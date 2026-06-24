عفوبینالملل: احکام پرستو احمدی و هشت نوازنده و دستاندرکار «کنسرت کاروانسرا» باید لغو شود
عفو بینالملل از مقامهای جمهوری اسلامی خواست تا فوراً احکام ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت سفر و دو سال ممنوعیت از فعالیتهای هنری علیه پرستو احمدی، خواننده، و هشت نوازنده و دستاندرکار «کنسرت کاروانسرا» را لغو کنند.
این سازمان حقوق بشری تاکید کرد که حکم شلاق «مجازاتی ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» و افزود این احکام، «وحشیگری سیستم قضایی ایران و نقش آن در تجاوز به حقوق زنان را برجسته میکند.»
عفو بینالملل همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواست که حجاب اجباری و مجازات بدنی را لغو کنند و به جرمانگاری آزادی بیان پایان دهند، و نوشت: «جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد که سرکوب مجدد حقوق زنان در میانه توافق آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ، آغاز شود.»