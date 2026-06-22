جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری آمریکا، در نشست خبری در سوئیس گفت جمهوری اسلامی با دعوت دوباره از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران موافقت کرده و این اقدام را «یک نقطه عطف مهم» و نخستین گام برای پایان دائمی به برنامه تسلیحات هسته‌ای ایران توصیف کرد.

ونس گفت آمریکا در مذاکرات هسته‌ای نیز «پیشرفت زیادی» داشته و چارچوبی برای ادامه مذاکرات فنی ایجاد شده است.

او افزود تیم‌های آمریکا در روزها و هفته‌های آینده با نمایندگان جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان در برگن‌اشتوک سوئیس به گفت‌وگوهای فنی ادامه خواهند داد و این مذاکرات تحت نظارت سیاسی پیش خواهد رفت.

معاون رییس‌جمهوری آمریکا گفت مذاکرات کنونی «بنیان بسیار خوبی» برای دستیابی به یک توافق نهایی موفق ایجاد کرده است، اما هنوز کارهای زیادی باقی مانده است.

ونس افزود مذاکرات هسته‌ای و اقتصادی ادامه خواهد یافت و هم‌زمان تلاش‌ها برای مین‌زدایی از تنگه هرمز و اطمینان از ازسرگیری تردد کشتی‌ها ادامه دارد. او گفت: «پیشرفت زیادی حاصل شده، اما هنوز کارهایی برای انجام دادن باقی مانده است.»