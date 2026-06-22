گیدئون سعار، وزیر خارجه اسرائیل، گفت در تماس تلفنی با وینستون پیترز، وزیر خارجه نیوزیلند، تاکید کرده است که اسرائیل در لبنان «جاه‌طلبی ارضی» ندارد، اما از منطقه امنیتی عقب‌نشینی نخواهد کرد.

سعار در حساب ایکس خود نوشت اسرائیل تا زمانی که آتش‌بس در لبنان از سوی حزب‌الله نقض نشود، به آن احترام خواهد گذاشت.

او افزود: «ما در لبنان جاه‌طلبی ارضی نداریم، اما از منطقه امنیتی عقب‌نشینی نخواهیم کرد و شهروندان خود را در معرض حملات حزب‌الله و احتمال تهاجم آن قرار نخواهیم داد.»

وزیر خارجه اسرائیل همچنین گفت که حاکمیت لبنان «دهه‌هاست تا همین امروز» از طریق «اشغال غیرمستقیم ایران به‌وسیله حزب‌الله» نقض شده است.

سعار گفت از بین رفتن «حکومت تروریستی حزب‌الله» هم به نفع لبنان است و هم به نفع اسرائیل. او همچنین اعلام کرد که از وزیر خارجه نیوزیلند برای سفر به اسرائیل دعوت کرده است.