ترامپ: هنوز مدرکی ندیدهام که باور کنم موشک ما به مدرسه دخترانه در ایران اصابت کرد
دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، گفت شاید هرگز مشخص نشود چه کسی مسئول حمله مرگبار به یک مدرسه دخترانه در ایران در نخستین روز جنگ بوده است؛ حملهای که به گفته مقامهای ایرانی دهها کودک و معلم را کشت.
ترامپ روز چهارشنبه به خبرنگاران گفت: «نمیدانم اصلا بتوانند این مسئله را حل کنند یا نه؛ از این نظر که تقصیر چه کسی بوده، چون موشکها همهجا در حال پرواز بودند.»
او افزود: «عدهای گفتند موشک ما بوده؛ شاید هم موشک ما نبوده. اما من مدرکی ندیدهام که باعث شود باور کنم کار ما بوده است. فکر نمیکنم کار ما بوده باشد.»
رویترز پیشتر گزارش داده بود که یک تحقیق اولیه داخلی ارتش آمریکا نشان داده نیروهای آمریکایی احتمالا مسئول حمله ۲۸ فوریه به مدرسهای در میناب، در جنوب ایران، بودهاند. پنتاگون از آن زمان سطح تحقیقات را افزایش داده، اما هیچ یافته اولیهای را رسما تایید نکرده است.
به گفته مقامهای ایرانی، در این حمله بیش از ۱۷۵ کودک و معلم کشته شدند. دفتر حقوق بشر سازمان ملل این حمله را «کاملا وحشتناک» خوانده بود.
کاخ سفید در بحبوحه مخالفتها در کنگره با ادامه اقدام نظامی علیه ایران، بهطور رسمی از قانونگذاران خواست که بیش از ۸۷ میلیارد دلار بودجه تکمیلی برای جبران هزینههای جنگ ایران اختصاص دهند. بخش کوچکی از این بودجه نیز برای مقابله با شیوع ابولا در آفریقای مرکزی در نظر گرفته شده است.
این درخواست چهارشنبه سوم تیر از سوی دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید ارسال شد. راس ووت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، در نامهای به مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، از او خواست هرچه سریعتر درباره «این درخواستهای مهم و فوری» اقدام کند.
طبق اعلام دولت، ۶۷ میلیارد از این درخواست ۸۷.۶ میلیارد دلاری برای وزارت جنگ آمریکا درخواست شده است و در صورت موافقت نمایندگان برای رفع نیازهای فوری این وزراتخانه مرتبط با جنگ ایران صرف خواهد شد. «تامین بودجه برای هزینههای مربوط به نیروهای نظامی و آمادگی رزمی، و هزینههای عملیاتی برای بازسازی ذخایر» از جمله این نیازهای فوری اعلام شده است.
بزرگترین سهم از بودجه دفاعی، یعنی ۲۱ میلیارد دلار، به مهمات و تسلیحات اختصاص خواهد یافت، ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار دیگر برای هزینههای عملیاتی و ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای برنامههای محرمانه دیگر در نظر گرفته شده است. افزون بر اینها، دولت برای پوشش هزینههای سوخت، تولید پهپاد و امنیت سایبری نیز بودجه درخواست کرده است.
دولت در حالی این درخواست را به کنگره ارائه کرده است که ظهر چهارشنبه، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در یک ناهار خصوصی با سناتورهای حزب جمهوریخواه بابت رای آنها به تصویب قطعنامه اختیارات جنگی، آنها را بهشدت مورد انتقاد قرار داد و گفتوگوی او با یکی از سناتورها به مشاجره لفظی پرتنشی انجامید.
سنا سهشنبه دوم تیر، یک روز پیش از ناهار خصوصی ترامپ با سناتورها، در دهمین تلاش برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در قبال ایران، به قطعنامهای رای داد که هدف آن جلوگیری از اقدام نظامی مجدد آمریکا علیه تهران است. در این رایگیری ۵۰ نماینده دموکرات و جمهوریخواه به تصویب این قطعنامه رای دادند. ۵۰ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف چرخشی چشمگیر نسبت به تلاشهای پیشین نمایندگان برای مخالفت با ادامه جنگ ایران بود.
