیار بسیاری از شهروندان قرار نگرفته است.
بر اساس این گزارش، این نخستین بار نیست که چنین وضعیتی برای شهروندان جنگزده رخ میدهد. پس از جنگ ۱۲ روزه نیز شهرداری تهران تعدادی از آسیبدیدگان را در هتلها اسکان داد، اما شماری از آنان پیش از آماده شدن خانههایشان یا دریافت خسارت و هزینه بازسازی، ناچار به ترک محل اسکان موقت شدند.
شرق نوشت اکنون با گذشت نزدیک به یک سال و پس از وقوع جنگی دیگر، همان شرایط در حال تکرار است و برخی شهروندان در حالی دستور تخلیه هتلها را دریافت کردهاند که هنوز تصمیم مشخصی درباره بازسازی واحدهای مسکونی آنان گرفته نشده است.
پیشتر در ۲۶ اردیبهشت، عبدالمطهر محمدخانی، سخنگوی شهرداری تهران، اعلام کرده بود ۵۱ هزار واحد مسکونی در تهران در جریان جنگ آسیب دیدند که از این میان، ۱۸۱۹ واحد نیازمند تخریب و نوسازی کامل هستند.
به گفته او، بخش عمده مسئولیت بازسازی به شهرداری تهران واگذار شده، مراحل کارشناسی پروندهها به پایان رسیده و روند تعیین خسارت، انتخاب پیمانکار و تایید نقشهها در حال انجام است.
با این حال، در گزارش شرق آمده است: «کلنگ بازسازی هیچ خانهای نخورده است و حتی مسئول بازسازیها نیز مشخص نشده است، اما جنگزدگان از هتل خارج شدهاند.»
پایگاه خبری بلومبرگ پیشتر گزارش داد در جریان جنگ اخیر، دستکم ۷۶۴۵ ساختمان در سراسر ایران آسیب دیدند یا تخریب شدند که در میان آنان، ۶۰ مرکز آموزشی و ۱۲ مرکز درمانی به چشم میخورند.
بلومبرگ با تحلیل نوع کاربری زمین در مناطق آسیبدیده تهران نوشت در مجموع، ۲۸۱۶ ساختمان پایتخت در درگیریها هدف قرار گرفتند که حدود ۳۲ درصد نظامی، ۲۵ درصد صنعتی، ۲۱ درصد غیرنظامی، ۱۹ درصد تجاری و دو درصد، دولتی بودند.
حتی یک پیچ از خانهمان سالم نمانده؛ چطور به همان خانه برگردیم؟
روزنامه شرق در ادامه گزارش خود به وضعیت یکی از مجروحان جنگ اخیر به نام «آقای ع» پرداخت. خانه این شهروند اسفند سال گذشته بر اثر شدت موج انفجار ناشی از یک حمله در شرق تهران بهشدت آسیب دید و او به همراه خانوادهاش در هتل اسکان داده شد.
«ع» با اشاره به جلسهای که اردیبهشتماه به همراه سایر همسایگان با جمعی از مقامهای مسئول داشته، از نحوه برخورد و وعدههای بیسرانجام آنها گلایه کرد و گفت شهردار منطقه در آن جلسه «حرفهای جالبی نزد و به شکلی با ما اتمام حجت کرد».
او افزود: «ما گفتیم حتی یک پیچ از خانهمان سالم نمانده، چطور قرار است به همان خانه برگردیم؟ در جواب گفتند شهردار تهران مبلغی برای کمک در نظر گرفته است. از آن جلسه دو ماه گذشته، هنوز یک ریال به من ندادهاند.»
این شهروند ادامه داد: «روز اول به ما گفتند خودمان میسازیم و مثل روز اول تحویل میدهیم. بعد به جایی رسید که اعلام کردند خودتان یک سازنده پیدا کنید، ما به شما تراکم میدهیم تا بتوانید سازنده را برای ساخت خانه قانع کنید. اما سازندهای قبول نکرده است که با شرایط موجود خانه ما را بسازد.»
به گفته «ع»، در چنین شرایطی، مسئولان هتل ۳۱ خرداد به آنها اعلام کردند از آن پس باید هزینه اقامت خود را شخصا بپردازند یا هتل را ترک کنند.
۲۶ فروردین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، خبر داد دولت قصد ارائه کمک مالی مستقیم برای بازسازی خانههای تخریبشده را ندارد و از سازوکاری موسوم به «تراکم شناور» استفاده خواهد کرد تا بخش خصوصی به مشارکت در بازسازی ترغیب شود.
بر اساس این طرح، سازندگان میتوانند در ازای بازسازی واحدهای آسیبدیده یا تخریبشده، مجوز ساخت یک یا دو طبقه اضافی در ساختمانهای جدید دریافت کنند و این واحدهای مازاد را با هدف کسب سود به فروش برسانند.
