قطر و پاکستان در بیانیه‌ای فضای مذاکرات در سوئیس را «مثبت و سازنده»‌ دانستند و اشاره کردند: «پیشرفت‌های دلگرم‌کننده‌ای از جمله ایجاد سازوکاری برای مذاکرات فنی بیشتر حاصل شده است.»

در بیانیه آمده است: «طرفین با ایجاد یک کمیته عالی‌رتبه موافقت کرده‌اند که نظارت سیاسی بر میانجی‌گری را بر عهده خواهد داشت.»

بیانیه اضافه می‌کند: «مذاکره‌کنندگان ارشد به طور منظم به کمیته عالی‌رتبه گزارش می‌دهند و گروه‌های کاری متمرکز بر [پرونده] هسته‌ای، تحریم‌ها و یک گروه نظارت و حل اختلاف را برای اطمینان از اجرای مؤثر تفاهم‌نامه و سایر موارد هدایت می‌کنند.»

قطر و پاکستان افزودند: «کمیته عالی‌رتبه بر سر نقشه راهی برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز توافق کرده است که زمینه را برای آغاز فوری مذاکرات فنی بیشتر فراهم می‌کند. علاوه بر این، یک خط ارتباطی بین طرفین برای مدت ذکر شده در بند پنجم تفاهم‌نامه ایجاد شده است تا از حوادث و سوءتفاهم‌ها با هدف عبور ایمن کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز جلوگیری شود.»

به نوشته بیانیه، «طرفین همچنین بر سر ایجاد یک واحد کاهش تنش بین طرفین، لبنان و با تسهیل میانجی‌ها، برای اطمینان از پایبندی به پایان عملیات نظامی در لبنان طبق تفاهم‌نامه توافق کردند. مذاکرات فنی تا پایان هفته در اقامتگاه بورگن‌اشتوکدر مورد همه مسایل ادامه خواهد یافت.»

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