یکی از این منابع چهارشنبه سوم تیر در مصاحبه با رویترز، به خسارات واردشده به پالایشگاه مسکو اشاره کرد و گفت تعمیر آن دست‌کم شش ماه زمان خواهد برد.

به گزارش رویترز، این موضوع تلاش‌های کرملین برای مقابله با کمبود سوخت در پهناورترین کشور جهان را با دشواری‌های بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.

این پالایشگاه که در حومه جنوبی پایتخت روسیه قرار دارد، بزرگ‌ترین تامین‌کننده سوخت منطقه مسکو به شمار می‌رود.

این تاسیسات در هفته‌های اخیر دو بار هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفت و در نتیجه، فعالیت خود را متوقف کرد.

شرکت «گازپروم نفت» که مدیریت این پالایشگاه را بر عهده دارد، تاکنون به گزارش رویترز واکنشی نشان نداده است.

اوکراین در هفته‌های اخیر حملات خود به زیرساخت‌های انرژی روسیه را تشدید کرده است؛ اقدامی که با هدف کاهش درآمدهای مسکو و محدود کردن منابع مالی جنگ انجام می‌شود.

روسیه نیز در جریان این کارزار نظامی، بارها به زیرساخت‌ها و شبکه تامین برق اوکراین حمله کرده است.

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بحران سوخت در روسیه

رویترز در ادامه گزارش داد بر پایه آخرین آمار موجود، پالایشگاه مسکو که در جریان جنگ اخیر چندین بار هدف قرار گرفته، در سال ۲۰۲۴ حدود ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن نفت خام را فرآوری و ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تن بنزین و ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گازوئیل تولید کرد.

بر اساس این گزارش، حملات اوکراین بخش قابل‌توجهی از ظرفیت پالایش نفت روسیه را از مدار خارج کرده و موجب کمبود فرآورده‌های نفتی، افزایش قیمت سوخت و شکل‌گیری صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت در بسیاری از مناطق این کشور شده است.

الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه، دوم تیر اعلام کرد در پی تشدید بحران سوخت، مسکو در حال بررسی طرح ممنوعیت صادرات گازوئیل است.

روزنامه ودوموستی نیز نوشت طرح واردات سوخت برای مقابله با بحران اخیر، به‌ویژه در شبه‌جزیره کریمه، در دست بررسی قرار دارد.

۳۱ خرداد، سرگئی آکسیونوف، فرماندار منصوب روسیه در کریمه، اعلام کرد پمپ‌بنزین‌های این شبه‌جزیره فروش سوخت به شهروندان و کسب‌وکارها را متوقف کرده‌اند و عرضه سوخت تنها به نهادهای دولتی مسئول خدمات ضروری و امنیتی اختصاص خواهد داشت.

روسیه اسفندماه ۱۴۰۰ عملیات نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

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لاوروف: در انتظار مشخص شدن موضع آمریکا درباره جنگ اوکراین هستیم

سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، سوم تیر اعلام کرد مسکو در انتظار روشن شدن موضع واشینگتن درباره جنگ اوکراین پس از نشست اخیر رهبران گروه هفت در فرانسه است.

به گفته او، روسیه در سفر آینده استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان کاخ سفید، پای سخنان آن‌ها خواهد نشست و مواضعشان را مورد بررسی قرار خواهد داد.

لاوروف افزود ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، در دیدار با دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، در آلاسکا در مرداد ۱۴۰۴، برای پایان دادن به درگیری‌ها انعطاف نشان داد و با پیشنهادهای واشینگتن موافقت کرد، اما اکنون بار دیگر از مسکو خواسته می‌شود امتیازهای بیشتری بدهد.

ترامپ ۲۶ خرداد پس از دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، در حاشیه نشست گروه هفت اعلام کرد مسکو باید با کی‌یف به توافق صلح دست یابد.

رویترز پیش‌تر گزارش داد رهبران اروپایی در نشست گروه هفت کوشیدند ترامپ را متقاعد کنند که پیشنهادهای پیشین واشینگتن برای پایان دادن به جنگ اوکراین، «بیش از اندازه به نفع مسکو» بوده است.

بر اساس این گزارش، رهبران گروه هفت معتقدند با توجه به حملات پهپادی اخیر اوکراین به خاک روسیه، روند تحولات میدان نبرد اکنون به سود کی‌یف است.