هرچند این قطعنامه جنبه نمادین دارد اما نمادین بودن آن مانع خشمگین شدن رییسجمهوری آمریکا نشد. او سهشنبه بلافاصله پس از اعلام نتیجه این رایگیری در شبکه اجتماعی تروثسوشال این رایگیری را «بدهنگام و بیمعنا» خواند و گفت این اقدام پیام «کمک و دلگرمی» به جمهوری اسلامی بود.
به گفته چند قانونگذار حاضر در این ضیافت ناهار، گفتوگوی ترامپ با بیل کسیدی، سناتور جمهوریخواه لوئیزیانا، به تنشی لفظی انجامید. کسیدی پس از نشست گفت دولت باید درباره مشوقهای مالی پیشبینیشده برای تهران در تفاهمنامه و همچنین درباره علت محقق نشدن اهداف اعلامشده در جنگ با ایران توضیح دهد.
کمک به کشاورزان، مقابله با ابولا در آفریقا و ساختوساز در پایتخت
افزون بر بودجه درخواستی برای وزارت جنگ، ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از این بودجه برای کمک اقتصادی به کشاورزان آمریکایی درخواست شده که در نتیجه پیامدهای جنگ ایران و افزایش قیمت سوخت متضرر شدهاند.
یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن نیز برای مقابله با شیوع ویروس ابولا در کنگو، اوگاندا و دیگر کشورهای آفریقایی، و ۵۰۰ میلیون دلارش نیز با هدف حمایت از تلاشهای جاری «برای تکمیل پروژههای بازسازی و ساختوساز در داخل و اطراف واشینگتن دیسی» درخواست شده است.
خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت روشن نیست مجلس نمایندگان و سنا با چه سرعتی میتوانند درباره درخواست کاخ سفید اقدام کنند. حتی روشن نیست کنگره این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد یا نه. این بودجه مسیر دشواری در پیش دارد، زیرا بسیاری از قانونگذاران ممکن است هرگونه رایگیری در این باره را آزمونی برای سنجش میزان حمایتشان از تلاش دولت برای جنگ در خاورمیانه تلقی کنند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، روز چهارشنبه به متحدان خلیج فارس اطمینان داد که واشینگتن در مذاکرات با جمهوری اسلامی برای دستیابی به توافق نهایی درباره جنگ خاورمیانه، منافع و امنیت آنها را در نظر خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، روبیو در سفر به کویت گفت آمریکا در مذاکرات با تهران «کاملا با شرکای خود در خلیج فارس هماهنگ» خواهد بود و آنها را در جریان تصمیمهای مرتبط با مذاکرات قرار میدهد. او افزود واشینگتن «کاری نخواهد کرد که امنیت متحدانش را تضعیف کند».
این اظهارات در حالی بیان شد که دونالد ترامپ در دیدار با مارک روته، دبیرکل ناتو، در کاخ سفید گفت مذاکرات آمریکا با جمهوری اسلامی «خیلی خوب» پیش میرود.
همزمان، روبیو تاکید کرد آمریکا خواهان حفظ وضعیت پیش از جنگ در تنگه هرمز و ادامه عبور و مرور بدون دریافت عوارض است. او در کویت گفت هیچ کشوری را نمیشناسد که از دریافت عوارض برای استفاده از تنگه هرمز حمایت کند.
ترامپ نیز در واشینگتن تاکید کرد که دریافت هرگونه هزینه از کشتیها برای عبور از تنگه هرمز «غیرقابل قبول» است.
جمهوری اسلامی اما گفته است قصد دارد همراه با عمان کنترل تنگه هرمز را حفظ کند و برای عبور کشتیها آنچه را که «هزینه خدمات دریایی» خوانده، دریافت کند.
مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز گفت تعلیقهای اخیر تحریمها علیه جمهوری اسلامی «موقت» است و به معنای لغو این تحریمها نیست.
او گفت: «همانطور که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری هم تاکید کرده، این فقط یک مجوز موقت در حوزه تحریمهاست؛ تحریمها برداشته نشدهاند. این یک مجوز موقت است تا فعلا مذاکرات پیش برود.»
