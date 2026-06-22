گاردین واکنشها به گفتوگوی تلویزیونی نبویان را بروز تنش در بالاترین سطح حکومت تعبیر کرد
روزنامه گاردین در گزارشی به حاشیههای حضور تلویزیونی محمود نبویان، نماینده مجلس و افشای «نامههای محرمانه» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پرداخت و آن را نشانه تنش در بالاترین سطوح حکومت ایران ارزیابی کرد.
گاردین دوشنبه اول تیر نوشت افشای آنچه «نامههای محرمانه» رهبر جمهوری اسلامی خوانده شده، نبویان را با خطر پیگرد قضایی و حتی برکناری از مجلس روبهرو کرده است.
نبویان، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، یکی از اعضای پرشمار تیم مذاکرهکننده در اولین دور گفتوگوهای آتشبس در اسلامآباد بود.
او پیشتر در برنامهای تلویزیونی گفت مجتبی خامنهای ۱۱ شرط درباره مذاکرات مشخص کرده بود که گرفتن غرامت از آمریکا، «حق» غنیسازی، رفع تحریمها، آزادی اموال مسدودشده و اعمال حاکمیت در تنگه هرمز از جمله آنها است.
به گفته نبویان، رهبر جمهوری اسلامی خواسته است اخذ عوارض از تنگه هرمز «از همین حالا» آغاز شود.
این نماینده مجلس با خواندن بخشهایی از نامههای «بهکلی سری» خامنهای افزود پس از گفتوگوهای اسلامآباد، رهبر جمهوری اسلامی برای تیم مذاکرهکننده نوشت: «آنچه در مذاکرات پاکستان رقم خورده با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده، تفاوت کلی دارد و مذاکرات باید متوقف شود.»
به گزارش گاردین، «یک ساعت پس از پخش سانسورشده این برنامه، نسخه آرشیوی مصاحبه حذف شد» و یکی از مدیران ارشد صداوسیما نیز استعفا کرد.
سخنگوی تیم مذاکرهکننده اظهارات نبویان را «قدیمی و تحریفشده» توصیف و آن را رد کرد.
صداوسیما نیز اعلام کرد سخنان این نماینده مجلس «مصداق تخلف قانونی و مستحق پیگرد قضایی» است.
گاردین در ادامه گزارش داد اعضای نزدیک به محمدباقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگوهای جاری در سوئیس، از افشای اطلاعات محرمانه انتقاد کردند.
این رسانه افزود سیاستمداران موسوم به «میانهروها» و «اصلاحطلبان» مدتهاست استدلال میکنند که صداوسیما در عمل بهعنوان بازوی جریان تندرو جبهه پایداری عمل میکند؛ جریانی که نبویان از حامیان آن به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، حواشی اخیر نبویان افزون بر آنکه از وجود تنش در بالاترین سطوح حکومت پرده برمیدارد، نشان میدهد رهبر جدید جمهوری اسلامی نقشی بسیار پررنگتر از آنچه پیشتر تصور میشد، در روند مذاکرات ایفا کرده است.
خامنهای در هفتههای گذشته نه در انظار عمومی ظاهر شده و نه پیام صوتی یا تصویری منتشر کرده است. او مواضع خود را از طریق بیانیههای مکتوب اعلام میکند.
برخی گزارشها حاکی از آن است که هیات مذاکرهکننده گاه تا دو هفته برای دریافت نظرات او درباره نحوه ادامه گفتوگوها منتظر میماند و او نیز پرسشهای مفصلی برای مذاکرهکنندگان ارسال میکرد.
۲۸ خرداد، مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهم اخیر با ایالات متحده داشته، با تعهد مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی در استانهای سیستان و بلوچستان، قزوین، مازندران، زنجان و آذربایجان غربی، در مجموع از بیش از دو هزار و ۵۰۰ مورد رسیدگی به پروندههای مرتبط با اعتراضات دیماه و جنگ با آمریکا و اسرائیل خبر دادهاند.
این آمارها ابعاد تازهای از برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان دیماه، بازداشتشدگان مرتبط با جنگ آمریکا و اسرائیل، و متهمان پروندههای «جاسوسی» را آشکار میکند.
مهدی شمسآبادی، دادستان زاهدان، اعلام کرد برای ۱۱۱ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه پس از صدور کیفرخواست و طی مراحل دادرسی، حکم صادر شده و بخشی از این احکام نیز به اجرا درآمده است.
شمسآبادی همچنین گفت برای متهمان پروندههای مرتبط با جنگ اخیر نیز کیفرخواست صادر شده و روند رسیدگی در دادگاه در حال انجام است.
به گفته او، برخی پروندهها به صدور رای منجر شده و اجرای بخشی از احکام به دستگیری متهمان «متواری» موکول شده است. او جزئیاتی درباره تعداد متهمان، اتهامات، هویت افراد یا نوع احکام ارائه نکرد.
