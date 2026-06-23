‌عبدالعلی رحیمی مظفری، رییس مرکز امور نمایندگان مجلس، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به پیام مجتبی خامنه‌ای درباره یادداشت تفاهم تهران و واشینگتن گفت: «علی‌الاصول ما خواهان نابودی اسرائیل هستیم.»

او افزود: «علی‌الاصول هیچ رابطه‌ای با آمریکا نداریم و نمی‌توانیم با آن کنار بیاییم و علی‌الاصول مذاکره از موضع قدرت است.»

رحیمی مظفری ادامه داد: «پس از آنکه توان خود را در میدان نظامی اثبات کردیم، برای تثبیت دستاوردهای به دست آمده و آوردن آن‌ها روی کاغذ، وارد مذاکره شده‌ایم.»