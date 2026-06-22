دفتر ریاستجمهوری ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان در گفتوگو با مسعود پزشکیان گفت آنکارا از تفاهم حاصلشده میان جمهوری اسلامی و آمریکا استقبال میکند و آماده است هرگونه حمایت لازم را برای کمک به تکمیل این روند بهصورت صلحآمیز ارائه دهد.
به گزارش رویترز، دفتر اردوغان در بیانیهای افزود که او در تماس تلفنی به پزشکیان گفت «مهم است در برابر کسانی که به دنبال خرابکاری در مذاکرات هستند هوشیار بود».
او افزود: «گامهای جدید برای تقویت صلح منطقهای هم ضروری و هم مهم هستند.»
سازمان لیگ فوتبال خبر داد که با تصویب هیات رییسه فدراسیون فوتبال، بیستوپنجمین دوره لیگ برتر ( فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ) به دلیل جنگ به صورت نیمه تمام باقی میماند و جدول لیگ نیز با شرایط فعلی متوقف میگردد. همچنین فصل آینده فوتبال ایران با حضور ۱۸ تیم برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام سازمان لیگ، ۳ نماینده فوتبال ایران برای حضور در مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا به این ترتیب معرفی میشوند؛ تیمهای اول و دوم جدول لیگ برتر به لیگ نخبگان راه یافته و نماینده سوم که باید در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا حضور یابد، بعد از برگزاری دیدار سه جانبه تعیین می شود.
در روز ۵ تیرماه پرسپولیس و چادرملو اردکان به مصاف هم میروند و برنده این مسابقه در روز ۸ تیرماه به مصاف گلگهر سیرجان خواهد رفت.
تیم انتهای جدول لیگ برتر، مس رفسنجان، در تک دیدار پلیآف و در زمین بیطرف روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه به مصاف تیم سوم جدول لیگ یک فصل جاری میرود که برنده این دیدار به همراه تیمهای قهرمان و نایبقهرمان لیگ یک فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در لیگ برتر فصل آینده حضور خواهند داشت. در پایان لیگ بیستوششم نیز چهار تیم به دسته پایینتر سقوط میکنند تا لیگ بیستوهفتم با ۱۶ تیم برگزار شود.
مایکل باومگارتنر، نماینده جمهوریخواه از ایالت واشینگتن در مجلس نمایندگان ایالات متحده، در شبکه ایکس نوشت: «من مشتاق دریافت گزارش درباره یادداشت تفاهم ایران و طرح مذاکرات ۶۰ روزه هستم.»
او افزود: «[حکومت] ایرانِ تروریستی دارای سلاح هستهای باعث اشاعه در سراسر خاورمیانه خواهد شد و یک تهدید امنیت ملی در سطح "درجه یک" است.»
این عضو مجلس نمایندگان تاکید کرد: «ترجیح من این است که آمریکا محاصره تنگه هرمز و محدودیت صادرات نفت ایران حفظ کند تا اقتصاد این کشور را خفه کند، تا زمانی که آمریکا بهطور فیزیکی تمام اورانیوم غنیشده آن را در اختیار بگیرد.»
باومگارتنر همچنین در بخش دیگری از این پیام نوشت: «در حالی که سپاه پاسداران تنها توسط ۱۰ تا ۲۰ درصد [از مردم ایران] حمایت میشود و در رهبری آن نیز برخی شکافها وجود دارد، آمریکا باید یک راهبرد واقعبینانه میانمدت را دنبال کند که همچنان "راهبرد سهگانه" سپاه پاسداران را تضعیف کند: توانمندیهای موشکهای بالستیک و پهپادی، حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی منطقهای، و توسعه سلاحهای هستهای.»
این نماینده جمهوریخواه تاکید کرد: «تهدیدهای حکومت ایران تا زمانی ادامه خواهد داشت که این کشور توسط همین جهادگرایان آخرالزمانی اداره شود؛ کسانی که به مدت ۵۰ سال شعار "مرگ بر آمریکا" سر دادهاند و از حملات تروریستی در سراسر جهان حمایت کردهاند. هیچ رهبری به اندازه رییسجمهور ترامپ در قبال ایران سختگیر نبوده است و ایالات متحده همچنان مجموعه قابل توجهی از گزینهها برای مواجهه با این چالش در اختیار دارد.»
کانال تلگرامی محمدباقر قالیباف گزارش داد که او تهران را به مقصد مسقط ترک کرد.
بر اساس این گزارش، رییس مجلس شورای اسلامی در سفر به عمان با هیثم بن طارق، سلطان عمان دیدار و درباره «ارتقای همکاریهای دوجانبه و نیز تشریک مساعی برای تثبیت ترتیبات ایرانی اداره تنگه هرمز» گفتوگو خواهد کرد.
در این سفر عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، قالیباف را همراهی میکند.
وزارت خارجه عراق گزارش داد که فؤاد حسین، وزیر خارجه این کشور، دوشنبه، در حاشیه نشست شورای اتحادیه عرب که در سطح وزیران در پایتخت اردن برگزار شد، با بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر دیدار کرد.
بر اساس بیانیه وزارت خارجه عراق، در این دیدار همچنین به روند مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا پرداخته شد و در این زمینه، فؤاد حسین بر اهتمام عراق به امنیت و ثبات منطقه و حمایت این کشور از مذاکرات در جریان و تلاشهای دیپلماتیک با هدف کاهش تنشها و تقویت ثبات منطقهای تاکید کرد.
این بیانیه میافزاید که بدر عبدالعاطی درباره نتایج نشست چهار کشور منطقه (مصر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان) که اخیرا در قاهره برگزار شد، و درباره مباحث مطرحشده پیرامون مسائل منطقهای توضیحاتی ارائه کرد.
خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از «مقامهای مطلع» گزارش داد که جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات یکشنبه در سوئیس «در مورد پرونده هستهای مذاکرهای انجام نداده و تعهد جدیدی نپذیرفته است.»
این خبرگزاری افزود: «آغاز مذاکرات هستهای در چارچوب تفاهمنامه اسلامآباد برای پایان جنگ میان ایران و آمریکا، منوط به اجرای بند ۱۳ تفاهمنامه است.»
همچنین اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به ایرنا گفت: «تعامل ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی مطابق روال جاری و منطبق با مصوبات مجلس شورای اسلامی و تصمیمات شورایعالی امنیت ملی ادامه خواهد یافت.»