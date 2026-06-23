اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «مذاکره برای توافق نهایی با آمریکا زمانی آغاز میشود که اجرای بندهای ۱، ۴، ۵، ۱۰ و ۱۱ تفاهمنامه آغاز شده باشد.»
او افزود: «سفر اخیر هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی به سوئیس برای اطمینان از آغاز اجرای این پنج بند انجام شد.»
سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: «هیچ مذاکرهای در مورد موضوع هستهای نداشتیم.»
او ادامه داد که بازرسیهای آژانس به روال جاری ادامه خواهد داشت.
رویترز گزارش داد سنای آمریکا که جمهوریخواهان در آن اکثریت دارند، سهشنبه از طرحی برای توقف اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد؛ هرچند هنوز مشخص نیست این اقدام چه تاثیری بر روند درگیری خواهد داشت، زیرا دولت دونالد ترامپ در حال مذاکره برای دستیابی به توافق صلح با جمهوری اسلامی است.
سنای آمریکا این طرح را با ۵۰ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف تصویب کرد. این طرح پیشتر در اوایل ماه جاری در مجلس نمایندگان نیز به تصویب رسیده بود.
در گزارش رویترز آمده است که این رایگیری نشاندهنده افزایش نگرانیها، حتی در میان برخی جمهوریخواهان، درباره این درگیری است.
عبدالعلی رحیمی مظفری، رییس مرکز امور نمایندگان مجلس، در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به پیام مجتبی خامنهای درباره یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن گفت: «علیالاصول ما خواهان نابودی اسرائیل هستیم.»
او افزود: «علیالاصول هیچ رابطهای با آمریکا نداریم و نمیتوانیم با آن کنار بیاییم و علیالاصول مذاکره از موضع قدرت است.»
رحیمی مظفری ادامه داد: «پس از آنکه توان خود را در میدان نظامی اثبات کردیم، برای تثبیت دستاوردهای به دست آمده و آوردن آنها روی کاغذ، وارد مذاکره شدهایم.»
کریستیانو رونالدو، فوق ستاره فوتبال دنیا پس از بریس در بازی پرتغال - ازبکستان در جام جهانی ۲۰۲۶، که او را به تنها فوتبالیست تاریخ که در ۶ دوره این تورنمنت گل میزند، بدل کرد، با صدای بلند خطاب به تماشاگران و دوربینهای تلویزیونی گفت: «من برگشتم، من برگشتم.»
او با به ثمر رساندن گل اول بازی در دقیقه ۷، به نخستین بازیکنی شد که در شش دوره جام جهانی گل میزند و با زدن سومین گل پرتغال در دقیقه ۳۹، دهمین گل خود در این مسابقات را به ثمر رساند.
تا پیش از این گلها، انتقادات زیادی به رونالدو به دلیل ناکامی در گلزنی در بازی اول پرتغال در جام جهانی وارد شده بود، برخی کارشناسان معتقدند بودند او دیگر مهاجم مرگبار سالهای اوج خود نیست و نمیتواند به تنهایی بار هجومی تیمش را به دوش بکشد.
حتی برخی از روبرتو مارتینس خواستهاند وابستگی کمتری به ستاره ۴۱ ساله تیمش داشته باشد.
رونالدو اما اکنون و با بیش از ۴۱ سال سن، به مسنترین فوتبالیست تاریخ بدل شد که در یک بازی جام جهانی دو گل به ثمر میرساند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت بازرسی از تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی بهزودی آغاز خواهد شد و اولویت اصلی، تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است. او تاکید کرد با توجه به محدودیت زمانی ۶۰ روزه یادداشت تفاهم، این روند باید بدون اتلاف وقت پیش برود.
گروسی سهشنبه دوم تیر در گفتوگو با اناچکی، رسانه عمومی ژاپن، با اشاره به یادداشت تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان درگیریها گفت این بازرسیها هرچه سریعتر باید انجام شوند، زیرا این یادداشت تفاهم یک بازه زمانی ۶۰ روزه در نظر گرفته است و فرصت زیادی برای از دست دادن وجود ندارد.
او گفت آژانس درباره محل احتمالی اورانیوم با غنای بالا اطلاعاتی در اختیار دارد، اما ضروری است جمهوری اسلامی بهطور رسمی محل نگهداری آن را اعلام کند.
مدیرکل آژانس همچنین گفت برخی از مراکز نگهداری این مواد در حملات اخیر آسیب دیده یا تا حدی تخریب شدهاند و ممکن است آژانس ناچار شود نحوه دسترسی به این مواد را بررسی کند.
او افزود آژانس بهزودی با مقامهای جمهوری اسلامی گفتوگو خواهد کرد تا زمانبندی و جزئیات اجرای بازرسیها مشخص شود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، ظهر سهشنبه در تروثسوشال نوشته بود جمهوری اسلامی «بهطور کامل و قطعی» با «بالاترین سطح از بازرسیهای هستهای برای مدت بسیار طولانی در آینده» موافقت کرده است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا نیز مذاکرات برگناشتوک سوئیس را پایهای مناسب برای دستیابی به توافق نهایی توصیف کرد و گفت تهران با بازگشت بازرسان هستهای به ایران موافقت کرده است.
در مقابل، مقامهای جمهوری اسلامی گفتهاند گفتوگو درباره پرونده هستهای هنوز آغاز نشده و توافقی درباره بازگشت بازرسان آژانس یا سطح بازرسیها صورت نگرفته است.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، دوشنبه گفت مقامهای تهران در سوئیس هیچ دیداری با رافائل گروسی نداشتهاند و برنامهای برای بازرسی آژانس از تاسیسات هستهای آسیبدیده وجود ندارد.
گروسی در ادامه گفتوگو تاکید کرد آژانس بینالمللی انرژی اتمی یک نهاد مستقل است و بازرسیها را بهطور مستقل انجام خواهد داد.
او گفت اگر جمهوری اسلامی بخواهد از آمریکا یا ناظران دیگری دعوت کند، موضوع جداگانهای خواهد بود، اما آژانس نیازی نمیبیند که فرد یا طرف دیگری در انجام ماموریت آن کمک کند یا بر فعالیتهایش نظارت داشته باشد.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی از زمان حملات آمریکا و اسرائیل به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی در خرداد ۱۴۰۴، امکان انجام بازرسی در ایران را نداشته است.
شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز ۲۰ خرداد قطعنامهای را علیه برنامه هستهای جمهوری اسلامی تصویب کرد و از تهران خواست هرچه زودتر ذخایر باقیمانده اورانیوم غنیشده خود را اعلام کند و به بازرسان اجازه دهد این مواد را راستیآزمایی کنند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، سهشنبه به شبکه اناچکی ژاپن گفت بازرسی از تاسیسات هستهای ایران انجام خواهد شد و هرچه زودتر آغاز شود بهتر است.
او افزود که اولویت اصلی آژانس، شناسایی و تایید محل نگهداری اورانیوم با غنای بالا است.
گروسی گفت که آژانس بینالمللی انرژی اتمی بهزودی با مقامهای جمهوری اسلامی درباره زمانبندی و جزییات بازرسیها گفتوگو خواهد کرد.
او تاکید کرد که آژانس این بازرسیها را بهطور مستقل انجام میدهد و نیازی به نظارت یا کمک دیگران ندارد.
پیشتر اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت که ما نه دیداری با رافائل گروسی در سوئیس داشتیم و نه برنامهای برای بازدید آژانس از سایتهای آسیبدیده در جنگ داریم.