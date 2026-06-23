بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، در دیدار با شرکت‌کنندگان دوره افسران رزمی ذخیره در منطقه گوش عتصیون گفت رویارویی با جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن همچنان ادامه دارد و آینده اسرائیل به میزان قدرت این کشور بستگی خواهد داشت.

نتانیاهو گفت: «اکنون در برابر جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن ایستاده‌ایم. ما به آن‌ها ضربه زدیم. این موضوع هنوز پایان نیافته است، اما به قدرت ما بستگی دارد.»

او افزود جایگاه اسرائیل در دهه‌های آینده به توانمندی و قدرت این کشور وابسته است و به همین دلیل دولت اسرائیل در حال تقویت ظرفیت‌های خود است.

نخست‌وزیر اسرائیل گفت: «اینکه ۳۰ سال دیگر در چه جایگاهی باشیم، به قدرت ما وابسته است. به همین دلیل، آنچه اکنون انجام می‌دهیم، ساختن قدرتی بیشتر است.»

نخست‌وزیر اسرائیل همچنین بر ضرورت دستیابی به استقلال تسلیحاتی تاکید کرد و گفت: «من برای حمایتی که از سوی دوستان آمریکایی‌مان دریافت کرده‌ایم ارزش بسیاری قائلم، اما باید خود را از این وابستگی رها کنیم و یک ساختار تسلیحاتی مستقل برای خودمان ایجاد کنیم.»

نتانیاهو افزود اسرائیل باید توان تولید تسلیحات مورد نیاز خود را داشته باشد و هم‌زمان با توسعه فناوری‌های جدید، نسل‌های بیشتری از فرماندهان نظامی را آموزش دهد.

او گفت: «ما به یک ساختار تسلیحاتی مستقل نیاز داریم. باید تسلیحات خود را خودمان تولید کنیم.»