در قزوین نیز اصغر عسگری، دادستان این استان از رسیدگی به پروندههای شماری از شهروندان در ارتباط با اعتراضات دیماه خبر داد و گفت اتهامهای مطرحشده علیه آنان شامل «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «قتل عمد» و «تخریب اموال با قصد مقابله با نظام» است.
او همچنین «مشارکت در اقدامات منجر به فوت برخی افراد» را از دیگر اتهامهای مطرحشده خواند و اعلام کرد در برخی پروندهها عنوان اتهامی «افساد فیالارض» نیز مطرح شده است.
عسگری با وجود اعلام ادامه رسیدگی قضایی، آماری از شمار بازداشتشدگان، هویت آنها یا محل نگهداریشان ارائه نکرد.
در مازندران، علیاکبر عالیشاه، دادستان ساری، اعلام کرد در ارتباط با اعتراضات سال گذشته حدود ۷۰۰ پرونده قضایی تشکیل شده که از این میان ۴۵۰ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شدهاند و برخی از آنها اتهامهایی از جمله «محاربه» را شامل میشوند.
او همچنین گفت با کمک سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و فرماندهی انتظامی، ۱۳۹ مورد آنچه «وابستگی به دولتهای معاند» خواند، شناسایی شده است.
به گفته او، این افراد ایرانیان ساکن کشورهای اروپایی هستند که علیه جمهوری اسلامی فعالیت و تبلیغ میکنند و اموال آنها در حال شناسایی است.
عالیشاه با اشاره به قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» تاکید کرد که برای برخی اتهامها، مجازاتهایی از جمله اعدام و مصادره اموال در نظر گرفته شده است.
در زنجان نیز علی فرجیبرحق، رییسکل دادگستری این استان، از تشکیل ۶۵ پرونده قضایی مرتبط با جنگ اخیر خبر داد و گفت این پروندهها بهصورت جداگانه در حال رسیدگی هستند.
او همچنین اعلام کرد برای شناسایی و ضبط اموال افرادی که به همکاری با اسرائیل متهم شدهاند، ۹۲ پرونده تشکیل شده که از این میان، ۱۴ پرونده تکمیل و برای رسیدگی به دادگاه اصل ۴۹ ارسال شده است تا اموال این افراد به نفع دولت جمهوری اسلامی ضبط شود.
فرجیبرحق همچنین از تشکیل بیش از هزار پرونده در دادسراهای استان در جریان اعتراضات دیماه خبر داد و گفت بخشی از این پروندهها به صدور رای قطعی منجر شده و برخی دیگر برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارجاع شدهاند.
در آذربایجان غربی نیز ناصر عتباتی، رییسکل دادگستری استان، از بازداشت ۴۸۰ نفر در جریان جنگ اخیر خبر داد و گفت ۱۰ نفر از آنان بهعنوان «عامل و جاسوس موساد» شناسایی شدهاند و احکام قضایی آنها صادر شده است.
او همچنین گفت همزمان با جنگ اخیر، حکم اعدام سه نفر که آنان را «جاسوسان موساد» خواند، پس از طی مراحل قانونی اجرا شده است.
این اقدامات پس از آن اعلام میشود که غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، پس از آغاز حملات نظامی به ایران، از صدور دستور قضایی برای ضبط و توقیف اموال افراد متهم به «همکاری با دشمن» خبر داد و آنها را به مجازاتهایی از جمله اعدام تهدید کرد.
این آمارها در حالی منتشر میشود که اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، ۱۸ خرداد از تعقیب قضایی سه هزار و ۱۲۱ نفر و بازداشت دو هزار و ۴۰۶ نفر در پروندههای مرتبط با «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» خبر داده بود؛ پروندههایی که در چارچوب قانون جدید «تشدید مجازات جاسوسی» تشکیل شدهاند و برای برخی اتهامها مجازات اعدام و مصادره اموال پیشبینی کرده است.
نخستین دور مذکرات در چارچوب یادداشت تفاهم ۱۴ بندی با حضور معاون رییسجمهوری آمریکا و وزیر خارجه ایران در سوئیس برگزار شد. این گفتوگوها در سایه هشدارهای ترامپ درباره حزبالله و احتمال بینتیجه ماندن توافق پیش رفت. رایزنی درباره برنامه هستهای تهران نیز به آینده موکول شد.
در این دور از گفتوگوها که یکشنبه ۳۱ خرداد برگزار شد، هیاتهای جمهوری اسلامی و آمریکا ابتدا با میانجیهای قطری و پاکستانی دیدار کردند و سپس یک نشست چهارجانبهای با حضور نمایندگان آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان برگزار شد.