منتقدان بر این باورند این پیشنهاد واقعبینانه نیست و امتیازهای تراکمی نمیتواند جبرانکننده زیان خانوادههایی باشد که خانههای خود را از دست دادهاند؛ بهویژه در شرایطی که هزینههای ساختوساز در ایران بهشدت افزایش یافته است.
ساعت ۱۲ شب گفتند باید هتل را تخلیه کنید؛ این انسانی است؟
«خانم ج» یکی دیگر از شهروندانی است که خانهاش در جنگ اخیر آسیب دیده است. او با اشاره به شرایط دشوار زندگی خود گفت: «۱۵۵ میلیون تومان به من خسارت پرداختند، در حالی که حداقل ۴۰۰ میلیون تومان برای بازسازی خانه من نیاز است. همان موقع که این پول پرداخت شد، شکایت کردم، اما تاکنون نتیجه شکایت من اعلام نشده است.»
او از نحوه پایان دادن به اسکان موقت آسیبدیدگان انتقاد کرد و افزود: «ساعت ۱۲ شب گفتند باید هتل را تخلیه کنید. آیا این انسانی است؟ من را در شرایطی به خانهام فرستادند که خانه من نه گاز دارد، نه کولر دارد و نه حتی در.»
«ج» ادامه داد: «به ما گفتند بروید خانه اقوام. من چند ماه در خانه مادر و اقوام دیگرم بمانم و مشکلات آن شکل از زندگی را به خودم و دیگران تحمیل کنم؟»
این شرایط در حالی به شهروندان جنگزده تحمیل شده که تشدید بحرانهای اقتصادی و معیشتی در هفتههای اخیر، زندگی روزمره مردم را با دشواریهای جدی روبهرو کرده است.
فرماندهی سایبری کشور با تایید حمله سایبری به شبکه بانکی جمهوری اسلامی اعلام کرد این حملات با هدف «اختلال در خدمات بانکی» انجام میشود. در همین حال خبرهایی درباره حذف اطلاعات مشتریان منتشر شده است.
فرماندهی سایبری که متعلق به سازمان پدافند غیرعامل، از زیرمجموعههای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است، در اطلاعیه چهارشنبه سوم تیر خود تاکید کرد: «بهمنظور جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده احتمالی و حفظ امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، بخشی از خدمات مبتنی بر کارت بهصورت موقت از دسترس خارج شده است.»
از سوی دیگر شرکت خدمات انفورماتیک و خبرگزاریهای داخلی اعلام کردند اختلال در خدمات کارتمحور بیشتر بانکهای کشور برطرف شده و روند عادیسازی خدمات بانکهای ملی، صادرات و تجارت تا پایان سهشنبه شب (دوم تیر)، تکمیل شده است.
این در حالی است که گزارشهای شهروندان و کارشناسان آیتی نشان میدهند اختلال در خرید اینترنتی، کارتبهکارت و خدمات این بانکها، همچنان ادامه دارد.
بررسیهای ایراناینترنشنال نیز نشان میدهد اختلالهای اینترنت بانک تجارت ادامه دارد و تنها میتوان از خدمات کارت کشیدن در دستگاه کارتخوان استفاده کرد.
همزمان، بهزاد اکبری، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، نسبت دادن اختلالهای بانکی به بازگشایی اینترنت بینالملل را «غیرکارشناسانه» خواند.
او گفت شرکتهای ارائهدهنده خدمات به این بانکها از اساس به اینترنت عمومی متصل نیستند و روزانه حدود ۳۵۰ هزار رخداد امنیتی با منشا شبکه داخلی ثبت میشود.
با این حال، کاربران بسیاری به ایراناینترنشنال گفتند مشکلات در کارتبهکارت، خرید اینترنتی و خرید شارژ همچنان ادامه دارد.
برخی فعالان این حوزه هم با اشاره به نوسان در سامانههای چند بانک، از شهروندان خواستند تا زمان تثبیت کامل خدمات، در انجام تراکنشهای غیرضروری یا انتقال مبالغ سنگین، احتیاط کنند.
موج اول حملات سایبری به بانکها از ۲۳ خرداد آغاز و در پی آن خدمات چهار بانک بزرگ ایران مختل شد.
موج دوم، بسیار گستردهتر بود و از دوم تیر آغاز شد.
در این موج حملات، خدمات هشت بانک پاسارگاد، ملی، ملت، سپه، تجارت، صادرات، توسعه تعاون و رسالت متوقف شد.
ایران در حال حاضر در تعطیلات رسمی به مناسبت تاسوعا و عاشورا است و با توجه به تعطیلات و فرا رسیدن آخر هفته، طبیعتا حجم عملیات بانکی کاهش یافته است.
با این حال گزارشها از صفهای بلند مقابل عابربانکها حکایت دارند.
وبسایت فرارو از صفهای طولانی پمپبنزینها، سرگردانی مسافران تاکسیهای اینترنتی و کلافگی خریداران جلوی صندوق فروشگاههای بزرگ خبر داده است.
خبرهای مربوط به حذف اطلاعات مشتریان و حسابهای آنان نیز در حال افزایش است.
