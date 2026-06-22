شرکت قطر انرژی در بیانیه‌ای اعلام کرد این حادثه عصر یک‌شنبه ۳۱ خرداد هنگام راه‌اندازی مجدد عملیات در تاسیسات گازرسانی محلی برزان در شهر صنعتی راس لفان رخ داد و به انفجار و آتش‌سوزی منجر شد.

بر اساس این بیانیه، تیم‌های امدادی و واکنش اضطراری برای مهار آتش، بلافاصله به محل اعزام شدند و آتش اکنون تحت کنترل درآمده است.

وزارت کشور قطر نیز از زخمی شدن ۵۴ نفر در این حادثه خبر داد و اعلام کرد عملیات جست‌وجو برای یافتن ۱۸ فرد مفقود همچنان ادامه دارد.

این وزارتخانه علت انفجار را یک «حادثه فنی» عنوان کرد و افزود خطری، امنیت عمومی را تهدید نمی‌کند.

شرکت قطر انرژی در بیانیه خود به جزییات خسارت‌های احتمالی واردشده به این تاسیسات اشاره‌ای نکرد.

پیش‌تر یک شاهد به رویترز گفته بود صدای انفجاری مهیب در دوحه که در جنوب راس لفان قرار دارد، شنیده شده است.

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تاسیسات گازی برزان از ظرفیت تولید روزانه ۱.۴ میلیارد فوت مکعب گاز برخوردار است و گاز مورد نیاز صنایع داخلی و بخش تولید برق قطر را از طریق خطوط لوله تامین می‌کند.

این مجموعه همچنین توانایی تولید اتان، میعانات گازی، گاز مایع نفتی (ال‌پی‌جی) و گوگرد را برای مصرف داخلی و همچنین بازارهای صادراتی دارد.

تاسیسات برزان مهم‌ترین مرکز تولید و صادرات گاز طبیعی مایع شرکت قطر انرژی محسوب می‌شود که با بهره‌گیری از ۱۴ خط تولید، مجموع ظرفیت تولید سالانه آن به ۷۷ میلیون تن متریک می‌رسد.

جمهوری اسلامی در جریان جنگ اخیر شماری از تاسیسات انرژی کشورهای حوزه خلیج فارس را هدف قرار داد.

پیش‌تر در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴، وزارت دفاع قطر تایید کرد حمله موشکی حکومت ایران به تاسیسات راس لفان خسارات گسترده‌ای بر جای گذاشته است.

به گزارش رویترز، در جریان جنگ ایران، دو خط تولید ال‌ان‌جی و یکی از دو تاسیسات تبدیل گاز به مایع قطر آسیب دیدند.

در پی این حملات، ۱۷ درصد از ظرفیت صادرات ال‌ان‌جی قطر از مدار خارج شد و انتظار می‌رود روند بازسازی و تعمیرات آن سال‌ها به طول بینجامد.