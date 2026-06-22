با وجود اعلام رسانههای حکومتی در ایران مبنی بر انجام نشدن مذاکره درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی در نخستین دور گفتوگوهای مقامهای تهران و واشینگتن در سوئیس، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه، گفت در این نشست «گفتوگوی بسیار کوتاهی» درباره موضوع هستهای انجام شده است.
بقائی در گفتوگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت هیات آمریکایی در بخشی از سخنان خود، مواضعش درباره موضوع هستهای را بهصورت کوتاه بیان کرد و هیات جمهوری اسلامی نیز مواضع خود را مطرح کرد.
او افزود این گفتوگو «مذاکره» نبود و صرفا بیان مواضع دو طرف بود و دیدگاههای جمهوری اسلامی «بسیار صریح و روشن» اعلام شد.
به گفته بقائی، جمهوری اسلامی تاکید کرده هنوز زمان ورود به مذاکرات مربوط به توافق نهایی فرا نرسیده و بر اساس یادداشت تفاهم، پس از اجرای بخشهای مشخصی از آن، مذاکرات برای توافق نهایی آغاز خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی افزود عباس عراقچی طرف مقابل را از تکرار «دیدگاههای زیادهخواهانه و غیرمنطقی» درباره موضوع هستهای برحذر داشت و مواضع تهران را تبیین کرد.
مارکوین مولین، وزیر امنیت داخلی آمریکا، در گفتوگو با فاکسنیوز گفت که فردی با «ارتباطات مستقیم» با سپاه پاسداران تلاش کرده است در پوشش رییس فدراسیون فوتبال همراه با تیم ملی ایران برای مسابقات جام جهانی وارد ایالات متحده شود، اما شنبه از سوار شدن او به هواپیما جلوگیری شد.
به گفته مولین، بررسیها نشان داده است این شخص از سال ۲۰۲۲ در این جایگاه منصوب شده است.
تیم ملی ایران شنبه برای بازی با تیم بلژیک وارد لسانجلس شد. در حال حاضر تیم ایران در تیخوانای مکزیک مستقر است و طبق قوانین، تنها یک روز پیش از مسابقات اجازه ورود به آمریکا را دارد.
در واکنش به این اظهارات، فدراسیون فوتبال ایران با انتشار بیانیهای این اظهارات را تکذیب کرد و آن را یک «دروغ آشکار» خواند.
مرتضی کاظمیان، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، با اشاره به بیانیه مشترک قطر و پاکستان درباره تشکیل کمیته عالی اجرای تفاهم میان آمریکا و جمهوری اسلامی گفت ترکیب سطح بالای دو هیات نشان میداد «اراده سیاسی» برای پایان دادن به بحران از مسیر گفتوگو و دیپلماسی وجود دارد.
کاظمیان گفت این بیانیه «فرض اولیه» درباره وجود چنین ارادهای را تایید کرد و افزود: «وقتی یک کمیته عالی تشکیل شده که نظارت سیاسی بر روند مذاکرات داشته باشد، این خودش گام اول برای تعمیق گفتوگوها و حل منازعه از طریق دیپلماسی است.»
او همچنین ایجاد خط ارتباطی میان دو طرف را موضوعی تازه خواند و گفت جمهوری اسلامی پس از بیش از چهار دهه حاضر شده است برای نظارت بر روند اجرای تفاهم، وارد گفتوگوی مستقیم با آمریکا شود.
کاظمیان تاکید کرد این موارد بر اساس اعلام میانجیها مطرح شده و هنوز اطلاعی از جزئیات آن در دست نیست.
روزنامه گاردین در گزارشی به حاشیههای حضور تلویزیونی محمود نبویان، نماینده مجلس و افشای «نامههای محرمانه» مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، پرداخت و آن را نشانه تنش در بالاترین سطوح حکومت ایران ارزیابی کرد.
گاردین دوشنبه اول تیر نوشت افشای آنچه «نامههای محرمانه» رهبر جمهوری اسلامی خوانده شده، نبویان را با خطر پیگرد قضایی و حتی برکناری از مجلس روبهرو کرده است.
نبویان، نایبرییس کمیسیون امنیت ملی مجلس، یکی از اعضای پرشمار تیم مذاکرهکننده در اولین دور گفتوگوهای آتشبس در اسلامآباد بود.
او پیشتر در برنامهای تلویزیونی گفت مجتبی خامنهای ۱۱ شرط درباره مذاکرات مشخص کرده بود که گرفتن غرامت از آمریکا، «حق» غنیسازی، رفع تحریمها، آزادی اموال مسدودشده و اعمال حاکمیت در تنگه هرمز از جمله آنها است.
به گفته نبویان، رهبر جمهوری اسلامی خواسته است اخذ عوارض از تنگه هرمز «از همین حالا» آغاز شود.
این نماینده مجلس با خواندن بخشهایی از نامههای «بهکلی سری» خامنهای افزود پس از گفتوگوهای اسلامآباد، رهبر جمهوری اسلامی برای تیم مذاکرهکننده نوشت: «آنچه در مذاکرات پاکستان رقم خورده با آنچه قرار بود بشود و شرط مشروعیت مذاکرات بوده، تفاوت کلی دارد و مذاکرات باید متوقف شود.»
به گزارش گاردین، «یک ساعت پس از پخش سانسورشده این برنامه، نسخه آرشیوی مصاحبه حذف شد» و یکی از مدیران ارشد صداوسیما نیز استعفا کرد.
سخنگوی تیم مذاکرهکننده اظهارات نبویان را «قدیمی و تحریفشده» توصیف و آن را رد کرد.
صداوسیما نیز اعلام کرد سخنان این نماینده مجلس «مصداق تخلف قانونی و مستحق پیگرد قضایی» است.
گاردین در ادامه گزارش داد اعضای نزدیک به محمدباقر قالیباف، مذاکرهکننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگوهای جاری در سوئیس، از افشای اطلاعات محرمانه انتقاد کردند.
این رسانه افزود سیاستمداران موسوم به «میانهروها» و «اصلاحطلبان» مدتهاست استدلال میکنند که صداوسیما در عمل بهعنوان بازوی جریان تندرو جبهه پایداری عمل میکند؛ جریانی که نبویان از حامیان آن به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، حواشی اخیر نبویان افزون بر آنکه از وجود تنش در بالاترین سطوح حکومت پرده برمیدارد، نشان میدهد رهبر جدید جمهوری اسلامی نقشی بسیار پررنگتر از آنچه پیشتر تصور میشد، در روند مذاکرات ایفا کرده است.
خامنهای در هفتههای گذشته نه در انظار عمومی ظاهر شده و نه پیام صوتی یا تصویری منتشر کرده است. او مواضع خود را از طریق بیانیههای مکتوب اعلام میکند.
برخی گزارشها حاکی از آن است که هیات مذاکرهکننده گاه تا دو هفته برای دریافت نظرات او درباره نحوه ادامه گفتوگوها منتظر میماند و او نیز پرسشهای مفصلی برای مذاکرهکنندگان ارسال میکرد.
۲۸ خرداد، مجتبی خامنهای در پیامی مکتوب اعلام کرد با وجود آنکه «نظر دیگری» نسبت به تفاهم اخیر با ایالات متحده داشته، با تعهد مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، در خصوص «پاسداشت حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت»، با آن موافقت کرده است.