والتز افزود دونالد ترامپ بارها تاکید کرده است اگر جمهوری اسلامی «با حسن نیت مذاکره نکند» و از «اصرار بر دستیابی به سلاح هستهای» دست نکشد، تحریمها دوباره بازخواهند گشت و «همه گزینهها نیز روی میز خواهد بود».
۳۶ سال پیش، در ساعت ۳۰ دقیقه بامداد روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۹، همزمان با بازی برزیل و اسکاتلند در جام جهانی ۱۹۹۰ ایتالیا، زلزلهای به قدرت ۷.۴ ریشتر شهرهای منجیل، رودبار، طارم و توابع این شهرها را لرزاند و فاجعهای بزرگ رقم زد؛ مطابق آمار رسمی، در این زلزله بیش از ۳۵ هزار نفر کشته شدند.
بازی برزیل - اسکاتلند در جام جهانی ۱۹۹۰، مانند جام جهانی ۲۰۲۶ در دور سوم مرحله گروهی برگزار میشد، تلویزیون قرار بود این بازی را با تاخیر پخش کند. همین باعث شد بسیاری از ایرانیان آن شب بیدار بمانند.
زلزله مهیب در مرز استانهای گیلان و زنجان، در هنگام پخش بازی به وقوع پیوست و بسیاری از اهالی این دو استان که برای تماشای فوتبال بیدار بودند، زنده ماندند، اما این زلزله جان بیش از ۳۵ هزار نفر را گرفت، ۶۰ هزار نفر زخمی شدند و بیش از ۵۰۰ هزار نفر را هم بیخانمان کرد.
به نوشته پژوهشگاه بینالمللی زلزلهشناسی و مهندسی زلزله، در این زمینلرزه در مجموع، بیش از ۲۰۰ هزار خانه مسکونی تخریب شد و تاسیسات و اماکن عمومی در استانهای گیلان و زنجان تا حد زیادی ویران شد.
این زمین لرزه در استانهای گیلان، قزوین و زنجان و همچنین بخشهایی از استانهای آذربایجان شرقی، تهران، اردبیل، مرکزی، مازندران، سمنان، همدان و کردستان به مدت حدود ۶۰ ثانیه احساس شد.
شدت این زلزله در تهران نیز ۵ ریشتر برآورد شد و گزارش شده تعدادی از ساختمانهای قدیمی تهران در محلات جنوبی شهر آسیبهایی دیدند.
این زلزله شهر تبریز را نیز به لرزه در آورد. همچنین در شهرهای خلخال و سراب خسارتهایی به تعدادی از ساختمانها وارد شد.
شهر قزوین و بخشهای تابعه آن به شدت لرزیدند و بعضی از ساختمانهای مسکونی را تخریب کرد و تعدادی مجروح نیز برجای گذاشت.
برزیل در آن دیدار با گل مولر در دقیقه ۸۱ برنده شد و به مرحله بعدی رسید ولی بسیاری از اهالی گیلان و زنجان، هیچ وقت پایان بازی را ندیدند.
یورگن کلینزمن، ستاره تیم ملی آلمان یکی از اولین تفراتی بود که با مردم ایران همدردی کرد و کمکهایی را ارسال کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار است در کاخ سفید با مدیران شرکتهای بزرگ تولیدکننده مهمات و تسلیحات دیدار کند؛ نشستی که با هدف افزایش تولید جنگافزارها پس از کاهش ذخایر آمریکا در جنگ با جمهوری اسلامی برگزار میشود.
به گزارش رویترز، دولت ترامپ در حال فشار بر پیمانکاران دفاعی برای افزایش سریع تولید موشکها و سامانههای پدافندی است. همزمان، وزارت دفاع آمریکا قراردادی تا سقف ۳۵ میلیارد دلار با شرکت لاکهید مارتین برای افزایش تولید رهگیرهای سامانه تاد (THAAD) امضا کرده است.
رویترز همچنین گزارش داد توافقهای اولیه دولت با شرکتهای دفاعی شامل سه برابر شدن تولید رهگیرهای پاتریوت، چهار برابر شدن تولید رهگیرهای تاد و افزایش تولید موشکهای تاماهاوک و امرام است. با این حال، اجرای این برنامهها همچنان به تصویب بودجه از سوی کنگره وابسته است.