کارولین لویت، سخنگوی کاخ سفید، به شبکه خبری فاکس گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، هرگز توافقی را که به سود امنیت ملی آمریکا نباشد، امضا نخواهد کرد.
او تاکید کرد که ترامپ «همیشه اولویت را به آمریکا میدهد.»
به گفته فاکس، لیویت از آنچه به عنوان «شتاب فزاینده به سوی توافق با ایران» نامید، تمجید کرد و افزود که کمپین فشار دولت ترامپ در حال نتیجه دادن است.
او در عین حال گفت جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هستهای دست نخواهد یافت.
شبکه خبری فاکس به نقل از «چند منبع» نوشت که استفن فینبرگ، معاون وزیر جنگ آمریکا، به کنگره ایالات متحده گفته است که به حدود ۸۰ میلیارد دلار بودجه اضافی برای پوشش هزینههای جنگ ایران نیاز دارد.
فاکس اشاره کرد که این رقم به طور قابل توجهی بالاتر از رقم ۲۹ میلیارد دلاری است که مقامات پنتاگون، از جمله پیت هگست، وزیر جنگ، اخیراً در جریان شهادت خود در کنگره به آن اشاره کردند.
این منابع همچنین به فاکس گفتند که انتظار میرود دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، چهارشنبه سوم تیر در دیدار با شرکتهای بزرگ طرف قرارداد با پنتاگون، تلاش خواهد کرد تا آنها را به سرعت بخشیدن در تولید سیستمهای موشکی و پر کردن ذخایر خالی شده تسلیحاتی ایالات متحده تشویق کند.
یک منبع گفت: «پیمانکاران پیش از این اعلام کردهاند که بدون تخصیص بودجه اضافی توسط کنگره، پنتاگون نمیتواند قرارداد امضا کند و آنها نمیتوانند تولید را بر اساس حدس و گمان آغاز کنند.»
او گفت: «آنها به قرارداد نیاز دارند.»
والاستریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ابتدا اعلام کرده بود هدف او از جنگ با حکومت ایران، کنار زدن این حکومت در تهران، نابودی زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی و متوقف کردن برنامه هستهای این حکومت است. اما مواضع او در ادامه به سمت دیگری تغییر کرده است.
در آغاز جنگ آمریکا با ایران، ترامپ ویدیویی منتشر کرد و به روشنی و صراحت، اهداف و انتظارات خود از عملیات نظامی این جنگ را شرح داد. او از معترضان ایرانی خواست کنترل حکومت را در دست بگیرند و وعده داد با «دیکتاتوری شرور و افراطی» در تهران با قدرتی ویرانگر مقابله کند.
به گزارش وال استریت ژورنال ترامپ اگرچه در ابتدای جنگ گفت آمریکا موشکهای حکومت ایران و کارخانههای تولید آنها را نابود خواهد کرد، و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی آنچنان تضعیف خواهند شد که دیگر تهدیدی برای منطقه نباشند، اما از میانه جنگ مسیر دیگری را در پیش گرفت
بر اساس گزارشهای منتشر شده در روز دوشنبه اول تیر، سازوکار جدید رفع تنش در لبنان که در چارچوب مذاکرات آخر هفته میان آمریکا و جمهوری اسلامی در سوئیس ایجاد شده، اسرائیل را از این روند کنار میگذارد؛ امری که نگرانی شدیدی را در این کشور برانگیخته است.
این سازوکار همچنین دامنه عملیات نظامی اسرائیل را به واکنش در برابر «تهدیدهای قریبالوقوع» محدود میکند، نه «تهدیدهای در حال شکلگیری» که تاکنون نیز مبنای بسیاری از حملات اسرائیل بوده است.
شبکه ۱۲ اسرائیل یکشنبه و در پی اظهارات جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، جزییاتی را درباره این سازوکار جدید منتشر کرد. ونس گفته بود در مذاکرات روز یکشنبه در بورگناشتوک سوئیس یک «سازوکار جدید رفع تنش» ایجاد شده است.
او جزئیات محدودی درباره نحوه عملکرد این سازوکار ارائه کرد، اما گفت که حزبالله بخشی از گفتوگوها میان اسرائیل، لبنان و «دیگر شرکای منطقهای» خواهد بود.
مشارکت حزبالله در هرگونه گفتوگو درباره آینده لبنان برخلاف خواستههای هم اسرائیل و هم دولت لبنان است؛ دولتی که ترجیح میدهد این گروه و در نتیجه حامیان ایرانی آن از روند تصمیمگیری کنار گذاشته شوند.
شبکه ۱۲ اسرائیل روز یکشنبه گزارش داده بود که ارتش این کشور به رهبران سیاسی این کشور توصیه کرده مذاکرات با دولت لبنان را سرعت ببخشند تا از افزایش فشار واشینگتن برای پذیرش خواستههای جمهوری اسلامی جلوگیری شود.
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روزنامه والاستریت ژورنال گزارش داد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در ابتدا اعلام کرده بود هدفش از جنگ با حکومت ایران، کنار زدن این حکومت، نابودی زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی و متوقف کردن برنامه هستهای تهران است. اما مواضع او در ادامه به سمت دیگری تغییر کرده است.
در این گزارش آمده است که ترامپ در آغاز جنگ آمریکا با ایران، ویدیویی منتشر کرد و به روشنی و صراحت، اهداف و انتظارات خود از عملیات نظامی این جنگ را شرح داد.
به نوشته والاستریت ژورنال، او از معترضان ایرانی خواست کنترل حکومت را در دست بگیرند و وعده داد با «دیکتاتوری شرور و افراطی» در تهران با قدرتی ویرانگر مقابله کند.
نزدیک به نیم قرن پس از آنکه حکومت انقلابی ایران روابط خود را با واشینگتن قطع کرد، دیپلماتهای آمریکایی را به گروگان گرفت و شعار «مرگ بر آمریکا» را به یکی از ارکان هویتی خود تبدیل کرد، اکنون ممکن است داراییهای مسدودشده ایران برای خرید کالاهای آمریکایی مورد استفاده قرار گیرد.
این پیشنهاد یکی از چشمگیرترین تناقضهای توافق در حال شکلگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی را برجسته میکند: استفاده از داراییهای ایران برای خرید محصولات آمریکایی از کشوری که جمهوری اسلامی سالها آن را «شیطان بزرگ» و تهدیدی علیه انقلاب معرفی کرده است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه در سوئیس گفت واشینگتن ممکن است با آزادسازی بخشی از داراییهای ایران برای خرید کالاهای آمریکایی مانند سویا، ذرت و گندم موافقت کند.
او گفت: «اگر داراییهای ایران آزاد شود، این پول صرف ثروتمندتر شدن کشاورزان آمریکایی و تغذیه مردم ایران خواهد شد.»
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