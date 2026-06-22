جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در یک نشست خبری در سوئیس گفت: «دلیل اینکه اسرائیلیها احساس میکنند باید در جنوب لبنان حضور داشته باشند، این است که نگران هستند نیروهای حزبالله به سمت این کشور شلیک کنند.»
او افزود: «ایران باید حزبالله را مهار کند و بر فعالیتهای آن کنترل بیشتری اعمال کند.»
ونس ادامه داد: «ما معتقدیم که با وجود دشواریهای فراوان و نیاز به تلاش زیاد، میتوان به شرایطی رسید که هم تمامیت ارضی و حاکمیت لبنان حفظ شود و هم امنیت اسرائیل تأمین گردد.»
او هم درباره مذاکرات با جمهوری اسلامی گفت: «پیشرفت خوبی» حاصل شده است.
ونس گفت آمریکا میخواست مطمئن شود سازوکار هماهنگی لازم برای جلوگیری از تداخل و درگیری در تنگه هرمز ایجاد شده تا در صورت بروز تنشهای «اجتنابناپذیر»، این مسائل از طریق گفتوگو و هماهنگی مدیریت شوند و به تشدید تنش نینجامند.
معاون رییسجمهوری ایالات متحده افزود آمریکا همچنین به دنبال ایجاد سازوکاری مشابه برای مدیریت آتشبس منطقهای بوده تا در صورت شلیک حزبالله به اسرائیل، پاسخ اسرائیل یا بروز سایر درگیریها در منطقه، طرفها بتوانند با یکدیگر در تماس باشند و راهی برای توقف درگیریها، امنتر کردن منطقه و حفاظت از متحدان آمریکا و دیگران پیدا کنند. او گفت: «ما این سازوکار را نیز ایجاد کردیم.»
عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی، گفت که در مذاکرات سوییس پیشرفت قابل توجهی درباره آزادسازی داراییهای ایران حاصل شده است.
آرش آزرمی، دبیر بخش اقتصادی ایراناینترنشنال، از جزییات آخرین گزارشهای منتشرشده درباره اجرای بندهای اقتصادی تفاهم آمریکا و جمهوری اسلامی میگوید
در حالی که بازه ۶۰ روزه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی برای رسیدن به توافق نهایی آغاز شده، پیامهای مخاطبان ایراناینترنشنال نشان میدهد که آنها از تاثیر مثبت توافق بر زندگی و معیشتشان ناامیدند.
مقامهای جمهوری اسلامی میگویند آزادسازی داراییهای مسدود شده میتواند به رونق اقتصادی منجر شود.
شماری از مخاطبان ایراناینترنشنال اما در پیامهای خود این نکته را یادآوری کردند که پولها در صورت آزادسازی به سفره مردم نمیرسد و صرف نیروهای نیابتی یا برنامههای نظامی حکومت میشود.
جمهوری اسلامی نماینده ما نیست
همزمان با مذاکرات برای توافق میان تهران و واشینگتن، شماری از مخاطبان از مواضع مقامهای آمریکایی درباره مردم ایران انتقاد کردند و گفتند در روند مذاکرات، تفاوت میان «جمهوری اسلامی» و «مردم ایران» نادیده گرفته شده است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در روزهای اخیر با اشاره به مذاکرات گفت تمرکز گفتوگوها بر برنامه هستهای جمهوری اسلامی و آتشبس لبنان خواهد بود.
او همچنین ابراز امیدواری کرد دو طرف بتوانند در این زمینهها به پیشرفت دست یابند.
شهروندان با اشاره به اظهارات اخیر او تاکید کردند که جمهوری اسلامی را نماینده خود نمیدانند و هرگونه توافق با این حکومت را به معنای نایده گرفتن مطالبات مردم ایران تلقی خواهند کرد.
یک شهروند در پیامی از مقامهای آمریکایی خواست از ملت ایران مایه نگذارند.
او نوشت: «مذاکره شما با جمهوری اسلامی، یعنی به دنبال مماشات با رژیم هستید.»
مخاطب دیگری هم در واکنش به سخنان ونس مبنی بر آغاز فصلی جدید در روابط با مردم ایران، گفت: «چطور این کار را میکنید وقتی ما مردم ایران به هیچ عنوان این حکومت را به رسمیت نمیشناسیم و آنها را نماینده خود نمیدانیم؟»
یک مخاطب نوشت: «کاش صدایمان به ونس میرسید و به او میگفتیم ما مردم ایران با کل دنیا دوست هستیم، جز جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیاش و نمیخواهیم شما به این رژیم دست دوستی بدهید و توافق کنید.»
برخی مخاطبان نیز معتقدند اگر بناست مذاکراتی درباره آینده ایران انجام شود، مطالبات مردم و مسائل حقوق بشری باید بخشی از آن باشد.
