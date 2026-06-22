مسی پس از ناکامی در گلزنی در آخرین مسابقه مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ برابر لهستان، در بازی برابر استرالیا در مرحله یک‌شانزدهم نهایی یک گل به ثمر رساند.

در ادامه در بازی برابر هلند نیز در مرحله یک‌چهارم نهایی یک بار برای شاگردان اسکالونی گلزنی کرد.

مسی در نیمه‌نهایی برابر کرواسی هم از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد و دو گل هم در فینال برابر فرانسه به ثمر رساند تا در چهار مسابقه پیاپی در مرحله حذفی جام جهانی قطر، ۵ گل ثبت کرده باشد.

لئو در جام جهانی ۲۰۲۶ ابتدا برابر الجزایر هت‌تریک کرد و در ادامه با دبل برابر اتریش، علاوه‌بر شکستن رکورد میروسلاو کلوزه (۱۶ گل) و تبدیل شدن به برترین گلزن ادوار جام جهانی با ۱۸ گل، به رکورد گلزنی متوالی در شش مسابقه رسید.

نکته اینکه مسی تمام گل‌های آلبی‌سلسته در جام جهانی ۲۰۲۶ را به نام خود ثبت کرده و هنوز بازیکن دیگری از تیم قهرمان جهان موفق به گلزنی در این جام نشده است.