شامگاه یکشنبه، ساعاتی پس از آغاز نشست چهارجانبه، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی اعلام کرد که هیات ایرانی در اعتراض به تهدیدهای ترامپ محل مذاکره را ترک کرده است.
در همین حال، سایت خبرآنلاین نوشت هیات جمهوری اسلامی همچنان در هتل محل اقامت خود در استراحتگاه بورگناشتوک حضور دارد. این سایت محور اصلی اختلاف در پیشرفت مذاکرات را «رعایت بند نخست یادداشت تفاهم» عنوان کرد و نوشت استمرار حضور اسرائیل و حملات در لبنان و تهدیدهای ترامپ از نگاه هیات جمهوری اسلامی نقض آشکار بند نخست تفاهم اسلامآباد برای پایان جنگ تلقی میشود.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، همزمان با برگزاری این نشست در شبکه اجتماعی تروثسوشال نوشت جمهوری اسلامی باید بیدرنگ حزبالله را از «ایجاد دردسر» در لبنان بازدارد و هشدار داد در غیر این صورت آمریکا بار دیگر ایران را هدف قرار خواهد داد.
او سپس در اظهار نظری دیگر در واکنش به اظهارت مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، هشدار داد: «بهتر است [پزشکیان] مراقب حرف زدنش باشد و رفتارش را اصلاح کند، اگرنه ما کنترل بقیه کشور را هم به دست خواهیم گرفت.»
پزشکیان گفته بود جمهوری اسلامی از حق غنیسازی اورانیوم کوتاه نخواهد آمد و آمریکا ناچار است این را بپذیرد.
تهران حاضر نشد در عکاسی رسمی حاضر شود
نخستین تصویر منتشرشده از نشست چهارجانبه هیاتهای مذاکرهکننده آمریکا، جمهوری اسلامی، قطر و پاکستان که عصر یکشنبه در سوئیس آغاز شد، مقامهای ارشد حاضر در این مذاکرات را پیش از آغاز گفتوگوها نشان میدهد.
در این تصویر، ونس در کنار جرد کوشنر، داماد دونالد ترامپ، ایستاده است و عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، پیش از آغاز نشست با شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، دست میدهد.
خبرگزاری تسنیم به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد که هیات آمریکایی و برگزارکنندگان نشست ژنو قصد داشتند پیش از آغاز مذاکرات چهارجانبه، مراسم عکس مشترک و صحنه دست دادن میان هیاتهای جمهوری اسلامی و آمریکا برگزار شود اما محمدباقر قالیباف با این تشریفات مخالف کرد.
این رسانه نزدیک به سپاه، به نقل از قالیباف نوشت: «اعضای هیات جمهوری اسلامی در مراسم عکس مشترک با هیات آمریکایی حضور نخواهند داشت.»
به گفته این منبع، هیات آمریکایی از هیات جمهوری اسلامی پنج دقیقه فرصت خواست تا خبرنگاران محل مذاکرات را ترک کنند. او افزود مراسم پیش از آغاز مذاکرات، بدون حضور هیات جمهوری اسلامی برگزار شد.
شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخستوزیر و وزیر خارجه قطر، در حاشیه مذاکرات سوئیس از تلاش هیاتهای آمریکایی و جمهوری اسلامی برای برقراری صلح در خاورمیانه قدردانی کرد و گفت قطر تا رسیدن به یک راهحل، به روند دیپلماتیک متعهد خواهد ماند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، حوالی ۷ عصر به وقت تهران، به نقل از یک منبع آگاه در هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد دور نخست مذاکرات چهارجانبه در سوئیس به پایان رسیده است. یک منبع آگاه نیز در گفتوگو با رویترز پایان دور اول این مذاکرات را تایید کرد.
صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد گفتوگوی دوجانبه هیاتهای جمهوری اسلامی و قطر پس از مذاکرات چهارجانبه آغاز شده و دور نخست گفتوگوها، که ۸۰ دقیقه طول کشید، متمرکز بر اجرای ماده ۱۳ تفاهم اسلامآباد با اولویت موضوع لبنان بوده است.
این رسانه حکومتی افزود برخلاف گزارش برخی رسانههای خارجی، در این دور مذاکرهای درباره برنامه هستهای انجام نشده است.
این گفتوگوها در اقامتگاه کوهستانی بِرگناشتوک انجام شد؛ جایی که اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت مذاکرات فقط یک روز ادامه خواهد داشت و به اجرای مفاد یادداشت تفاهم محدود میشود.
بقائی همچنین گفت از آنجا که واشینگتن نتوانسته آتشبس در لبنان را تضمین کند، مذاکرات یکشنبه فقط اجرای مفاد یادداشت تفاهم را در بر میگیرد و وارد موضوعات اصلی پیشبینیشده برای مرحله بعدی نخواهد شد.
