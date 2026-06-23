۱۶۰۰ کارگر گروه ماشینسازی تبریز در اعتراض به پرداخت نشدن دو ماه دستمزد خود اعتصاب کردند.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که کارگران سهشنبه دوم تیر برای آنچه «پیگیری حقوق قانونی خود» نامیدند، اعتصاب کردند و خواستار پرداخت دستمزد ماههای اردیبهشت و خرداد شدند.
آنها به ایلنا گفتند دستمزدشان در شرایطی پرداخت نشده که تورم و افزایش قیمتها، زندگی را برایشان دشوار کرده است.
بر اساس این گزارش، پس از این اعتصاب، نشست کمیسیون کارگری در استانداری آذربایجان شرقی برای رسیدگی به مشکلات کارگران ماشینسازی برگزار شد. تاکنون خبری در مورد نتیجه این کمیسیون منتشر نشده است و مقامهای استانداری هم در این خصوص اظهارنظر نکردهاند.
کانال «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، نوشت کارگران تاکید دارند که پرداخت فوری دستمزدهای معوقه و تضمین حقوق آنان، مطالبهای فوری و غیرقابل تعویق است.
بهنوشته پژواک کار ایران، اعتصاب کارگران ماشینسازی تبریز بار دیگر نشان میدهد که در برابر بیتوجهی به مطالبات مزدی، اعتراض و توقف کار همچنان یکی از مهمترین ابزارهای کارگران برای دفاع از حقوق خود است.
رسانه کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور تاکید کرد: «گسترش همبستگی، تصمیمگیری جمعی و ایجاد تشکلهای مستقل کارگری، از مهمترین راههای مقابله با تعرض به معیشت و حقوق نیروی کار به شمار میرود.»
اعتصاب در ایران اقدامی غیرقانونی است. این در شرایطی است که دیوان بینالمللی دادگستری لاهه ۳۱ اردیبهشت در یک رای مشورتی تایید کرد که حق اعتصاب کارگران تحت پوشش و حمایت مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در مورد آزادی انجمن و حمایت از حق تشکلیابی قرار دارد.
مقاولهنامه شماره ۸۷ سازمان بینالمللی کار در سال ۱۹۴۸ میلادی به تصویب رسیده است.
در این ارتباط، کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری همان روز از رای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری استقبال کرد و گفت: «نظر دیوان، دههها رویه قضایی بینالمللی کار را دوباره تایید میکند و قطعیت و اعتبار قانونی را در سیستم استانداردهای بینالمللی کار احیا میکند.»
این کنفدراسیون که ۱۹۱ میلیون کارگر را در ۱۶۹ کشور و قلمرو در سراسر جهان تحت پوشش دارد، تاکید کرد: «حق اعتصاب، جزء اساسی آزادی انجمن و وسیلهای اساسی است که از طریق آن کارگران از منافع خود دفاع میکنند، کار شایسته را تضمین میکنند و به جوامع دموکراتیک یاری میرسانند.»
کنفدراسیون کار ایران- خارج از کشور نیز اول خرداد در بیانیهای اشاره کرده بود: «جمهوری اسلامی طی دهههای گذشته اعتصابهای کارگران نفت، گاز، پتروشیمی، فولاد، معلمان، پرستاران، رانندگان، بازنشستگان و دیگر بخشهای نیروی کار را با بازداشت، اخراج، پروندهسازی امنیتی، خشونت فیزیکی و سرکوب سازمانیافته پاسخ داده است.»
این تشکل کارگری نوشته بود: «حکومت ایران عملا هر اعتصاب مستقل را به عنوان اخلال در نظم عمومی یا اقدام علیه امنیت ملی تلقی میکند.»
بهگفته این تشکل «در سالهای اخیر، دهها فعال کارگری صرفا به دلیل سازماندهی یا حمایت از اعتصابها زندانی شدهاند و بسیاری از اعتصابها با یورش نیروهای امنیتی پایان یافتهاند.»
اعتصاب و تجمع کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب
خبرگزاری ایلنا سهشنبه خبر داد که کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب دوشنبه اول تیر در اعتراض به وضعیت نامناسب حقوق، مزایا و مشکلات روزافزون معیشتی، تجمع کردند.
آنها از «تاخیرها و نابرابریهای پرداختی» در نظام بهداشت و درمان کشور انتقاد کردند و گفتند: «ما حافظان سلامت مردم در یک منطقه محروم کشور هستیم اما خودمان با بحران معیشتی دست و پنجه نرم میکنیم.»
کارکنان مرکز بهداشت اسلامآباد غرب اشاره کردند که مطالبات مزدی آنها از جمله کارانه و اضافهکار بهطور معمول با چند ماه تاخیر پرداخت میشود؛ ضمن اینکه دریافتی آنها نیز بهنسبت خط فقر بهشدت ناچیز است.
