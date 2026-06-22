وزارت خارجه عراق گزارش داد که فؤاد حسین، وزیر خارجه این کشور، دوشنبه، در حاشیه نشست شورای اتحادیه عرب که در سطح وزیران در پایتخت اردن برگزار شد، با بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر دیدار کرد.

بر اساس بیانیه وزارت خارجه عراق، در این دیدار همچنین به روند مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا پرداخته شد و در این زمینه، فؤاد حسین بر اهتمام عراق به امنیت و ثبات منطقه و حمایت این کشور از مذاکرات در جریان و تلاش‌های دیپلماتیک با هدف کاهش تنش‌ها و تقویت ثبات منطقه‌ای تاکید کرد.

این بیانیه می‌افزاید که بدر عبدالعاطی درباره نتایج نشست چهار کشور منطقه (مصر، عربستان سعودی، ترکیه و پاکستان) که اخیرا در قاهره برگزار شد، و درباره مباحث مطرح‌شده پیرامون مسائل منطقه‌ای توضیحاتی ارائه کرد.