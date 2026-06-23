دور تازه مذاکرات لبنان و اسرائیل در سایه توافق واشینگتن و تهران آغاز میشود
لبنان، سهشنبه در واشینگتن وارد دور تازهای از مذاکرات با اسرائیل میشود. گفتوگوهایی که بیروت بر ادامه مستقیم آن تاکید دارد، اما تصمیم تهران برای وارد کردن لبنان به مذاکرات خود با آمریکا، بر این امر سایه انداخته است.
خبرگزاری رویترز سهشنبه دوم تیر گزارش داد مقامهای لبنانی تاکید کردهاند مذاکره رو در رو با اسرائیل تنها راه پایان دادن به جنگی است که از ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ و به دنبال حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در ۹ اسفند آغاز شد؛ وقتی گروه مسلح حزبالله در حمایت از تهران به سوی اسرائیل آتش گشود که حملات هوایی و زمینی اسرائیل را به دنبال داشت. حملاتی که بیش از چهار هزار کشته در لبنان بر جا گذاشت.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دیدار با شرکتکنندگان دوره افسران رزمی ذخیره در منطقه گوش عتصیون گفت رویارویی با جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن همچنان ادامه دارد و آینده اسرائیل به میزان قدرت این کشور بستگی خواهد داشت.
نتانیاهو گفت: «اکنون در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن ایستادهایم. ما به آنها ضربه زدیم. این موضوع هنوز پایان نیافته است، اما به قدرت ما بستگی دارد.»
او افزود جایگاه اسرائیل در دهههای آینده به توانمندی و قدرت این کشور وابسته است و به همین دلیل دولت اسرائیل در حال تقویت ظرفیتهای خود است.
نخستوزیر اسرائیل گفت: «اینکه ۳۰ سال دیگر در چه جایگاهی باشیم، به قدرت ما وابسته است. به همین دلیل، آنچه اکنون انجام میدهیم، ساختن قدرتی بیشتر است.»
نخستوزیر اسرائیل همچنین بر ضرورت دستیابی به استقلال تسلیحاتی تاکید کرد و گفت: «من برای حمایتی که از سوی دوستان آمریکاییمان دریافت کردهایم ارزش بسیاری قائلم، اما باید خود را از این وابستگی رها کنیم و یک ساختار تسلیحاتی مستقل برای خودمان ایجاد کنیم.»
نتانیاهو افزود اسرائیل باید توان تولید تسلیحات مورد نیاز خود را داشته باشد و همزمان با توسعه فناوریهای جدید، نسلهای بیشتری از فرماندهان نظامی را آموزش دهد.
او گفت: «ما به یک ساختار تسلیحاتی مستقل نیاز داریم. باید تسلیحات خود را خودمان تولید کنیم.»
محمدجواد اکبرین، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به عدم اعتماد دولت لبنان به جمهوری اسلامی، گفت: «اسرائیل پس از خروج از لبنان در سال ۲۰۰۰ میلادی، در پی درگیری با جمهوری اسلامی بار دیگر به این کشور بازگشت. اصرار تهران بر گنجاندن موضوع آتشبس لبنان در توافق با آمریکا، در راستای تلاش برای پاک کردن لکه ننگ بازگشت اسرائیل از دامن خود است.»
تیمهای ملی غنا و انگلیس امشب ساعت ۲۳:۳۰ در یکی از حساسترین دیدارهای مرحله گروهی جام جهانی (گروه L) به مصاف یکدیگر میروند.
هر دو تیم مسابقات خود را با پیروزی آغاز کردند. سهشیرها با هدایت توماس توخل در یک بازی پرگل ۴-۲ کرواسی را شکست دادند و غنا نیز با یک گل از سد پاناما گذشت. حالا برنده این تقابل در ورزشگاه جیلیت، صعود خود را به مرحله حذفی قطعی خواهد کرد.
کارلوس کیروش، سرمربی باسابقه غنا که پنجمین جام جهانی خود را تجربه میکند، در نشست خبری پیش از بازی با روحیهای تهاجمی به کریخوانی برای رقیب پرداخت و گفت: «انگلیسیها به خاطر لوگوی روی پیراهنشان به سه شیر معروف هستند، اما ما برای این مسابقه ۳۳ میلیون شیر داریم.»
مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران با تکیه بر شناخت عمیقش از فوتبال انگلیس تاکید کرد که اگرچه انگلیس تیمی پرفشار است، اما غنا کیفیت لازم برای مهار آنها را دارد.
در سوی مقابل، توماس توخل، سرمربی انگلیس، در کنفرانس خبری با تشبیه هدایت ستارههای هجومی تیمش مانند هری کین و جود بلینگهام به رهبری یک ارکستر موسیقی، گفت که برنامه او برای بازی امشب «خراب نکردن هارمونی و موسیقی تیم» و دادن آزادی عمل به بازیکنان است. توخل همچنین با تایید آمادگی کامل ساکا گفت که تمام بازیکنانش در سلامت کامل و آماده این بازی هستند.
