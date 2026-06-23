گیلا گملیئل، وزیر علوم و فناوری اسرائیل، در نشست بین‌المللی سیاست‌گذاری «جی.ان.اس» با تاکید بر اینکه« قوم یهود و ملت ایران پیوندی ۲۵۰۰ ساله دارند که جمهوری اسلامی نتوانسته آن را از بین ببرد»، خواستار «ایرانی آزاد، و همکاری منطقه‌ای» شد.

او گفت: «این پیوند به کوروش بزرگ بازمی‌گردد؛ کسی که به یهودیان اجازه داد از تبعید در بابل به اورشلیم بازگردند و معبد را بازسازی کنند» و این رویداد را «نخستین پیمان میان ملت ایران و مردم یهودی» خواند.

گملیئل افزود: حکومت جمهوری اسلامی، برابر با مردم ایران نیست،‌و اضافه کرد یک ایران آزاد می‌تواند با اسرائیل، کشورهای خلیج فارس و ایالات متحده در زمینه آب، انرژی و امنیت همکاری کند.

گملیئل گفت که وقتی میزبان شاهزاده رضا پهلوی بوده، همراه با او طرح «توافق کوروش» را برای گسترش توافق‌ ابراهیم به سوی یک ایران آزاد، پیشنهاد کرده است.