یکی از آنان نوشت: «اگر ترامپ واقعا طرف مردم ایران بود، حداقل بندی را تحت عنوان حقوق بشر به جمهوری اسلامی تحمیل میکرد.»
سهم مردم از پولهای آزاد شده چیست؟
در کنار واکنشها به روند مذاکرات، آزادسازی احتمالی بخشی از داراییهای بلوکهشده نیز از جمله موضوعاتی است که در روزهای اخیر مورد توجه مخاطبان ایراناینترنشنال قرار گرفته است.
شماری از مخاطبان نسبت به نحوه هزینهکرد این منابع در صورت آزادسازی، ابراز تردید کردند.
آنها گفتند تجربه توافقهای گذشته همچون برجام، نشان داده است منابع مالی آزادشده در نهایت صرف بهبود وضعیت معیشتی مردم نخواهد شد؛ حتی اگر این منابع با هدف «کمکهای بشردوستانه» آزاد شود.
به گفته یک شهروند، جمهوریاسلامی قادر است این کالاهای بشردوستانه را هم به پول بدل کرده و از رسیدن آن به دست مردم ممانعت کند.
برخی شهروندان هم بر این باورند که منابع آزادشده، خارج از ایران و در راستای ماجراجوییهای منطقهای حکومت هزینه خواهد شد.
مخاطبی با ذکر همین نکته نوشت: «به عنوان یک شهروند ایرانی، مخالف آزادسازی پولهای بلوکهشده هستم، چرا که مطمئنم این پول برای بازسازی و کمک به لبنان و یمن هزینه میشود.»
شهروند دیگری در پیام خود به ایراناینترنشنال نوشت: «چرا اینقدر سنگ لبنان را به سینه میزنند؟ حتی پایان جنگ نیز منوط به مذاکره بر سر لبنان بود، در حالی که ما مردم ایران خودمان به سختی داریم زندگی میکنیم.»
به گفته شهروندی دیگر، اگر آزادسازی پولهای بلوکهشده بدون مدیریت انجام شود، قطعا نه در راه مقاصد بشردوستانه و بهبود وضعیت مالی مردم ایران، بلکه دوباره در راه موشک و نیروهای نیابتی و لبنان خرج خواهد شد.
مخاطبی هم با اشاره به روند مذاکرات و توافق میان جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت: «سالها ثروت مردم ایران را صرف ساخت موشک، نیروهای نیابتی و نیروهای سرکوبگر کردند تا چند روز بیشتر در قدرت بمانند.»
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، گفت پس از تصویب قانون «تشدید مجازات جاسوسی»، تاکنون سه هزار و ۲۹۲ نفر با استناد به این قانون بازداشت شدهاند و برای هزار و ۶۱ نفر نیز کیفرخواست صادر شده است؛ قانونی که برای برخی اتهامها مجازات اعدام و مصادره اموال را پیشبینی کرده است.
جهانگیر در نشست خبری دوشنبه خود گفت این بازداشتها شامل افرادی است که به اتهام «اقدام عملیاتی، همکاری مالی، اقتصادی، فناورانه، سیاسی، تبلیغاتی و رسانهای به نفع اسرائیل یا همکاری با آن» تحت پیگرد قرار گرفتهاند.
او افزود ۱۹۳ نفر نیز به دلیل «استفاده، حمل، نگهداری یا خرید و فروش ابزارهای الکترونیکی یا اینترنتی فاقد مجوز» تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت صدها مورد از اموال متهمان شناسایی شده و روند شناسایی این اموال ادامه دارد.
جهانگیر در بخش دیگری از اظهاراتش گفت ۵۶ کارگروه مشترک با نهادهای حاکمیتی برای رصد فضای مجازی و تعیین شعب ویژه امنیتی در دادسراهای سراسر کشور تشکیل شده و بیش از ۵۰ هزار صفحه حاوی شش میلیون «محتوای مجرمانه» در پیامرسانهای خارجی پالایش و برای آنها محدودیت اعمال شده است.
شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در شهرهای مختلف ایران با برگزاری تجمعهایی مقابل ادارههای آموزش و پرورش، خواستار تعویق امتحانات نهایی به پس از ایام اربعین شدند.
دانشآموزان معترض میگویند فشردگی برنامه امتحانات و فاصله کوتاه میان آزمونها، آنها را از فرصت کافی برای آمادگی و مطالعه محروم کرده است.
بر اساس ویدیوها و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، دانشآموزان دوشنبه اول تیرماه در چندین شهر با تجمع مقابل ادارههای آموزش و پرورش خواستار تغییر زمانبندی امتحانات شدند.
دانشآموزان چه میخواهند؟
این دانشآموزان در روزهای گذشته با انتشار فراخوانها و راهاندازی پویشهایی از سایر همکلاسیهای خود خواسته بودند برای پیگیری این مطالبه به اعتراضات بپیوندند.
