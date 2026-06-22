گاردین دوشنبه اول تیر نوشت افشای آنچه «نامه‌های محرمانه» رهبر جمهوری اسلامی خوانده شده، نبویان را با خطر پیگرد قضایی و حتی برکناری از مجلس روبه‌رو کرده است.

نبویان، نایب‌رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، یکی از اعضای پرشمار تیم مذاکره‌کننده در اولین دور گفت‌وگوهای آتش‌بس در اسلام‌آباد بود.

او پیش‌تر در برنامه‌ای تلویزیونی گفت مجتبی خامنه‌ای ۱۱ شرط درباره مذاکرات مشخص کرده بود که گرفتن غرامت از آمریکا، «حق» غنی‌سازی، رفع تحریم‌ها، آزادی اموال مسدودشده و اعمال حاکمیت در تنگه هرمز از جمله آنها است.

به گفته نبویان، رهبر جمهوری اسلامی خواسته است اخذ عوارض از تنگه هرمز «از همین حالا» آغاز شود.

این نماینده مجلس با خواندن بخش‌هایی از نامه‌های «به‌کلی سری» خامنه‌ای افزود پس از گفت‌وگوهای اسلام‌آباد، رهبر جمهوری اسلامی برای تیم مذاکره‌کننده نوشت: «آنچه در مذاکرات پاکستان رقم خورده با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده، تفاوت کلی دارد و مذاکرات باید متوقف شود.»

به گزارش گاردین، «یک ساعت پس از پخش سانسورشده این برنامه، نسخه آرشیوی مصاحبه حذف شد» و یکی از مدیران ارشد صداوسیما نیز استعفا کرد.

سخنگوی تیم مذاکره‌کننده اظهارات نبویان را «قدیمی و تحریف‌شده» توصیف و آن را رد کرد.

صداوسیما نیز اعلام کرد سخنان این نماینده مجلس «مصداق تخلف قانونی و مستحق پیگرد قضایی» است.

گاردین در ادامه گزارش داد اعضای نزدیک به محمدباقر قالیباف، مذاکره‌کننده ارشد جمهوری اسلامی در گفت‌وگوهای جاری در سوئیس، از افشای اطلاعات محرمانه انتقاد کردند.

این رسانه افزود سیاستمداران موسوم به «میانه‌روها» و «اصلاح‌طلبان» مدت‌هاست استدلال می‌کنند که صداوسیما در عمل به‌عنوان بازوی جریان تندرو جبهه پایداری عمل می‌کند؛ جریانی که نبویان از حامیان آن به شمار می‌رود.

بر اساس این گزارش، حواشی اخیر نبویان افزون بر آنکه از وجود تنش در بالاترین سطوح حکومت پرده برمی‌دارد، نشان می‌دهد رهبر جدید جمهوری اسلامی نقشی بسیار پررنگ‌تر از آنچه پیش‌تر تصور می‌شد، در روند مذاکرات ایفا کرده است.

خامنه‌ای در هفته‌های گذشته نه در انظار عمومی ظاهر شده و نه پیام صوتی یا تصویری منتشر کرده است. او مواضع خود را از طریق بیانیه‌های مکتوب اعلام می‌کند.

برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که هیات مذاکره‌کننده گاه تا دو هفته برای دریافت نظرات او درباره نحوه ادامه گفت‌وگوها منتظر می‌ماند و او نیز پرسش‌های مفصلی برای مذاکره‌کنندگان ارسال می‌کرد.

۲۸ خرداد، مجتبی خامنه‌ای در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهم اخیر با ایالات متحده داشته، با تعهد مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.