بر اساس این یادداشت تفاهم، قرار است طی یک دوره ۶۰ روزه درباره موضوعاتی از جمله محدود شدن برنامه هستهای جمهوری اسلامی در برابر لغو تحریمهای بینالمللی مذاکره شود.
جمهوری اسلامی: مذاکرات هستهای تا پایان جنگ لبنان آغاز نمیشود
این یادداشت تفاهم خواستار بازگشایی تنگه هرمز و توقف همه درگیریها، از جمله در لبنان است؛ جایی که اسرائیل، متحد آمریکا، در ماههای اخیر به آن حمله کرد.
با این حال، جمهوری اسلامی اعلام کرد به دلیل ادامه درگیریها در لبنان و ناکامی واشینگتن در توقف آن، حاضر نیست درباره موضوعات هستهای گفتوگو کند.
تهران، شنبه ۳۰ خرداد، اعلام کرد بار دیگر تنگه هرمز را بسته است. بسته ماندن حدودا چهار ماهه این آبراه بزرگترین اختلال تاریخ در عرضه جهانی انرژی را رقم زد.
جمهوری اسلامی همچنین اعلام کرد تا زمانی که جنگ لبنان پایان نیابد و مزایای اقتصادی وعده دادهشده را دریافت نکند، مرحله بعدی مذاکرات اساسی، از جمله درباره برنامه هستهای، آغاز نخواهد شد.
اختلاف تهران و واشینگتن بر سر وضعیت تنگه هرمز
مقامهای آمریکایی بسته شدن تنگه هرمز را رد کرده و گفتهاند شنبه ۵۵ کشتی تجاری از این مسیر عبور کردهاند.
با این حال، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، یکشنبه به نقل از یک منبع نظامی گزارش داد تا اطلاع ثانوی هیچ «مجوز» جدیدی برای عبور کشتیها صادر نمیشود.
دادههای تجاری ردیابی کشتیها نشان میدهد جمهوری اسلامی در عمل تنگه را بسته است، بهطوری که پس از اعلام بسته شدن آن، به جز شناورهایی که به بندرهای ایران خدمات میدهند، عبوری از سوی کشتیهایی که موقعیت خود را اعلام میکردند، ثبت نشده است.
اعلام بسته شدن دوباره تنگه هرمز همزمان با تعطیلی بازارهای جهانی انجام شد و همین موضوع ارزیابی فوری پیامدهای اقتصادی آن را دشوار کرده است.
رویترز نوشت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفته بود با یادداشت تفاهم هفته گذشته موافقت کرده تا از وقوع رکود اقتصادی جهانی ناشی از افزایش قیمت نفت بر اثر بسته شدن تنگه هرمز جلوگیری شود.
پس از اعلام این تفاهم، قیمت نفت با امید به بازگشت سریع عرضه مختلشده انرژی به پایینترین سطح خود از زمان آغاز جنگ رسید، اما اگر تنگه همچنان بسته بماند، ممکن است بخشی از این کاهش قیمت، دوشنبه با بازگشایی بازارها از بین برود.
ترامپ نیز ۳۱ خرداد در مصاحبه با فاکسنیوز گفت شامگاه شنبه به مقامهای جمهوری اسلامی درباره بستن تنگه هرمز هشدار داده است. او گفت به مقامهای جمهوری اسلامی گفته در صورت بستن این آبراه، «دیگر کشوری نخواهند داشت و حتی نمیتوانند به کشور خودشان برگردند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین گفت: «اگر لازم باشد، ممکن است کنترل تنگه را در دست بگیریم» و افزود ایالات متحده میتواند به «فرشته نگهبان» تنگه هرمز تبدیل شود و ۲۰ درصد از نفت عبوری را در اختیار بگیرد.
او درباره جمهوری اسلامی نیز گفت: «آنها را بهشدت هدف قرار خواهم داد» و با اشاره به احتمال دستیابی به توافق افزود: «اگر توافق نکنند، از آنها عوارض دریافت خواهیم کرد.»
در واکنش، محمدباقر قالیباف، رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی، در شبکه ایکس نوشت جمهوری اسلامی تهدیدهای آمریکا را جدی نمیگیرد و نیروهای مسلح آمادهاند «به نحوی دیگر» پاسخ دهند.
همزمان، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد تهدیدهای ترامپ مذاکرات سوئیس را متوقف کرده و ادامه آن را در هالهای از ابهام فرو برده است.
صداوسیمای جمهوری اسلامی نیز اعلام کرد پس از مشورت مشخص خواهد شد که هیات جمهوری اسلامی به اتاق گفتوگوها در محل مذاکرات بازمیگردد یا نه.
