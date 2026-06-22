اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده دوشنبه یکم تیر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از «گفت‌وگوهای سازنده» میان تهران و واشینگتن در نخستین روز مذاکرات فنی سوئیس، این وزارت‌خانه با تعلیق موقت برخی تحریم‌ها، فروش نفت ایران را تا ماه اوت مجاز اعلام کرد.

به نوشته او تعلیق موقت تحریم‌ها در ازای تعهد جمهوری اسلامی به بازگشایی تنگه هرمز و صدور اجازه برای ورود بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران صادر شده است.

طبق بیانیه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری، اوفَک، این مجوز همه معاملاتی را که کشتی‌های تحریم‌شده جمهوری اسلامی، مشهور به ناوگان سایه، در آنها دخیل هستند هم شامل می‌شود. به این ترتیب، جمهوری اسلامی ظرف ۶۰ روز آینده می‌تواند از تمام ظرفیت ناوگان سایه تحریم‌شده نیز برای انتقال نفت و محصولات مرتبط با آن استفاده کند.

جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری ایالات متحده، دوشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در جریان گفت‌وگوهای روز یکشنبه در سوئیس «پیشرفت بزرگی» حاصل شد. او همچنین از موافقت جمهوری اسلامی برای ورود بازرسان تسلیحاتی آژانس به ایران خبر داد. بسنت نیز گفت که تهران متعهد شده است عبور و مرور از تنگه هرمز آزاد و بی‌مانع باشد.

نیروی دریایی آمریکا ۲۸ خرداد محاصره بندرها و مناطق ساحلی ایران را لغو کرد. ابرنفتکش‌های جمهوری اسلامی که پیش از آن با خاموش کردن فرستنده‌های ردیابی خود از محاصره خارج می‌شدند، در حال حاضر با فرستنده‌های روشن در حال انتقال نفت هستند.



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