رسانههای رسمی در ایران با جدیت این خبرها را رد کردهاند و به نقل از مقامهای رسمی و کارشناسان نوشتهاند چنین چیزی امکان ندارد.
پس از موج دوم حملات، شرکت خدمات انفورماتیک با انتشار بیانیهای، حملات سایبری را تایید کرد و نوشت: «شرکت خدمات انفورماتیک بهمنظور پیشگیری از هرگونه دسترسی غیرمجاز و صیانت از امنیت دادهها و داراییهای مشتریان، در حال حاضر ارائه خدمات مبتنی بر کارت را به صورت موقت از دسترس خارج کرده است.»
اختلال عمدتا در بانکهایی گزارش شده است که مشتریان شرکت خدمات انفورماتیک هستند.
میثم ظهوریان، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در حساب کاربری خود در شبکه ایکس با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی به نقش شرکت خدمات انفورماتیک در بروز اختلالات اخیر اشاره کرد و نوشت این شرکت که ارائهدهنده خدمات شتاب، شاپرک و خدمات دیگری نیز هست، شرکت در بورسی است که بانک مرکزی ۴۶ درصد سهام آن را دارد و سه بانک مشکلدار نیز در آن سهامدار هستند.
ظهوریان تاکید کرد: «یک اشکال مهم این است که نهادی که میبایست نقش رگولاتور و ناظر عملکرد بانکها را داشته باشد، تبدیل به پیمانکار خدمات پرداخت آنها شود.»
او پس از موج اول حملات اعلام کرد رفع کامل اختلال چهار بانک ممکن است تا دو هفته زمان ببرد.
در حمله اخیر برخلاف حملات دورههای قبل، هیچ گروهی مسئولیت حمله را بر عهده نگرفته است.
کارلو آنچلوتی، سرمربی تیم ملی برزیل، در آستانه دیدار حساس با اسکاتلند در جام جهانی، از آمادگی کامل نیمار برای بازگشت به میدان خبر داد.
آنچلوتی با تمجید از روحیه تیمی ستاره پیشین پیاسجی گفت: «نیمار خیلی خوب تمرین کرده، در فرم ایدهآلی است و آمادگی بازی دارد.»
او افزود این ستاره توانایی بازی برای یک نیمه یا تمام مسابقه را دارد و حضورش تجربه و کیفیت بالایی به تیم تزریق میکند.
سرمربی سلسائو با اشاره به سبک بازی فیزیکی و سازمانیافته اسکاتلند با سیستم ۲-۴-۴، این مسابقه را چالشی دشوار خواند و گفت: «تغییری در سیستم ایجاد نمیکنیم. ما با همان تاکتیک همیشگی و با هدف حفظ مالکیت و کنترل توپ بازی خواهیم کرد.»
او همچنین با مقایسه وینیسیوس جونیور با فوقستارههایی چون امباپه و هالند گفت: «او میتواند مانند مسی، هالند و امباپه سرنوشت یک بازی را رقم بزند.»
آنچلوتی با ابراز رضایت از اولین تجربه سرمربیگری خود در رده ملی و تشکر از حمایت هواداران گفت: «مطمئنیم که جام جهانی بسیار خوبی را پشت سر خواهیم گذاشت، هرچند در فوتبال هر اتفاقی ممکن است رخ دهد.» این دیدار ساعت ۰۱:۳۰ بامداد پنجشنبه در میامی برگزار میشود.
تساوی بدون گل تیم ملی انگلیس مقابل غنا، موجی از انتقادات تند را در رسانههای بریتانیا به راه انداخته است. شاگردان توماس توخل که پس از پیروزی ۴ بر ۲ مقابل کرواسی غرق در تمجید بودند، این بار با واکنشهای بسیار سختی روبهرو شدهاند.
کارشناسانی چون آلن شیرر و جیمی کرگر، نمایش تیم ملی انگلیس را یک «بازگشت تلخ به واقعیت» نامیدند.
اما اوج خشم را میتوان در صفحات مطبوعات دید. دیلیمیل مالکیت ۷۸.۸ درصدی و بیثمر انگلیس را به «پارس کردن یک سگ شیواوا بدون هیچ خطری» تشبیه کرد و سان آن را یک «افتضاح بیروح، کمهوش و رنگپریده» خواند.
دیلی تلگراف نیز با تیتر «ببرهای کاغذی توخل» نوشت: «پیروزی قبلی یک توهم بود؛ انگلیس دیشب هیچ ایده و شجاعتی برای نفوذ نداشت.»
همچنین گاردین این نمایش را یادآور بدترین نسخههای تاریخ انگلیس در تورنمنتهای بزرگ دانست و اکسپرس خطاب به سرمربی آلمانی نوشت: «آقای توخل، با این تیم بیفروغ که هوادارانش برای دیدن اولین شوت در چارچوب یک ساعت خمیازه کشیدند، جام به خانه برنمیگردد!»