در مقابل، کریس رایت، وزیر انرژی آمریکا، یکشنبه در مصاحبه با شبکه ایبیسی گفت تردد نفت و گاز طبیعی از تنگه هرمز «هماکنون به وضعیت عادی بازگشته است» و صرفنظر از نتیجه مذاکرات با جمهوری اسلامی نیز به همین شکل ادامه خواهد داشت.
گروسی در سوئیس؛ انتظار جمهوری اسلامی برای مزایای اقتصادی
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نیز برای این مذاکرات در سوئیس حضور دارد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی احتمالا مسئول راستیآزمایی هرگونه توافق هستهای احتمالی خواهد بود.
با این حال، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه در هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی گزارش داد پرونده هستهای در این دور از مذاکرات در دستور کار قرار نمیگیرد و گروسی نیز در محل مذاکرات حضور ندارد.
این منبع افزود هیچیک از اعضای کمیته هستهای جمهوری اسلامی در ترکیب هیات اعزامی به سوئیس حضور ندارند و موضوع هستهای در گفتوگوهای جاری مطرح نیست.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران نیز پیشتر به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده گزارش داده بود جمهوری اسلامی با حضور گروسی در مذاکرات سوئیس مخالفت کرده است.
همزمان، ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس، نیز در شبکه ایکس خواستار جلوگیری از حضور گروسی در مذاکرات شد.
رویترز نوشت جمهوری اسلامی حتی پیش از آغاز مذاکرات اصلی انتظار دارد از مزایای اقتصادی، از جمله معافیتهای تحریمی و آزادسازی داراییهای مسدودشده، بهرهمند شود.
همزمان، مسعود پزشکیان ابراز امیدواری کرد مذاکرات با آمریکا بتواند زمینهای مناسب برای رشد اقتصادی فراهم کند و تاکید کرد: «مذاکراتی که آغاز شده، میتواند بستر بسیار مناسبی برای رونق اقتصادی، گشایش بازارها و حل مشکلات باشد.»
ونس پیش از عزیمت به سوئیس در گفتوگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات به پیشرفت در مساله هستهای و آتشبس در لبنان منجر شود.
او بعدتر در جمع خبرنگاران در بِرگناشتوک گفت: «دولت آمریکا در ماههای اخیر بیش از هر دولت دیگری در جهان برای متوقف کردن جنگ در لبنان تلاش کرده است.»
ونس افزود ترامپ نهتنها به صلح میان آمریکا و جمهوری اسلامی متعهد است، بلکه برای دستیابی به صلحی فراگیر در منطقه، از جمله در لبنان، نیز تلاش میکند.
با وجود اعلام چندین آتشبس در لبنان، از جمله تازهترین مورد در روز جمعه، این آتشبسها تاکنون تاثیر محدودی بر درگیریها داشتهاند و تهاجم اسرائیل بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده است.
مقامهای لبنانی اعلام کردند شنبه ۲۰ نفر کشته شدند، اما تا صبح یکشنبه گزارشی فوری از خشونت گسترده منتشر نشده بود. ارتش لبنان نیز اعلام کرد واحدهای تخصصی همچنان در حال خنثیسازی بمبهای عملنکرده هزار و دو هزار پوندی اسرائیل هستند که بر شهرهای جنوبی فرود آمدهاند.
ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، یکشنبه در جریان بازدید از جنوب لبنان گفت هدف ارتش اسرائیل در این منطقه همچنان «روشن و بدون تغییر» است و بر دفاع از شهرکهای شمالی و شهروندان اسرائیل متمرکز است.
زمیر با شکننده خواندن آتشبس لبنان گفت نیروهای اسرائیلی باید برای مقابله با تهدیدها و در صورت لزوم، ازسرگیری سریع عملیات نظامی آماده باشند.
او افزود حزبالله پس از کشته شدن چند فرمانده میانی این گروه در دو روز گذشته، در «وضعیت بسیار دشواری» قرار دارد.
ترامپ نیز همزمان با مذاکرات در سوئیس، در گفتوگو با فاکسنیوز درباره لبنان و اسرائیل گفت: «از ناتوانی اسرائیل در مقابله با حزبالله ناامید شدهام.» او افزود: «شاید اجازه دهیم سوریها کار حزبالله را یکسره کنند.»
مخالفت اسرائیل با تفاهم و اصرار نتانیاهو بر ماندن در لبنان
یادداشت تفاهم ترامپ برای پایان دادن به جنگ، که او همراه با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، مطرح کرده بود، در اسرائیل محبوبیت چندانی ندارد.
دولت نتانیاهو میگوید از بخشی از خاک لبنان که پس از حملات حزبالله به اسرائیل در همبستگی با تهران تصرف کرده است، عقبنشینی نخواهد کرد.
