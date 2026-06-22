نشریه هیل گزارش داد که پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، چهارشنبه در یک جلسه برای گروهی از جمهوریخواهان مجلس نمایندگان درباره اهداف تامین مالی نظامی توضیح خواهد داد.
یک منبع آگاه دوشنبه به این نشریه گفت وزیر جنگ آمریکا در ناهار هفتگی اعضای «کمیته مطالعات جمهوریخواهان» حضور خواهد داشت و تامین مالی دفاعی یکی از موضوعات مورد انتظار این جلسه است.
بر اساس این گزارش، انتظار میرود قانونگذاران جمهوریخواه مجلس همچنین از هگست درباره مذاکرات جاری دولت ترامپ با جمهوری اسلامی برای بازگشایی تنگه هرمز و پایان دادن به برنامه هستهای ایران سؤال کنند.
لیونل مسی افسانهای با ثبت دو گل برابر اتریش در دومین بازی مرحله گروهی جام جهانی، به رکورد گلزنی در شش بازی پیاپی جامهای جهانی رسید و تعداد گلهای خود در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان را به ۱۸ گل رساند.
مسی پس از ناکامی در گلزنی در آخرین مسابقه مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۲ برابر لهستان، در بازی برابر استرالیا در مرحله یکشانزدهم نهایی یک گل به ثمر رساند.
در ادامه در بازی برابر هلند نیز در مرحله یکچهارم نهایی یک بار برای شاگردان اسکالونی گلزنی کرد.
مسی در نیمهنهایی برابر کرواسی هم از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد و دو گل هم در فینال برابر فرانسه به ثمر رساند تا در چهار مسابقه پیاپی در مرحله حذفی جام جهانی قطر، ۵ گل ثبت کرده باشد.
لئو در جام جهانی ۲۰۲۶ ابتدا برابر الجزایر هتتریک کرد و در ادامه با دبل برابر اتریش، علاوهبر شکستن رکورد میروسلاو کلوزه (۱۶ گل) و تبدیل شدن به برترین گلزن ادوار جام جهانی با ۱۸ گل، به رکورد گلزنی متوالی در شش مسابقه رسید.
نکته اینکه مسی تمام گلهای آلبیسلسته در جام جهانی ۲۰۲۶ را به نام خود ثبت کرده و هنوز بازیکن دیگری از تیم قهرمان جهان موفق به گلزنی در این جام نشده است.
تیم ملی فوتبال آرژانتین در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با دو گل برابر اتریش پیروز شد و با شش امتیاز راهیابی خود به مرحله حذفی مسابقات را قطعی کرد.
لیونل مسی هر دو گل مدافع عنوان قهرمانی را در دقایق ۳۸ و ۵+۹۰ به ثمر رساند و با پنج گل در صدر جدول برترین گلزنان جام قرار گرفت.
تیم ملی فوتبال آرژانتین در دومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ با دو گل برابر اتریش پیروز شد و با شش امتیاز راهیابی خود به مرحله حذفی مسابقات را قطعی کرد.
لیونل مسی هر دو گل مدافع عنوان قهرمانی را در دقایق ۳۸ و ۵+۹۰ به ثمر رساند و با پنج گل در صدر جدول برترین گلزنان جام قرار گرفت.
دیوید منسر، سخنگوی دولت اسرائیل، در پاسخ به سوال حسین آقایی، خبرنگار ایراناینترنشنال، درباره احتمال تاثیر تفاهم تهران و واشینگتن بر اقدامات اسرائیل در لبنان گفت: «ما طرف این توافق نیستیم و وظیفه داریم از شهروندان ساکن شمال اسرائیل دفاع کنیم.»
او افزود: «نیروهای اسرائیل برای خنثی کردن هر تهدید مستقیم یا نوظهور علیه این کشور، نیروهای ارتش و ساکنان شمال اسرائیل، از آزادی عمل کامل برخوردارند و در این زمینه با هیچ محدودیتی مواجه نیستند.»
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی که در مسیر تهران به مسقط بود در هواپیما به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «مذاکره، یک روش مبارزه است و ادامه آن است.»
او افزود: «آنهایی که میخواهند دوگانه درست کنند، که تو طرفدار این میدانی یا آن میدان، این موضوع در جاده خاکی صحبت کردن است و یک بحث انحرافی است.»
قالیباف گفت: «تمامیت ارضی لبنان را تا به نتیجه رسیدن رها نمیکنیم.»
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره احتمال آتشبس در جبهه لبنان بر اساس توافق تهران و واشینگتن گفت: «هنوز خبری از عقبنشینی کامل نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان منتشر نشده است. اسرائیل همچنان تاکید میکند که قصد دارد منطقه حائل ۱۰ کیلومتری را حفظ کند.»
او افزود: «ما با یک آتشبس بسیار شکننده روبهرو هستیم. فشار آمریکا بر اسرائیل وجود دارد، اما هنوز مشخص نیست حزبالله چه مسیری را انتخاب خواهد کرد.»