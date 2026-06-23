مارک روته، دبیرکل ناتو، از تلاشهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، برای اطمینان یافتن از اینکه تهران هرگز به قابلیتهای هستهای دست نخواهد یافت، حمایت کرد.
او به شبکه خبری فاکس گفت: «رییسجمهور دقیقاً همان کاری را که لازم است انجام میدهد، یعنی تضعیف توانایی هستهای ایران.»
روته رژیم ایران را «صادرکننده هرج و مرج و تروریسم» توصیف کرد و افزود: «"میتوانید تصور کنید که ایران به سلاح هستهای دست یابد؟ این برای منطقه و برای کل جهان ویرانگر خواهد بود. و اگر آن لحظه فرا برسد که آنها به سلاح هستهای دست یابند، خیلی دیر خواهد بود.»
او در مورد موضع کشورهایی که به ترامپ گفتند جنگ با ایران «جنگ ما نیست» و «ما آن را شروع نکردهایم»، گفت که «ناامیدی» را کاملاً درک میکند.
روته افزود: «اما وقتی مثلاً ایتالیا را در نظر بگیرید، ۵۰۰هواپیمای آمریکایی از پایگاههای ایالات متحده در ایتالیا برای حمایت از عملیات خشم حماسی به پرواز درآمدند. بنابراین این یک اقدام بسیار بزرگی محسوب میشود.»
او گفت: «من فکر میکنم رییسجمهور، وقتی صحبت از ایران میشود، دقیقاً همان کاری را که لازم بود انجام داده است.»
روته با توجه به پیامدهای اجلاس گروه هفت و امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی، گفت اینکه رهبران گروه هفت به نتایج مشترکی، به ویژه در مورد باز کردن تنگه هرمز رسیدند، «موفقیت بزرگی» بهشمار میرود.
او اشاره کرد: «همه رهبران در مورد ایران و اصل آزادی دریانوردی از او حمایت کردند.»
روته گفت: «شما اکنون میبینید که متحدان اروپایی به طور گسترده داراییهای خود را در نزدیکی تنگه مستقر میکنند.»