این کارزار در بیانیه‌ای که سه‌شنبه دوم تیر منتشر شد، به تفاهم اخیر میان جمهوری اسلامی و آمریکا اشاره کرد و نوشت در بندهای منتشر‌شده از این تفاهم، هیچ‌گونه توجهی به حقوق بشر، سرکوب و اعدام‌های وحشتناک در ایران نشده است.

در این بیانیه آمده است: «این موضوع نشان می‌دهد قدرت‌ها به فکر تغییر نیستند و مردم باید برای تغییر به خود متکی باشند و نه هیچ نیروی خارجی و قدرتی.»

زندانیان عضو کارزار تاکید کردند که طی ۱۲۶ هفته گذشته، هر سه‌شنبه با اعتصاب غذا و آنچه در توان داشته‌اند، به «اعدام‌های قرون وسطایی» اعتراض کرده‌اند.

آنها افزودند حقوق بشر مردم ایران، به‌ویژه زندانیان، قابل معامله نیست و هم‌صدا با عموم مردم ایران تا آخرین نفس و توان خود از آزادی، برابری و لغو حکم اعدام دفاع خواهند کرد.

هم‌زمان، سایت حقوق بشری هرانا در تازه‌ترین گزارش ماهانه خود از وضعیت نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی در خرداد سال جاری دست‌کم ۱۲۷ نفر را با اتهام‌های مختلف در زندان‌های سراسر کشور اعدام کرده است.

بر اساس این گزارش، در همین ماه ۱۹ نفر دیگر از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و دیوان عالی کشور نیز احکام اعدام ۱۲ زندانی دیگر را تایید کرد.

در بخش دیگری از بیانیه کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» آمده است در روزگاری که کرامت انسانی باید محور قانون، عدالت و حکمرانی باشد، روند اعدام‌ها در ایران همچنان با شتاب ادامه دارد و مجازات اعدام نه ابزاری برای تحقق عدالت، بلکه سازوکاری برای گسترش هراس، خاموش کردن صدای مخالفان و تحکیم ساختار استبدادی قدرت است.

در این بیانیه، با اشاره به مواضع جداگانه سازمان عفو بین‌الملل، مای ساتو و شماری از کارشناسان سازمان ملل، نسبت به نادیده گرفتن نقض حقوق بشر در ایران و ادامه مصونیت ناقضان حقوق بشر مردم ایران از پیگرد و حسابرسی بین‌المللی هشدار داده شده است.

اعتصاب غذای زندانیان عضو کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» از نهم بهمن ۱۴۰۲، با مطالبه توقف صدور و اجرای احکام اعدام آغاز شد و اکنون در ۵۷ زندان سراسر کشور ادامه دارد.

زندانیان عضو این کارزار از مردم ایران، وجدان‌های بیدار جهان و نهادهای حقوق بشری بین‌المللی خواسته‌اند در برابر موج فزاینده اعدام‌ها در ایران بی‌تفاوت نمانند و برای توقف آنچه «جنایت سازمان‌یافته» از سوی «فاشیسم دینی حاکم بر ایران» خوانده‌اند، مسئولانه و موثر اقدام کنند.

در ادامه این بیانیه آمده است که تاریخ نشان داده هیچ استبدادی با تکیه بر خشونت پایدار نمانده و هیچ حکومتی نتوانسته است صدای حق‌طلبی مردمان را برای همیشه خاموش کند.

در این بیانیه آمده است آنچه ماندگار خواهد بود، «آرمان آزادی، برابری و احترام به حق حیات و کرامت انسان» است؛ ارزش‌هایی که مردم ایران برای تحقق آن بهای سنگینی پرداخته‌اند و همچنان بر آن پای می‌فشارند.

سازمان حقوق بشر ایران نیز ۲۶ خرداد، هم‌زمان با تفاهم اخیر میان تهران و واشینگتن، تاکید کرد توقف فوری اعدام‌ها و آزادی زندانیان سیاسی باید بخشی از هرگونه تعامل با جمهوری اسلامی باشد.

این هشدارها در حالی مطرح می‌شود که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دست‌کم ۴۴ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها تن دیگر احکام اعدام، حبس‌های سنگین و مصادره اموال صادر کرده است؛ روندی که نگرانی‌ها از محاکمه‌های شتاب‌زده و افزایش خطر برای بازداشت‌شدگان پرونده‌های تازه را تشدید کرده است.