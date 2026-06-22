با وجود اعلام رسانه‌های حکومتی در ایران مبنی بر انجام نشدن مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در نخستین دور گفت‌وگوهای مقام‌های تهران و واشینگتن در سوئیس، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، گفت در این نشست «گفت‌وگوی بسیار کوتاهی» درباره موضوع هسته‌ای انجام شده است.

بقائی در گفت‌وگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هیات آمریکایی در بخشی از سخنان خود، مواضعش درباره موضوع هسته‌ای را به‌صورت کوتاه بیان کرد و هیات جمهوری اسلامی نیز مواضع خود را مطرح کرد.

او افزود این گفت‌وگو «مذاکره» نبود و صرفا بیان مواضع دو طرف بود و دیدگاه‌های جمهوری اسلامی «بسیار صریح و روشن» اعلام شد.

به گفته بقائی، جمهوری اسلامی تاکید کرده هنوز زمان ورود به مذاکرات مربوط به توافق نهایی فرا نرسیده و بر اساس یادداشت تفاهم، پس از اجرای بخش‌های مشخصی از آن، مذاکرات برای توافق نهایی آغاز خواهد شد.

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود عباس عراقچی طرف مقابل را از تکرار «دیدگاه‌های زیاده‌خواهانه و غیرمنطقی» درباره موضوع هسته‌ای برحذر داشت و مواضع تهران را تبیین کرد.