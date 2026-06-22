تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، از سه‌شنبه تا پنج‌شنبه به امارات متحده عربی، کویت و بحرین سفر خواهد کرد.

پیگوت دوشنبه در بیانیه‌ای نوشت: «وزیر خارجه در این سفر درباره مجموعه‌ای از اولویت‌های منطقه‌ای با رهبران کشورهای خلیج فارس گفت‌وگو خواهد کرد.»

تفاهم‌نامه با ایران، تلاش‌ها برای تضمین عبور و مرور کامل، آزاد و ایمن از تنگه هرمز، و اهمیت صلح و ثبات در منطقه از جمله موضوعاتی اعلام شد که در این دیدارها مورد گفت‌وگو قرار خواهند گرفت.

پیگوت افزود: «روبیو همچنین در بحرین با اعضای شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد کرد تا درباره اولویت‌های مشترک در سراسر منطقه گفت‌وگو کند.»

شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر و عمان است.