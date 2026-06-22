کانال ۱۳ اسرائیل به نقل از منابعی گزارش داد رونن بار، رییس پیشین شینبت، سازمان امنیت داخلی اسرائیل و همسرش در جریان سفر اخیر به امارات متحده عربی، پس از دریافت هشدار درباره تلاش جمهوری اسلامی برای آسیب رساندن به آنها، از محل اقامت خود خارج و به مکان امن منتقل شدند.
بر اساس این گزارش، بار و همسرش برای شرکت در یک نشست بینالمللی امنیتی به امارات متحده عربی سفر کرده بودند.
کانال ۱۳ اعلام کرد این نشست به میزبانی عبدالله بن زاید آلنهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی برگزار شده بود، اما یک منبع نزدیک به این کشور در گفتوگو با این شبکه، میزبانی چنین رویدادی از سوی وزیر خارجه امارات متحده عربی را رد کرد.
در پی وقوع انفجار و آتشسوزی در مجتمع اصلی فرآوری گاز طبیعی مایع قطر، ۵۴ نفر زخمی و ۱۸ تن دیگر مفقود شدند.
شرکت قطر انرژی در بیانیهای اعلام کرد این حادثه عصر یکشنبه ۳۱ خرداد هنگام راهاندازی مجدد عملیات در تاسیسات گازرسانی محلی برزان در شهر صنعتی راس لفان رخ داد و به انفجار و آتشسوزی منجر شد.
بر اساس این بیانیه، تیمهای امدادی و واکنش اضطراری برای مهار آتش، بلافاصله به محل اعزام شدند و آتش اکنون تحت کنترل درآمده است.
وزارت کشور قطر نیز از زخمی شدن ۵۴ نفر در این حادثه خبر داد و اعلام کرد عملیات جستوجو برای یافتن ۱۸ فرد مفقود همچنان ادامه دارد.
این وزارتخانه علت انفجار را یک «حادثه فنی» عنوان کرد و افزود خطری، امنیت عمومی را تهدید نمیکند.
شرکت قطر انرژی در بیانیه خود به جزییات خسارتهای احتمالی واردشده به این تاسیسات اشارهای نکرد.
پیشتر یک شاهد به رویترز گفته بود صدای انفجاری مهیب در دوحه که در جنوب راس لفان قرار دارد، شنیده شده است.
تاسیسات گازی برزان از ظرفیت تولید روزانه ۱.۴ میلیارد فوت مکعب گاز برخوردار است و گاز مورد نیاز صنایع داخلی و بخش تولید برق قطر را از طریق خطوط لوله تامین میکند.
این مجموعه همچنین توانایی تولید اتان، میعانات گازی، گاز مایع نفتی (الپیجی) و گوگرد را برای مصرف داخلی و همچنین بازارهای صادراتی دارد.
تاسیسات برزان مهمترین مرکز تولید و صادرات گاز طبیعی مایع شرکت قطر انرژی محسوب میشود که با بهرهگیری از ۱۴ خط تولید، مجموع ظرفیت تولید سالانه آن به ۷۷ میلیون تن متریک میرسد.
جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر شماری از تاسیسات انرژی کشورهای حوزه خلیج فارس را هدف قرار داد.
پیشتر در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، وزارت دفاع قطر تایید کرد حمله موشکی حکومت ایران به تاسیسات راس لفان خسارات گستردهای بر جای گذاشته است.
به گزارش رویترز، در جریان جنگ ایران، دو خط تولید الانجی و یکی از دو تاسیسات تبدیل گاز به مایع قطر آسیب دیدند.
در پی این حملات، ۱۷ درصد از ظرفیت صادرات الانجی قطر از مدار خارج شد و انتظار میرود روند بازسازی و تعمیرات آن سالها به طول بینجامد.
محمدرضا عارف، معاون اول مسعود پزشکیان، دوشنبه یکم تیر در مراسم افتتاحیه بورس تهران گفت جمهوری اسلامی «برادر بزرگ کشورهای منطقه» است و افزود: «برادر بزرگ، هوای برادرهای کوچک را خواهد داشت.»
عارف گفت: «ایران برادر بزرگ کشورهای منطقه است، هرچند برخی از آنها به ما حمله کردند و جفا کردند.»
او همچنین با اشاره به حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای همسایه گفت: «ما رسما به کشورهای همسایه گفته بودیم که اگر کوچکترین خطایی از سوی آمریکا از مکانهای متعلق به شما سر بزند، آن مکانها اهداف مشروع ما برای دفاع است.»
با وجود ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای جام جهانی از سوی فیفا، شماری از ایرانیان حاضر در لسآنجلس که برای تماشای دیدار تیمهای ملی ایران و بلژیک به ورزشگاه سوفای رفته بودند، این پرچم را با خود به داخل استادیوم بردند.
گزارش رضا محدث، خبرنگار ایراناینترنشنال
مایک هرتزوگ، سفیر پیشین اسرائیل در آمریکا، درباره نشست سوئیس گفت که اسرائیل باید در حفظ روابط خود با آمریکا منفعت راهبردی ببیند و از تشدید تنش با واشینگتن پرهیز کند.
او اظهار داشت که تضعیف روابط با آمریکا، توافق احتمالی میان واشینگتن و تهران را به عقب بازنمیگرداند و تنها به زیان اسرائیل خواهد بود. هرتزوگ گفت اسرائیل در شرایطی قرار گرفته که در مسائل راهبردی با محدودیت نفوذ مواجه است.
سفیر پیشین اسرائیل در آمریکا همچنین افزود که اسرائیل در «پایینترین سطح راهبردی» قرار دارد؛ وضعیتی که به گفته او، تصمیمهای مهم بدون مشارکت اسرائیل گرفته میشوند و در موضوعات حیاتی به این کشور تحمیل میشوند.
دور تازه مذاکرات جمهوری اسلامی و ایالات متحده در سوئیس با بازتاب گسترده در رسانههای بینالمللی همراه شد.
جزییات بیشتر با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال