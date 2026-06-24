این درخواست چهارشنبه سوم تیر از سوی دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید ارسال شد. راس ووت، مدیر دفتر مدیریت و بودجه، در نامه‌ای به مایک جانسون، رییس مجلس نمایندگان آمریکا، از او خواست هرچه سریع‌تر درباره «این درخواست‌های مهم و فوری» اقدام کند.

طبق اعلام دولت، ۶۷ میلیارد از این درخواست ۸۷.۶ میلیارد دلاری برای وزارت جنگ آمریکا درخواست شده است و در صورت موافقت نمایندگان برای رفع نیازهای فوری این وزرات‌خانه مرتبط با جنگ ایران صرف خواهد شد. «تامین بودجه برای هزینه‌های مربوط به نیروهای نظامی و آمادگی رزمی، و هزینه‌های عملیاتی برای بازسازی ذخایر» از جمله این نیازهای فوری اعلام شده است.

بزرگ‌ترین سهم از بودجه دفاعی، یعنی ۲۱ میلیارد دلار، به مهمات و تسلیحات اختصاص خواهد یافت، ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار دیگر برای هزینه‌های عملیاتی و ۱۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای برنامه‌های محرمانه دیگر در نظر گرفته شده است. افزون بر اینها، دولت برای پوشش هزینه‌های سوخت، تولید پهپاد و امنیت سایبری نیز بودجه درخواست کرده است.

دولت در حالی این درخواست را به کنگره ارائه کرده است که ظهر چهارشنبه، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در یک ناهار خصوصی با سناتورهای حزب جمهوری‌خواه بابت رای آنها به تصویب قطعنامه اختیارات جنگی، آنها را به‌شدت مورد انتقاد قرار داد و گفت‌وگوی او با یکی از سناتورها به مشاجره لفظی پرتنشی انجامید.

سنا سه‌شنبه دوم تیر، یک روز پیش از ناهار خصوصی ترامپ با سناتورها، در دهمین تلاش برای محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در قبال ایران، به قطعنامه‌ای رای داد که هدف آن جلوگیری از اقدام نظامی مجدد آمریکا علیه تهران است. در این رای‌گیری ۵۰ نماینده دموکرات و جمهوری‌خواه به تصویب این قطعنامه رای دادند. ۵۰ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف چرخشی چشمگیر نسبت به تلاش‌های پیشین نمایندگان برای مخالفت با ادامه جنگ ایران بود.

هرچند این قطعنامه جنبه نمادین دارد اما نمادین بودن آن مانع خشمگین شدن رییس‌جمهوری آمریکا نشد. او سه‌شنبه بلافاصله پس از اعلام نتیجه این رای‌گیری در شبکه اجتماعی تروث‌سوشال این رای‌گیری را «بدهنگام و بی‌معنا» خواند و گفت این اقدام پیام «کمک و دلگرمی» به جمهوری اسلامی بود.

به گفته چند قانون‌گذار حاضر در این ضیافت ناهار، گفت‌وگوی ترامپ با بیل کسیدی، سناتور جمهوری‌خواه لوئیزیانا، به تنشی لفظی انجامید. کسیدی پس از نشست گفت دولت باید درباره مشوق‌های مالی پیش‌بینی‌شده برای تهران در تفاهم‌نامه و همچنین درباره علت محقق نشدن اهداف اعلام‌شده در جنگ با ایران توضیح دهد.

کمک به کشاورزان، مقابله با ابولا در آفریقا و ساخت‌وساز در پایتخت

افزون بر بودجه درخواستی برای وزارت جنگ، ۱۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار از این بودجه برای کمک اقتصادی به کشاورزان آمریکایی درخواست شده که در نتیجه پیامدهای جنگ ایران و افزایش قیمت سوخت متضرر شده‌اند.

یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار آن نیز برای مقابله با شیوع ویروس ابولا در کنگو، اوگاندا و دیگر کشورهای آفریقایی، و ۵۰۰ میلیون دلارش نیز با هدف حمایت از تلاش‌های جاری «برای تکمیل پروژه‌های بازسازی و ساخت‌وساز در داخل و اطراف واشینگتن دی‌سی» درخواست شده است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس نوشت روشن نیست مجلس نمایندگان و سنا با چه سرعتی می‌توانند درباره درخواست کاخ سفید اقدام کنند. حتی روشن نیست کنگره این موضوع را در دستور کار قرار خواهد داد یا نه. این بودجه مسیر دشواری در پیش دارد، زیرا بسیاری از قانون‌گذاران ممکن است هرگونه رای‌گیری در این باره را آزمونی برای سنجش میزان حمایت‌شان از تلاش دولت برای جنگ در خاورمیانه تلقی کنند.