محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، دوشنبه یکم تیر در مراسم افتتاحیه بورس تهران گفت جمهوری اسلامی «برادر بزرگ کشورهای منطقه» است و افزود: «برادر بزرگ، هوای برادرهای کوچک را خواهد داشت.»
عارف گفت: «ایران برادر بزرگ کشورهای منطقه است، هرچند برخی از آنها به ما حمله کردند و جفا کردند.»
او همچنین با اشاره به حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای همسایه گفت: «ما رسما به کشورهای همسایه گفته بودیم که اگر کوچکترین خطایی از سوی آمریکا از مکانهای متعلق به شما سر بزند، آن مکانها اهداف مشروع ما برای دفاع است.»
با وجود ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای جام جهانی از سوی فیفا، شماری از ایرانیان حاضر در لسآنجلس که برای تماشای دیدار تیمهای ملی ایران و بلژیک به ورزشگاه سوفای رفته بودند، این پرچم را با خود به داخل استادیوم بردند.
گزارش رضا محدث، خبرنگار ایراناینترنشنال
مایک هرتزوگ، سفیر پیشین اسرائیل در آمریکا، درباره نشست سوئیس گفت که اسرائیل باید در حفظ روابط خود با آمریکا منفعت راهبردی ببیند و از تشدید تنش با واشینگتن پرهیز کند.
او اظهار داشت که تضعیف روابط با آمریکا، توافق احتمالی میان واشینگتن و تهران را به عقب بازنمیگرداند و تنها به زیان اسرائیل خواهد بود. هرتزوگ گفت اسرائیل در شرایطی قرار گرفته که در مسائل راهبردی با محدودیت نفوذ مواجه است.
سفیر پیشین اسرائیل در آمریکا همچنین افزود که اسرائیل در «پایینترین سطح راهبردی» قرار دارد؛ وضعیتی که به گفته او، تصمیمهای مهم بدون مشارکت اسرائیل گرفته میشوند و در موضوعات حیاتی به این کشور تحمیل میشوند.
دور تازه مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در سوئیس با بازتاب گسترده در رسانههای بینالمللی همراه شد.
جزییات بیشتر با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال
کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از منابع آگاه گزارش داد مقامهای امنیتی این کشور در حال بررسی واگذاری کنترل یک مجتمع زیرزمینی حزبالله در روستای تبنیت به ارتش لبنان هستند. اسرائیل این اقدام را آزمونی برای سنجش توانایی و اراده ارتش لبنان در مقابله با حزبالله میداند.
کانال ۱۲ اسرائیل به نقل از «منابع آگاه» گزارش داد که مقامهای امنیتی این کشور در حال بررسی دادن اجازه به ارتش لبنان برای کنترل یک مجتمع زیرزمینی حزبالله در روستای تبنیت در جنوب لبنان هستند.
به گفته این منابع، این ایده در روزهای اخیر در بحثهای سیاسی و نظامی مطرح شده و ممکن است در مذاکرات آینده سهشنبه دوم تیر هم مورد بحث قرار گیرد.
کانال ۱۲ نوشت اسرائیل معتقد است که انتقال مسئولیت به ارتش لبنان میتواند به عنوان آزمایشی برای توانایی و تمایل آن برای اقدام علیه حزبالله باشد.
یک منبع اسرائیلی هم گفت: «این موضوع میتواند آزمایشی برای توانایی و انگیزه ارتش لبنان برای برخورد علنی و بیسابقه با حزبالله باشد.»
با این حال، مقامات امنیتی اسرائیل اشاره کردند که ارتش لبنان در گذشته برای اقدام علیه این «سازمان تروریستی با مشکل مواجه بوده است.»
نخستین دور مذاکرات مقامات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس بامداد دوشنبه با توافق بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز پایان یافت.
مذاکرات در حالی برگزار شد که همزمان تهران بار دیگر از بستن تنگه هرمز خبر داد و ترامپ جمهوری اسلامی را به ازسرگیری حملات نظامی تهدید کرد.
قطر و پاکستان اعلام کردند جمهوری اسلامی و آمریکا بر تشکیل کمیته عالی برای نظارت بر اجرای تفاهمنامه، آغاز فوری مذاکرات فنی و تدوین نقشه راه دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز توافق کردهاند. دو کشور میانجی همچنین از ادامه مذاکرات فنی در سوئیس تا پایان هفته خبر دادند.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت میانجیگری قطر و پاکستان پیشرفتهای مهمی برای پایان جنگ لبنان به همراه داشته است.
او از معافیت صادرات نفت و پتروشیمی، لغو محاصره و آزادسازی بخشی از داراییهای ایران خبر داد و «کاهش تنش در لبنان» را نخستین آزمون واقعی تفاهمنامه دانست.
او افزود: «صادرات نفت و پتروشیمی [از تحریم] معاف شده، محاصره لغو شده، برخی از داراییهای مسدود شده آزاد شده و طرح بزرگ بازسازی و توسعه برای ایران آغاز شده است.»
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