کارفرمای «سرجینبافت» زنجان در پی تجمع اعتراضی ۳۵۰ کارگر این واحد تولیدی را تعطیل کرد
ایلنا خبر داد که کارفرمای کارخانه «سرجینبافت» در زنجان در واکنش به تجمع اعتراضی حدود ۳۵۰ کارگر به پرداخت نشدن سه ماه حقوق و حق بیمهشان، واحدهای این کارخانه را تعطیل کرد.
ایلنا اشاره کرد که این تصمیم ناگهانی، حدود ۳۵۰ کارگر این کارخانه را در وضعیت بلاتکلیف قرار داده است.
یکی از کارگران سرجینبافت به این خبرگزاری گفت: « از ابتدای سال جاری تا به امروز، سه ماه است که ما هیچ حقوقی دریافت نکردهایم و حق بیمه ما نیز به حساب تامین اجتماعی واریز نشده است. به دلیل همین مشکلات، روز یکشنبه کارگران شیفت عصر واحد ریسندگی دست به اعتراض زدند؛ اما کارفرما در واکنش به این اقدام، کل شرکت را تعطیل کرد و مدعی شد که توان مالی ندارد و موجودی کارخانه صفر است.»
او با اشاره به «بدقولیهای» مدیریت کارخانه افزود: «کارفرما هر بار وعده میداد و برای پرداخت حقوق، شرط میزان تولید میگذاشت. مثلا میگفت اگر در هفته ۳۰ تا ۳۵ تن تولید داشته باشید، معوقات را پرداخت میکنم. کارگران با تمام توان کار کردند و حتی میزان تولید را به ۴۰ تن رساندند تا کارخانه سودآوری داشته باشد و حقوق ما پرداخت شود. این واحد تولیدی از مرحله پنبه تا پوشاک را خودش تولید میکند، اما با وجود این حجم از تولید، به یکباره کل کارخانه را خواباندند و تعطیل کردند.»
بر اساس این گزارش، پس از این اقدام کارفرما، کارگران صبح سهشنبه در مقابل استانداری و اداره کار زنجان تجمع کردند اما «پاسخ روشنی» به آنها داده نشد.
ادامه بلاتکلیفی کارگزاران مخابرات روستایی
کانال پژواک کار ایران گزارش داد که با گذشت بیش از سه ماه از آغاز سال ۱۴۰۵، کارگزاران مخابرات روستایی در نقاط مختلف ایران همچنان در انتظار دریافت مابهالتفاوت دستمزد فروردینماه خود هستند.
بر اساس گزارشها، دستمزد فروردین آنها بر مبنای سال گذشته پرداخت شده و مطالبات ناشی از افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ هنوز تسویه نشده است.
پژواک کار ایران نوشت این وضعیت در شرایطی ادامه دارد که کارگزاران مخابرات روستایی بخش مهمی از خدمات ارتباطی در روستاها و مناطق محروم را بر عهده دارند و همزمان با تورم، گرانی و افزایش هزینههای زندگی، با فشارهای سنگین معیشتی روبهرو هستند. با این حال، مسئولان شرکت مخابرات تاکنون توضیح روشنی درباره علت این تاخیر و زمان پرداخت مطالبات ارائه نکردهاند.
در اقدامی متفاوت با رویه دورههای گذشته، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، تایید کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در فینال جام جهانی ۲۰۲۶ که یکشنبه ۲۸ تیر در نیوجرسی برگزار میشود، جام قهرمانی را اهدا خواهد کرد. ترامپ تاکنون در هیچیک از مسابقات جام جهانی حضور پیدا نکرده است.
اینفانتینو در گفتوگو با برنامه «فاکس اند فرندز» گفت: «ما همراه با رییسجمهوری [ترامپ] از فینال لذت خواهیم برد و البته با هم جام را به تیم قهرمان اهدا خواهیم کرد. ما همیشه در کنار یکدیگر هستیم.»
در جامهای جهانی ۲۰۱۸ روسیه و ۲۰۲۲ قطر، دو دوره قبلی جام جهانی در دوران ریاست اینفانتینو، رییس فیفا به تنهایی جام را به تیم قهرمان اهدا کرده بود.
با وجود اینکه در سالهای اخیر اینفانتینو و پیش از او سپ بلاتر، روسای فیفا، جام قهرمانی جام جهانی را به تیمهای قهرمان اهدا کردهاند، در گذشته روسای کشورها و مقامهای ارشد نیز این نقش را بر عهده داشتهاند.
به نوشته ایاسپیان، خوان کارلوس، پادشاه اسپانیا، در جام جهانی ۱۹۸۲ جام قهرمانی را به دینو زوف، کاپیتان ایتالیا، اهدا کرد و ملکه الیزابت دوم نیز پس از قهرمانی انگلیس در جام جهانی ۱۹۶۶، جام را به بابی مور، کاپیتان این تیم، تحویل داد.
حضور جنجالی در جشن قهرمانی چلسی
حضور مورد انتظار ترامپ در فینال جام جهانی، پس از شرکت او در فینال جام جهانی باشگاهها میان چلسی و پاری سن ژرمن در ورزشگاه متلایف در سال گذشته مطرح شده است.
