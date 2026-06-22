اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده دوشنبه یکم تیر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از «گفت‌وگوهای سازنده» میان تهران و واشینگتن در نخستین روز مذاکرات فنی سوئیس، این وزارت‌خانه با تعلیق موقت برخی تحریم‌ها، فروش نفت ایران را تا ماه اوت مجاز اعلام کرد.

به نوشته او تعلیق موقت تحریم‌ها در ازای تعهد جمهوری اسلامی به بازگشایی تنگه هرمز و صدور اجازه برای ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران صادر شده است.

طبق بیانیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، اوفَک، این مجوز همه معاملاتی را که کشتی‌های تحریم‌شده جمهوری اسلامی، مشهور به ناوگان سایه، در آنها دخیل هستند هم شامل می‌شود. به این ترتیب، جمهوری اسلامی ظرف ۶۰ روز آینده می‌تواند از تمام ظرفیت ناوگان سایه تحریم‌شده نیز برای انتقال نفت و محصولات مرتبط با آن استفاده کند، مگر آنها ذیل مقرراتی جز آنچه در این مجوز ذکر شده، ممنوع شده باشند.

پس از انتشار اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا، به نقل از «مقام‌های مطلع» گزارش داد که جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات یکشنبه در سوئیس «در مورد پرونده هسته‌ای مذاکره‌ای انجام نداده و تعهد جدیدی نپذیرفته است.

همچنین اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به این رسانه گفت: «تعامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مطابق روال جاری و منطبق با مصوبات مجلس شورای اسلامی و تصمیمات شورای‌عالی امنیت ملی ادامه خواهد یافت.»

بیانیه وزارت خزانه‌داری چه می‌گوید؟

در ابتدای این بیانیه فهرستی از مقررات مرتبط با تراکنش‌ها و تحریم‌های ایران، تحریم‌های اوکراین/روسیه، تحریم‌های مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، نقض حقوق بشر در ایران و تروریسم جهانی، همین‌طور تحریم‌هایی که بر اساس فرمان‌های اجرایی رییس‌جمهوری آمریکا در سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ علیه جمهوری اسلامی صادر شده بود، ذکر شده است.

بیانیه در ادامه تاکید می‌کند همه تراکنش‌هایی که بر اساس این مقررات و فرمان‌ها ممنوع بوده‌اند، در صورتی که به‌طور معمول لازمه و مرتبط با تولید، فروش، تحویل یا تخلیه نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی با منشا ایران باشند، تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) مجاز خواهند بود.

طبق متن مجوز، این معافیت موقت فقط فروش یا تحویل نفت ایران را در بر نمی‌گیرد، بلکه خدمات لازم برای انتقال و تخلیه آن را نیز پوشش می‌دهد. پهلوگیری و لنگراندازی ایمن کشتی‌ها، حفظ سلامت و ایمنی خدمه، تعمیرات اضطراری، اقدامات مربوط به کاهش پیامدهای زیست‌محیطی، سوخت‌رسانی، بیمه، ثبت و پرچم‌گذاری، مدیریت کشتی و عملیات نجات دریایی از جمله مواردی است که در این مجوز مجاز اعلام شده است.

در بخش دیگری از این مجوز آمده است که هرگونه پرداخت بابت خرید نفت خام، محصولات پتروشیمی یا فرآورده‌های نفتی با منشا ایران که تحت این مجوز انجام شود، می‌تواند به دلار آمریکا صورت گیرد، حتی اگر این پرداخت به ایران، دولت ایران یا اشخاص و نهادهای پیش‌تر تحریم‌شده تعلق داشته باشد.

به این ترتیب، این مجوز وزارت خزانه‌داری آمریکا مسیر پرداخت دلاری را نیز برای جمهوری اسلامی باز می‌کند.

این مجوز با وجود دامنه گسترده، همه تراکنش‌ها را شامل نمی‌شود. بر اساس متن اوفک، معاملات مرتبط با اشخاص یا نهادهای مستقر یا ثبت‌شده در کُره شمالی، کوبا، کریمه و برخی مناطق تحریم‌شده در جریان جنگ روسیه و اوکراین یا شرکت‌های وابسته به آنها همچنان از شمول این معافیت خارج است.

همچنین هر معامله یا فعالیتی که بر اساس فرمان‌های اجرایی یا مقررات تحریمی دیگری خارج از موارد ذکرشده در این مجوز ممنوع باشد، همچنان ممنوع خواهد ماند.

جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری ایالات متحده، دوشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در جریان گفت‌وگوهای روز یکشنبه در سوئیس «پیشرفت بزرگی» حاصل شد. او همچنین از موافقت جمهوری اسلامی برای ورود بازرسان تسلیحاتی آژانس به ایران خبر داد. بسنت نیز گفت که تهران متعهد شده است عبور و مرور از تنگه هرمز آزاد و بی‌مانع باشد.

نیروی دریایی آمریکا ۲۸ خرداد محاصره بندرها و مناطق ساحلی ایران را لغو کرد. ابرنفتکش‌های جمهوری اسلامی که پیش از آن با خاموش کردن فرستنده‌های ردیابی خود از محاصره خارج می‌شدند، در حال حاضر با فرستنده‌های روشن در حال انتقال نفت هستند.

سی‌ان‌ان عصر دوشنبه یکم تیر بر اساس داده‌های ردیابی دریایی گزارش داد که عبور شناورها از تنگه هرمز ظرف ۲۴ ساعت افزایش کمی نشان داده است و همزمان تلاش‌ها برای بازگشایی کامل این آبراه راهبردی ادامه دارد. این گزارش با بررسی داده‌های شرکت «مارین ترافیک»، سامانه جهانی ردیابی کشتیرانی، نوشت که طی روز دوشنبه دست‌کم ۱۴ کشتی از تنگه هرمز گذشته‌اند.