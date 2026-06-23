شبکه خبری فاکس به نقل از «چند منبع» نوشت که استفن فینبرگ، معاون وزیر جنگ آمریکا، به کنگره ایالات متحده گفته است که به حدود ۸۰ میلیارد دلار بودجه اضافی برای پوشش هزینههای جنگ ایران نیاز دارد.
فاکس اشاره کرد که این رقم به طور قابل توجهی بالاتر از رقم ۲۹ میلیارد دلاری است که مقامات پنتاگون، از جمله پیت هگست، وزیر جنگ، اخیراً در جریان شهادت خود در کنگره به آن اشاره کردند.
این منابع همچنین به فاکس گفتند که انتظار میرود دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه سوم تیر در دیدار با شرکتهای بزرگ طرف قرارداد با پنتاگون، تلاش خواهد کرد تا آنها را به سرعت بخشیدن در تولید سیستمهای موشکی و پر کردن ذخایر خالی شده تسلیحاتی ایالات متحده تشویق کند.
یک منبع گفت: «پیمانکاران پیش از این اعلام کردهاند که بدون تخصیص بودجه اضافی توسط کنگره، پنتاگون نمیتواند قرارداد امضا کند و آنها نمیتوانند تولید را بر اساس حدس و گمان آغاز کنند.»
او گفت: «آنها به قرارداد نیاز دارند.»