امتحانات نهایی دانشآموزان نخست بنا بود دوم خرداد آغاز شود، اما بهدلیل رخدادهای دیماه و پیامدهای جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا به تعویق افتاد.
۱۶ خرداد، حسین صادقی، رییس مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، خبر داد امتحانات نهایی بهگونهای تنظیم شده که پیش از اربعین به پایان برسد تا دانشآموزان امکان بهرهمندی از «فرصت معنوی و تربیتی اربعین» را داشته باشند.
در سوی دیگر، شماری از دانشآموزان نسبت به زمانبندی فعلی معترضاند و خواستار تعویق امتحانات به بعد از اربعین هستند.
در برخی استانها از جمله لرستان، برخی والدین نیز در کنار فرزندان خود در تجمعات حضور یافتند و با مسئولان آموزش و پرورش درباره درخواست دانشآموزان گفتوگو کردند.
همزمان با تجمعات امروز، برخی دانشآموزان از برخورد مسئولان با معترضان انتقاد کردند.
یکی از دانشآموزان در مشهد به ایراناینترنشنال گفت مسئولان برای جلوگیری از شکلگیری تجمع و انتشار تصاویر آن، دانشآموزان را تهدید کردهاند که تصاویرشان از طریق دوربینهای شهری ثبت خواهد شد و بعدتر باید درباره حضورشان در تجمع پاسخگو باشند.
دانشآموز دیگری در پیام خود نوشت تجمع دانشآموزان مقابل اداره آموزش و پرورش در تهران و کرج بهسرعت متفرق شد و مسئولان اجازه ادامه آن را ندادند.
به گفته او، شماری از دانشآموزان پس از آن مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی تجمع کردند.
دانشآموزان میگویند فشرده شدن فاصله میان امتحانات نهایی و کنکور، در کنار تاثیر نمرات نهایی بر نتیجه آزمون سراسری، نگرانی آنان را افزایش داده است.
آنها معتقدند تغییرهای مکرر در زمانبندی آزمونها، فرصت کافی برای آمادگی در امتحانات و کنکور را از آنان گرفته است.
اعتراض به تاثیر معدل در شرایط آموزش مجازی و بیثباتی آموزشی
این نخستین بار نیست که دانشآموزان نسبت به تصمیمهای آموزشی اعتراض میکنند.
آنان پیشتر نیز در شهرهای مختلف از جمله تهران، شهرکرد و خرمآباد در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور و نحوه برگزاری امتحانات نهایی تجمع کرده بودند.
۱۲ خرداد، شماری از دانشآموزان پایههای یازدهم و دوازدهم در اعتراض به تاثیر قطعی معدل پایه یازدهم در کنکور، مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش در تهران دست به تجمع زدند و با در دست داشتن بنرهایی خواستار لغو این مصوبه یا دستکم تبدیل آن به «تاثیر مثبت» شدند.
طی ماههای گذشته، بسیاری از پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال به انتقاد از تغییرات مکرر در برنامههای آموزشی، شیوه برگزاری امتحانات و مقررات کنکور اختصاص داشته است.
دانشآموزان هشدار میدهند بیثباتی در تصمیمگیریهای آموزشی، برنامهریزی تحصیلی آنان را مختل کرده و فشار روانی مضاعفی بر آنان وارد کرده است.
اول تیرماه، شماری از دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دکتری دانشگاه آزاد تهران نیز در اعتراض به برگزاری حضوری امتحانات، مقابل ساختمان مرکزی این دانشگاه تجمع کردهاند.
این رویداد نشان میدهد نحوه برگزاری آزمونها و تصمیمهای آموزشی به یکی از مطالبات مشترک دانشآموزان و دانشجویان تبدیل شده است.
خبرگزاری رویترز گزارش داد وانگ یی، وزیر خارجه چین، در دیداری در هند با قدیر ناظمی، مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی، گفت پکن از ادامه گفتوگوهای جمهوری اسلامی و آمریکا درباره یادداشت تفاهم استقبال میکند.
وانگ یی در این دیدار که دوشنبه برگزار شد، گفت حفظ و اجرای یادداشت تفاهم به تثبیت آتشبس «بهسختی بهدستآمده» کمک میکند و چشمانداز تازهای برای روابط جمهوری اسلامی و آمریکا میگشاید.
او افزود چین از همه تلاشهایی که به صلح در خاورمیانه کمک کند، حمایت میکند.
وزیر خارجه چین همچنین گفت پکن از جمهوری اسلامی در «حفظ حاکمیت و کرامت» خود و بهبود روابط با کشورهای حوزه خلیج فارس و منطقه حمایت میکند و آماده است «به شیوه خود» برای بازگشت صلح منطقهای کمک کند.