ترامپ و نتانیاهو هنگام آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ گفته بودند هدف آنها نابودی برنامه هستهای جمهوری اسلامی، پایان دادن به توانایی تهران برای تهدید همسایگان از طریق موشکها و نیروهای نیابتی و همچنین آسانتر کردن مسیر سرنگونی حکومت در ایران به دست مردم این کشور است.
با این حال، هنوز هیچیک از این اهداف محقق نشده است، هرچند مقامهای آمریکایی میگویند همچنان انتظار دارند توافق نهایی قدرتمندی حاصل شود که مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هستهای شود.
در همین حال، با پایان دور نخست مذاکرات سوئیس، سرنوشت تنگه هرمز، آتشبس در لبنان و آینده گفتوگوهای هستهای همچنان نامشخص است و هنوز مشخص نیست طرفها چه زمانی وارد مرحله بعدی مذاکرات خواهند شد.
همزمان با تشدید بحران معیشتی در ایران، گروهی از بازنشستگان در چند شهر کشور، کارکنان شرکتهای برق منطقهای در چند استان، کارکنان غسالخانه «بهشت زهرا» در تهران، رانندگان معدن طزره در دامغان و کارگران شرکت صدرا در بوشهر دست به تجمع، راهپیمایی و اعتصاب زدند.
این اعتراضها یکشنبه ۳۱ خرداد برگزار شد و بازنشستگان در شهرهایی از جمله اراک، اهواز، تهران، رشت، شوش و مشهد تجمع و در برخی شهرها راهپیمایی کردند.
در سوی دیگر، اعتراض کارکنان شرکتهای برق منطقهای نیز از تهران به شرکتهای برق منطقهای غرب (کرمانشاه)، فارس، باختر، سیستانوبلوچستان و اصفهان گسترش یافت.
همزمان با این اعتراضها، مسعود پزشکیان گفت نگرانی اصلی او این است که دولت نتواند رضایت مردم را جلب کند و نارضایتیها به اعتراضهای خیابانی منجر شود.
پزشکیان گفت: «از آنچه میترسم این است که نتوانیم به مردم به درستی خدمت بدهیم، ناراضی شوند و به خیابان بیایند و اعتراض کنند. آن وقت ابهت ما فرو میریزد.»
اعتراض بازنشستگان به گرانی، بحران درمان و ادغام صندوقها
بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف با انتقاد از افزایش ناچیز مستمریها، گرانی کالاهای اساسی، هزینههای سنگین درمان و کاهش قدرت خرید، خواستار اجرای کامل مواد ۹۶، ۱۱۱، ۵۴ و ۸۹ قانون تامین اجتماعی، پرداخت بدهیهای دولت به سازمان تامین اجتماعی و بهبود وضعیت معیشتی خود شدند.
بازنشستگان همچنین نسبت به طرح ادغام سازمان تامین اجتماعی با سایر صندوقها اعتراض کردند و آن را اقدامی مغایر با منافع بیمهشدگان دانستند.
بازنشستگان شوش علاوه بر مطالبات عمومی مانند بهبود معیشت، اجرای قوانین و رفع مشکلات درمانی، خواستار بازگشت امتیاز لغوشده بیمارستان ملکی تامین اجتماعی و ارتقای درمانگاه این شهر به پلیکلینیک شدند.
در شوش، بازنشستگان شعارهایی از جمله «فقط کف خیابون به دست میاد حقمون»، «نه جنگ میخواهیم نه کشتار، رفاه میخواهیم ماندگاری»، «یخچال بازنشسته خالیتر از گذشته»، «حقوق ما ریالی، بهای برق دلاری»، «بازنشسته داد بزن، حقتو فریاد بزن» و «حقوق نصف و نیمه، سکوت کنی همینه» سر دادند.
در تهران نیز معترضان با شعارهایی از جمله «نان گران، دارو گران، دولت شده دشمن جان»، «از غارت بیمهها، درمان شده درد ما»، «بنیادهای بیخاصیت حق ماها رو خوردن»، «کنترل تورم حق مسلم ماست»، «کار خصوصیسازان، غارت خاک ایران»، «بدهیهای دولت به سازمان پرداخت باید گردد» و «لبنان را رها کن، فکری به حال ما کن» اعتراض خود را بیان کردند.
بازنشستگان تامین اجتماعی طی سالهای گذشته بهطور مداوم در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به بیتوجهی به مطالبات معیشتی، درمانی و قانونی خود تجمع و راهپیمایی کردهاند.
گسترش اعتراض کارکنان برق منطقهای به تبعیض مزدی
کانال پژواک کار ایران گزارش داد اعتراض کارکنان شرکتهای برق منطقهای که از تهران آغاز شده بود، طی روزهای ۳۰ و ۳۱ خرداد به چند شرکت دیگر از جمله برق منطقهای غرب در کرمانشاه، فارس، باختر، سیستانوبلوچستان و اصفهان گسترش یافت.
