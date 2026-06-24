خبرگزاری رسمی کره شمالی (KCNA) چهارشنبه سوم تیر اعلام کرد که کیم در مراسم به آب‌اندازی و ورود این ناو به خدمت که دوم تیر در بندر نامپو در ساحل غربی برگزار شد، گفت شناورهایی مانند «چو هیون» نشان می‌دهند روند مجهز شدن نیروی دریایی این کشور به تسلیحات هسته‌ای، مطابق برنامه پیش می‌رود.

به گفته این خبرگزاری، ناوشکن «چو هیون» پس از این مراسم به طور رسمی به نیروی دریایی کره شمالی ملحق شد و ماموریت آن دفاع از سواحل غربی کشور خواهد بود.

خبرگزاری آسوشیتدپرس با اشاره به این خبر نوشت کیم از زمان رونمایی از این کشتی در بهار سال ۱۴۰۴، آن را گامی مهم در جهت گسترش بُرد عملیاتی نیروهای مسلح و افزایش توانایی حملات پیش‌دستانه توصیف کرده است.

خبرگزاری رسمی کره شمالی اعلام کرد که این ناوشکن به مجموعه‌ای از سامانه‌ها از جمله تسلیحات ضد هوایی، ضد کشتی و همچنین موشک‌های بالستیک و کروز با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای مجهز است.

مقام‌ها و کارشناسان کره جنوبی معتقدند این شناور احتمالا با کمک روسیه ساخته شده است. موضوعی که در سایه تعمیق روابط نظامی میان دو کشور مطرح می‌شود.

با این حال، برخی تحلیلگران درباره آمادگی این ناو برای ورود به خدمت عملیاتی تردیدهایی مطرح کرده‌اند.

کره شمالی در ماه‌های اخیر و پیش از استقرار این ناوشکن، مجموعه‌ای از آزمایش‌ها را روی آن انجام داده است؛ از جمله پرتاب آنچه موشک‌های کروز با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای از روی این شناور توصیف شد.

کیم در سخنرانی خود در مراسم دوم تیر گفت: «این که نیروی دریایی ما صرفا نیرویی برای دفاع از آب‌های پیرامون سرزمینمان باشد، دیگر به گذشته تعلق دارد.»

او افزود: «نیروی دریایی ما اکنون در حال تبدیل شدن به یک نیروی کامل و مجهز به ابزارهای راهبردی است، زیرا برنامه تجهیز نیروی دریایی به تسلیحات هسته‌ای بدون هیچ انحرافی در مسیر تعیین‌شده پیش می‌رود.»

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برخی تحلیلگران معتقدند کره شمالی ممکن است در حال آماده شدن برای اعلام رسمی یک مرز دریایی جدید باشد. مرزی که می‌تواند وارد آب‌های تحت کنترل کره جنوبی شود.

در حالی که تنش‌ها میان دو کره افزایش یافته است، کیم بارها اعلام کرده «خط مرزی شمالی» در دریای غربی را به رسمیت نمی‌شناسد. مرزی که در پایان جنگ کره در سال‌های ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ از سوی فرماندهی سازمان ملل به رهبری آمریکا ترسیم شد.

این مرز دریایی که همواره مورد مناقشه بوده، در سال‌های گذشته صحنه چندین درگیری مرگبار میان دو طرف بوده است.