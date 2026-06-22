محسنی اژهای: این که «تعدادی از مسئولان» مذاکره با آمریکا را برگزیدند به معنای تسلیم نیست
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه در نشست شورایعالی قوه قضاییه گفت این که «تعدادی از مسئولان» مذاکره را با آمریکا را برگزیدند «به هیچوجه به معنای تسلیم در برابر آمریکا نیست.»
او افزود: «گاهی برخی افراد بیتوجهی میکنند و سخنانی بر زبان میرانند که دشمن در توهم وجود اختلاف و انشقاق در داخل کشور فرو میرود.»
محسنی اژهای ادامه داد: «آفرین و صد آفرین بر کسانی که حتی اگر نظرشان مخالف نظر ولیفقیه باشد، نظر خود را کنار میگذارند.»