این اعتراضها در واکنش به تبعیض در حقوق و مزایا، پایین بودن سطح دستمزدها، بیتوجهی به مطالبات کارکنان و شرایط ناعادلانه استخدامی برگزار شد.
کارکنان معترض با اشاره به شکاف دریافتی خود با کارکنان دیگر صنایع، خواستار تبدیل وضعیت قراردادها و رفع تبعیض در نظام پرداخت شدند.
آنها تاکید کردند که با وجود نقش حیاتی در پایداری شبکه برق، پایین بودن حقوق و مزایا به افزایش نارضایتی و خروج نیروهای متخصص از این صنعت منجر شده است.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد کارکنان غسالخانه بهشت زهرا در تهران در اعتراض به حذف مزایای مزدی، مقابل ساختمان مدیریت این مجموعه تجمع کردند.
این کارکنان میگویند طی هفتههای گذشته مزایایی مانند اضافهکاری، اضافهپرداخت روزهای تعطیل، مرخصیها و سایر مزایا که تا چهار میلیون تومان از دریافتی آنها را شامل میشد، حذف شده است.
آنها خواستار شفافسازی درباره حذف مزایا، بازنگری در وضعیت نیروهای پیمانکاری و لحاظ شدن سختی کار در نظام پرداخت شدند.
همزمان، خبرگزاری ایلنا گزارش داد حدود ۳۵ راننده کامیون حمل زغالسنگ معدن طزره از صبح ۳۰ خرداد در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهای خود از اسفندماه سال گذشته دست از کار کشیدند.
کارگران میگویند بحران مالی شرکت، تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی و بیمهای و کمبود مواد مورد نیاز استخراج، امنیت شغلی حدود دو هزار و ۵۰۰ کارگر این مجموعه را تهدید کرده است.
در بوشهر نیز خبرگزاری ایلنا گزارش داد حدود ۵۰ نفر از کارگران شرکت سکوسازی ایران صدرا پس از پایان قراردادهای کاری خود اجازه ورود به محل کارشان را پیدا نکردند.
کارگران میگویند بسیاری از نیروهای تعدیلشده بین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه کار دارند و از پرداخت نشدن بخشی از دستمزدها، نامشخص بودن وضعیت بیمه بیکاری و تاخیر در پرداخت حق بیمه خبر دادهاند.
همچنین ایلنا گزارش داد حدود ۴۰ کارگر شرکت پوشش لوله بندر ماهشهر با وجود مصوبات بازگشت به کار، پس از نزدیک به سه ماه همچنان از بازگشت به محل کار خود محروم ماندهاند.
تداوم این اعتراضها، در شرایطی که فضای سیاسی کشور زیر تاثیر پیامدهای جنگ و مذاکرات قرار دارد، نشان میدهد ناتوانی جمهوری اسلامی در پاسخگویی به بحران معیشتی و مطالبات مزدی و شغلی، همچنان یکی از عوامل اصلی نارضایتی بازنشستگان، کارگران و کارکنان در ایران است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفت از اعتراض مجدد مردم و به خیابان آمدن آنها میترسد. او در اظهاراتی دیگر، گفت نیروهای مسلح با نفت و ارزی که دولت در اختیار آنها قرار داد، جنگیدند.
پزشکیان، یکشنبه ۳۱ خرداد، در مراسم سالگرد مرگ مصطفی چمران، وزیر دفاع سابق جمهوری اسلامی، گفت نگرانی اصلی او این است که دولت نتواند رضایت مردم را جلب کند و نارضایتیها به اعتراضهای خیابانی منجر شود.
پزشکیان گفت: «از آنچه میترسم این است که نتوانیم به مردم بهدرستی خدمت بدهیم، ناراضی شوند و به خیابان بیایند و اعتراض کنند. آن وقت ابهت ما فرو میریزد.»
او افزود مهمترین قدرت جمهوری اسلامی، وحدت مردم است و مسوولان نباید اجازه دهند کمبودها، کسریها و نواقص باعث نارضایتی مردم شود. به گفته پزشکیان، بروز چنین وضعیتی موجب «خوشحالی دشمنان» خواهد شد.
بر اساس اعلام منابع رسمی جمهوری اسلامی نرخ تورم نقطهبهنقطه در اردیبهشت به حدود ۸۴ رسیده است. این در حالی است که بسیاری از اقتصاددانان نرخ تورم واقعی را بیش از این ارزیابی میکنند.