ترامپ در آن مراسم اجازه داشت جام را به ریس جیمز، کاپیتان چلسی، اهدا کند، اما پس از اهدای جام صحنه را ترک نکرد و در جشن قهرمانی تیم در کنار بازیکنان حضور داشت؛ اتفاقی که واکنشها و شگفتی برخی بازیکنان را به دنبال داشت.
او هنگام حضور روی صحنه برای اهدای جام با سوت و اعتراض شدید تماشاگران روبهرو شد و پس از اهدای جام نیز روی سکو باقی ماند؛ اتفاقی که باعث شد ریس جیمز، کاپیتان چلسی، به نظر برسد از او میپرسد آیا قصد ترک صحنه را دارد یا نه. کول پالمر، هافبک چلسی، نیز از این وضعیت متعجب به نظر میرسید.
ترامپ در زمان بالا بردن جام توسط بازیکنان چلسی نیز روی سکو باقی ماند و میان ریس جیمز و رابرت سانچز، دروازهبان این تیم، ایستاد.
به نوشته اتلتیک، اگرچه ترامپ هنوز هیچ مسابقهای از جام جهانی را از نزدیک تماشا نکرده، اما دیگر اعضای دولت او در این رقابتها حضور داشتهاند.
مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در دیدار نخست تیم ملی فوتبال آمریکا مقابل پاراگوئه که با پیروزی ۴ بر یک آمریکا همراه شد، در ورزشگاه سوفای لسآنجلس در کنار اینفانتینو حضور داشت.
ترامپ و اینفانتینو رابطهای طولانیمدت دارند و رییس فیفا در ماههای منتهی به آغاز جام جهانی چندین بار در دفتر بیضی کاخ سفید حضور یافته است.
اینفانتینو همچنین در مراسم قرعهکشی جام جهانی در پنجم دسامبر در واشینگتن، جایزه صلح فیفا را به ترامپ که او را «دوستی نزدیک» توصیف کرده بود، اهدا کرد.
در ویدیویی که فیفا پیش از اهدای این جایزه پخش کرد، آمده بود: «او از تلاشها برای برقراری آتشبس و پیشبرد تعاملات دیپلماتیک حمایت کرد؛ اقداماتی که به ایجاد شرایطی برای شکلگیری صلح کمک کرد.»
ترامپ پس از دریافت این جایزه گفت: «این واقعا یکی از بزرگترین افتخارات زندگی من است. و فراتر از جوایز، ما جان میلیونها نفر را نجات دادیم.»
اهدای این جایزه با انتقاد گسترده گروههای مدافع حقوق بشر و همچنین رییس فدراسیون فوتبال نروژ مواجه شد. گروه حقوق بشری «فیر اسکوئر» نیز در ماه دسامبر از کمیته اخلاق داخلی فیفا خواست رابطه میان اینفانتینو و ترامپ را بررسی کند.
فدراسیون فوتبال فرانسه روز سهشنبه اعلام کرد دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی صبح امروز از درگذشت مادرش مطلع شد و به همین برای شرکت در مراسم خاکسپاری به فرانسه بازمیگردد و در دیدار پایانی فرانسه در گروه I جام جهانی مقابل نروژ روی نیمکت این تیم نخواهد نشست.
فدراسیون فوتبال فرانسه در بیانیهای اعلام کرد: «دیدیه دشان قادر نخواهد بود بر تمرینات تیم پیش از دیدار نروژ و فرانسه نظارت کند. او همچنین در بازی پایانی مرحله گروهی در روز جمعه روی نیمکت حضور نخواهد داشت.»
به نوشته فدراسیون فوتبال فرانسه «با توافق فیلیپ دیالو، رییس فدراسیون فوتبال فرانسه که هماکنون در محل اردوی تیم ملی فرانسه حضور دارد، دشان هدایت تیم را تا زمان بازگشت خود به گی استفان، دستیارش، سپرده است.»
فرانسه پیش از این با پیروزی ۳ بر یک مقابل سنگال و ۳ بر صفر برابر عراق، صعود خود به مرحله حذفی جام جهانی را قطعی کرده است.
رویترز گزارش داد سنای آمریکا که جمهوریخواهان در آن اکثریت دارند، سهشنبه از طرحی برای توقف اقدام نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد؛ هرچند هنوز مشخص نیست این اقدام چه تاثیری بر روند درگیری خواهد داشت، زیرا دولت دونالد ترامپ در حال مذاکره برای دستیابی به توافق صلح با جمهوری اسلامی است.
سنای آمریکا این طرح را با ۵۰ رای موافق در برابر ۴۸ رای مخالف تصویب کرد. این طرح پیشتر در اوایل ماه جاری در مجلس نمایندگان نیز به تصویب رسیده بود.
در گزارش رویترز آمده است که این رایگیری نشاندهنده افزایش نگرانیها، حتی در میان برخی جمهوریخواهان، درباره این درگیری است.