بلژیک اعلام کرد برای یک هیات پنج نفره از طالبان بهمنظور شرکت در نشست اتحادیه اروپا درباره مهاجرت، ویزا صادر کرده است. این نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است که اتحادیه اروپا بهصورت رسمی از مقامهای این گروه میزبانی میکند.
وزارت خارجه بلژیک تاکید کرد این ویزاها از نظر مدت اعتبار و محدوده جغرافیایی، محدود هستند و تنها امکان حضور یکروزه در خاک بلژیک را فراهم میکنند.
به گفته سخنگوی این وزارتخانه، تاریخ این سفر «به دلایل امنیتی» اعلام نخواهد شد.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از دو مقام اروپایی گزارش داد ویزای مقامهای طالبان تنها برای سهشنبه دوم تیر اعتبار دارد.
با وجود اعتراضهای گروههای حقوق بشری، کمیسیون اروپا ماه گذشته از مقامهای طالبان دعوت کرد تا برای گفتوگو درباره اخراج مهاجران افغانستانی به بروکسل سفر کنند.
فعالان حقوق بشر معتقدند چنین تعاملاتی میتواند شهروندان افغانستان را در معرض خطر قرار دهد و ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپا را تضعیف کند.
فرشته عباسی، پژوهشگر امور افغانستان در سازمان دیدهبان حقوق بشر، هشدار داد: «هرگونه تعامل با طالبان باید در درجه نخست بر حفاظت از حقوق بشر و پاسخگو کردن [مسئولان طالبان] متمرکز باشد، نه بر اخراج افرادی که در افغانستان در معرض خطر قرار خواهند گرفت.»
مرداد ۱۴۰۰، طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
از آن زمان، زندگی میلیونها زن و دختر افغان بهطور چشمگیری دگرگون شده است. ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از پایه ششم، درهای مدارس را به روی آنان بست و فرصتهای آموزشی و آینده بسیاری از دختران را با محدودیتهای جدی مواجه کرد.
طالبان همچنین حقوق و آزادیهای اساسی، از جمله آزادی بیان و آزادی رفتوآمد زنان را محدود کرده و با اجرای قوانین موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر»، کنترل بیشتری بر جنبههای مختلف زندگی اجتماعی اعمال کرده است.
پاسخ اتحادیه اروپا به انتقادات
کمیسیون اروپا تاکید کرده است نشست بروکسل صرفا جنبه «فنی» دارد و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.
مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا، اول تیر در نشستی خبری گفت: «کشورهای عضو در حال بررسی راههایی برای بازگرداندن افرادی هستند که مرتکب جرائم جدی شدهاند و احتمالا تهدیدی برای امنیت به شمار میروند. این همان ابتکاری است که کمیسیون اکنون در حال پیگیری آن است.»
بر اساس نامهای که خطاب به عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نوشته شده و به رویت رویترز رسیده، محور نشست بروکسل «بازگرداندن و پذیرش مجدد» آن دسته از شهروندان افغانستان خواهد بود که مجاز به اقامت در اتحادیه اروپا نیستند.
افغانستاناینترنشنال پیشتر به نقل از منابع مطلع گزارش داد هیات طالبان دوم تیر از ترکیه راهی بروکسل خواهد شد و ریاست آن را بلخی بر عهده خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، هدایتالله پکتین، معاون ریاست روابط خارجی وزارت داخله طالبان، از دیگر اعضای این هیات خواهد بود.
به گفته منابع آگاه، طالبان در سفر به بروکسل تلاش دارد در برابر پذیرش مهاجران افغان اخراجشده، زمینه را برای افزایش شمار دیپلماتهای خود در اروپا فراهم آورد.
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت از زمان بازگشت طالبان به قدرت، صدها هزار شهروند افغانستان در اروپا درخواست پناهندگی دادهاند.
قوانین اتحادیه اروپا در برخی موارد اجازه میدهد افرادی که بهدلیل ارتکاب جرائم سنگین محکوم شدهاند یا تهدیدی برای امنیت به شمار میآیند، اخراج شوند.
با این حال، بازگرداندن اتباع افغانستان به این کشور به علت نبود روابط دیپلماتیک، بسیار محدود بوده است.
افغانستان در حال حاضر با یک بحران انسانی گسترده دستوپنجه نرم میکند.
بر پایه گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، بیش از ۱۷ میلیون نفر، معادل حدود یکسوم جمعیت افغانستان، با «ناامنی غذایی» روبهرو هستند.
افغانستان در ماههای اخیر با موج گسترده بازگشت شهروندان خود از ایران و پاکستان روبهرو بوده است. روندی که در بسیاری از موارد بهصورت اجباری انجام شده و فشار بیشتری بر وضعیت اقتصادی و انسانی این کشور وارد آورده است.