حمایت مالی دولت از سپاه
رییس دولت در بخش دیگری از سخنان خود به کمکهای دولتی به سپاه پاسداران اشاره کرد و گفت: «اگر ما پشتیبانی نمیکردیم، رزمندگان نمیتوانستند بجنگند، ما ۲۰ میلیون بشکه نفتی که به دولت تعلق داشت، به هوافضای سپاه دادیم.»
او افزود: «شما خیال میکنید نیروهای مسلح همینجوری جنگیدند؟ ما ارزی که داشتیم را در اختیار نیروهای مسلح قرار دادیم.»
دولت مسعود پزشکیان، سال ۱۴۰۳، در اولین بودجهای که به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد داد، به طرز کمسابقهای بودجه نیروهای مسلح را سه برابر افزایش داد و برای نخستین بار سهم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی از نفت را بیش از سهم دولت در نظر گرفت.
نیروهای مسلح، بهویژه سپاه پاسداران، با تحویل نفت از دولت، شبکههای موازی برای فروش آن ایجاد کردهاند. در یک مورد مجموعهای از ایمیلهای افشا شده شرکتی به نام «سپهر انرژی جهاننمای پارس» از روابط این شرکت تحت تحریم آمریکا با نیروهای مسلح ایران پرده برداشت و آشکار کرد چگونه برخی از شرکتهای اروپایی با علم به دولتی بودن این شرکت، در دور زدن تحریمهای بینالمللی با آنها همکاری کردهاند.
پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به امضای تفاهمنامه با آمریکا، گفت: «در شورای عالی امنیت ملی، با حضور فرماندهان سپاه و ارتش و قرارگاه خاتمالانبیا، متحد تصمیم گرفتیم و همه قبول کردند که وارد این راه شویم.»
افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت مواد مخدر در ایران پس از حوادث دیماه ۱۴۰۴، همزمان با کمبود شدید شربت تریاک در مراکز درمان اعتیاد، نگرانیها را درباره اختلال در روند درمان مصرفکنندگان و گسترش بازار سیاه داروهای ترک اعتیاد افزایش داده است.
وبسایت خبرآنلاین یکشنبه ۳۱ خرداد به نقل از سعید صفاتیان، درمانگر و پژوهشگر اعتیاد، نوشت قیمت انواع مواد مخدر پس از حوادث ۱۸ و ۱۹ دی ۱۴۰۴، حدود ۳۰ درصد رشد کرده است.
براساس این گزارش، این افزایش قیمت در مورد تریاک شدیدتر است. نکته برجسته این گزارش، افزایش شدید قیمت شربت تریاک در بازار آزاد در حالی است که این دارو در مراکز درمان اعتیاد به شدت کمیاب شده است.
صفاتیان در این باره گفت: «شربت تریاک در مراکز درمان خیلی خیلی کم شده و سهمیهها تا ۸۰ درصد پایین آمده ولی این شربت در بازار آزاد و با قیمتهای بالا موجود است و این نشان میدهد که از یک جایی نشت میکند.»
خبرآنلاین نوشته است تعداد بیماران تحت درمان با شربت تریاک در برخی مراکز از ۱۰۰ نفر به ۱۰ نفر کاهش یافته و حتی منجر به تعطیلی تعدادی از مراکز شده، در حالی که شربت تریاک به وفور و با قیمت بالاتر در بازار قاچاق در دسترس است.
پیشتر در ۱۴ خرداد، خبرگزاری ایلنا گزارش داد کمبود و گرانی داروهای درمان اعتیاد در ایران، روند درمان بسیاری از مصرفکنندگان مواد مخدر را با اختلال روبهرو کرده و نگرانیها را درباره روی آوردن آنها به مواد خطرناکتر و تشدید آسیبهای اجتماعی، افزایش داده است.
در آن زمان صفاتیان گفت پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان و اعلام توقف کشت تریاک، نهادهای مسئول برای مقابله با این وضعیت، آمادگی کافی نداشتند.
به گفته او، پیش از بروز جنگ، کشت تریاک در داخل کشور برای استخراج محصولات مورد نیاز، یکی از راهکارهای مطرحشده بود، اما این طرح به نتیجه نرسید.
در پاییز سال ۱۴۰۴ نیز همزمان با قطع یا کاهش شدید سهمیه شربت تریاک در مراکز درمان اعتیاد، درمانگران هشدار دادند حدود ۶۰۰ هزار بیمار وابسته به این دارو با خطر احتمال بازگشت به مصرف مواد یا روی آوردن به بازار سیاه محلولهای نامعلوم مواجه هستند.
روزنامه اعتماد آذر ۱۴۰۴ در گزارشی به نقل از مدیران مراکز درمان اعتیاد نوشت از ابتدای دی ماه ۱۴۰۴ حتی یک قطره شربت تریاک به دستشان نخواهد رسید و بیماران با آیندهای نامعلوم مواجه میشوند.