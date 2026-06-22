دیوید منسر، سخنگوی دولت اسرائیل، در پاسخ به سوال حسین آقایی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، درباره احتمال تاثیر تفاهم تهران و واشینگتن بر اقدامات اسرائیل در لبنان گفت: «ما طرف این توافق نیستیم و وظیفه داریم از شهروندان ساکن شمال اسرائیل دفاع کنیم.»

او افزود: «نیروهای اسرائیل برای خنثی کردن هر تهدید مستقیم یا نوظهور علیه این کشور، نیروهای ارتش و ساکنان شمال اسرائیل، از آزادی عمل کامل برخوردارند و در این زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نیستند.»