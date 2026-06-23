کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر خارجه و رییس هیات مذاکرات فنی جمهوری اسلامی، اعلام کرد گفت‌وگوهای فنی چهار کشور به پایان رسیده و طرف‌ها بر سر ترتیبات و سازوکار مذاکرات آتی به توافق رسیده‌اند.

غریب‌آبادی گفت پس از برگزاری نشست کمیته عالی‌رتبه پیگیری اجرای یادداشت تفاهم در یک‌شنبه، که تا بامداد دوشنبه ادامه داشت، مذاکرات فنی برای تعیین سازوکارهای اجرایی این یادداشت تفاهم و بیانیه پایانی نشست نیز برگزار شد و تفاهمات لازم میان طرف‌ها حاصل شد.

به گفته او، بر اساس توافق‌های به‌دست‌آمده، مذاکرات آتی زیر نظر کمیته عالی‌رتبه و با حضور محمدباقر قالیباف، رییس مجلس جمهوری اسلامی، عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، معاون اول رییس‌جمهوری آمریکا و نخست‌وزیران پاکستان و قطر برگزار خواهد شد.

رییس هیات مذاکرات فنی جمهوری اسلامی افزود که طرف‌ها همچنین با تشکیل چهار کارگروه در حوزه‌های خاتمه تحریم‌ها، هسته‌ای، بازسازی و توسعه اقتصادی، و نظارت و اجرا موافقت کرده‌اند.

غریب‌آبادی همچنین گفت بر اساس تفاهمات کمیته عالی‌رتبه و بیانیه پایانی مذاکرات، مقرر شده است «یک نقطه تماس» میان کشورهای عضو یادداشت تفاهم برای تسهیل عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز ایجاد شود. همچنین یک واحد جلوگیری از درگیری در لبنان با مشارکت کشورهای عضو، پاکستان و قطر تشکیل خواهد شد.

او اضافه کرد روسای هیات‌های فنی چهار کشور بر فعالیت کارگروه‌ها و دو سازوکار یادشده نظارت خواهند داشت و گزارش روند اجرای توافق‌ها را به کمیته عالی‌رتبه ارائه خواهند کرد.