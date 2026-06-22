عبدالله حاجیصادقی، نماینده خامنهای در سپاه پاسداران، در جریان مراسمی در شهرری گفت: «استکبار بداند آرزوی اینکه زمانی بر این ملت حکمرانی کند، با خود به گور خواهد برد.»او خطاب به دونالد ترامپ گفت: «ای فرعونصفت، بدان که تا این ملت تو را در دریای خشم خود غرق نکنند، آرام نخواهند گرفت.»حاجیصادقی ادامه داد: «مذاکرهکنندگان بدانند که با دشمنی مذاکره میکنید که هرگز با او دوست نخواهیم شد و هرگز او را تحمل نمیکنیم؛ ما دشمنی را فراموش نمیکنیم.»
حبیبالله عباسی، مدیرکل روابط عمومی دفتر ریاستجمهوری، گفت مسعود پزشکیان، سهشنبه در سفری یکروزه راهی پاکستان خواهد شد.
او «پیگیری مصوبات سفرهای قبلی، بررسی زمینههای گسترش روابط اقتصادی و قدردانی پزشکیان از پیگیریهای پاکستان در موضوع میانجیگری میان جمهوری اسلامی و آمریکا» را از اهداف این سفر اعلام کرد.
عباسی افزود مشورت با مقامهای عالی پاکستان درباره موضوعات منطقهای و بینالمللی و پیگیری تفاهمهای پیشین نیز در دستور کار سفر پزشکیان قرار دارد.
به گفته او، انتظار میرود تعدادی از وزیران و مقامهای دولت، از جمله وزیر خارجه، پزشکیان را در این سفر همراهی کنند.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در نشست خبری گفت ایالات متحده طی گفتوگوهای یکشنبه در سوئیس، به طور مداوم با مقامهای اسرائیلی و همچنین با کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی و لبنان در تماس بوده است تا آنها را در جریان آخرین تحولات قرار دهد.
ونس در پاسخ به پرسشی درباره تماس با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت که مقامهای آمریکایی یکشنبه به طور مستمر با اسرائیل در ارتباط بودند. او افزود واشینگتن همزمان با دیگر شرکای منطقهای خود نیز گفتوگو کرده است.
معاون رییسجمهوری آمریکا تاکید کرد توافق مورد نظر، طرحی نیست که ایالات متحده بخواهد آن را به کشورهای منطقه تحمیل کند. به گفته او، کشورهای منطقه با اصرار و نیاز فراوان از آمریکا خواستهاند برای دستیابی به چنین توافقی نقشآفرینی و کمک کند.
ونس همچنین گفت اگرچه تمرکز اصلی رسانهها بر روابط و مذاکرات میان آمریکا و جمهوری اسلامی بوده است، اما خاورمیانه مدتها با بحرانها و چالشهای پیچیدهای روبهرو بوده و تلاشهای دیپلماتیک گستردهتری در جریان است.
مازیار کبیری چالشتری، رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری، اعلام کرد از مجموع ۳۵ هزار بافنده ثبتشده فرش در این استان، تنها ۱۰ هزار نفر هنوز به فعالیت خود ادامه میدهند.
کبیری دوشنبه اول تیر در گفتوگو با ایلنا خبر داد از ۱۰ هزار بافنده فعال در چهارمحال و بختیاری، تنها ۴۴۰۰ نفر از بیمه برخوردارند.
او درباره دلایل افت قابل توجه تولید فرش دستباف اضافه کرد: «رکود بازارهای صادراتی، تحریمها و مشکلات نقل و انتقال مالی، سهم ایران را از بازار جهانی کاهش داده و رقبای خارجی جایگزین شدهاند.»
۲۱ خرداد، پایگاه خبری دیدهبان ایران گزارش داد فرش دستباف ایران که سالها بدون نیاز به تبلیغات گسترده در بازارهای جهانی اعتبار داشت، امروز با چالشهای متعددی روبهرو شده و بخشی از جایگاه سنتی خود را از دست داده است.
بر اساس این گزارش، کشورهایی مانند هند و پاکستان بهدلیل بهرهگیری از نیروی کار ارزانتر و سهولت دسترسی به بازارهای جهانی، حضور پررنگتری در بازار فرش پیدا کردهاند و با «کپی نقشههای اصیل ایرانی»، محصولات مشابه را با قیمت پایینتر عرضه میکنند.
دلایل افت کیفیت محصولات
کبیری در ادامه مصاحبه خود با اشاره به افت کیفیت تولیدات چهارمحال و بختیاری گفت اکثر بافندگان این استان را زنان خانهدار تشکیل میدهند که در کنار فعالیتهای اصلی خود، به این شغل مشغول هستند.
رییس انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان فرش دستباف اتاق بازرگانی چهارمحال و بختیاری افزود: «این افراد بهدلیل هزینههای بالا، معمولا مواد اولیه مرغوب تهیه نمیکنند و ترجیح میدهند فرشهای کوچکپارچه را سریعتر ببافند تا به فروش برسانند.»
او رکود بازار و کاهش صادرات، نابهسامانیهای اقتصادی و رشد هزینهها، مشکل بیمه تامین اجتماعی، عدم تمایل نسل جوان به فعالیت در این حرفه، کمبود مواد اولیه و سرمایه در گردش، مشکلات زیرساختی و کمبود آموزشهای بهروز را از مهمترین چالشهای قالیبافان عنوان کرد.
پیشتر در سال ۱۴۰۳، مرتضی حاجیآقامیری، رییس کمیسیون فرش اتاق ایران، هشدار داده بود: «فرشهای افغانستانی با کیفیت و قیمت پایینتر به ایران قاچاق شده و به بازار و تولید داخل ضربه میزنند و در برخی موارد به نام فرش ایرانی به فروش میرسند.»
از دست رفتن جایگاه فرش دستباف ایران
ایران زمانی قطب صادرات فرش دستباف به شمار میرفت و از شهرتی جهانی در این زمینه برخوردار بود.
با این حال، در سالهای اخیر این هنر-صنعت با بحرانی گسترده مواجه شده؛ وضعیت بغرنجی که بازتاب آن از مرزهای ایران فراتر رفته و توجه رسانههای بینالمللی را نیز به خود جلب کرده است.
روزنامه فایننشالتایمز دیماه ۱۴۰۴ گزارش داد صنعت فرش دستباف ایران با سقوطی بیسابقه روبهرو شده و صادرات آن بهدلیل تحریمهای آمریکا و مقررات ارزی جمهوری اسلامی به پایینترین سطح خود رسیده است.
بر پایه این گزارش، فرشهای ایرانی که به ظرافت هنری و مهارت بافندگانشان شهرت دارند و سابقه تولید آنها به هزاران سال میرسد، امروز بسیار کمتر از دهههای گذشته تولید میشوند و ایران بخش بزرگی از جایگاه پیشین خود را در بازار جهانی فرش از دست داده است.
طبق آماری که مقامهای صنفی در سال ۱۴۰۳ اعلام کردند تعداد بافندگان کشور از دو میلیون نفر به کمتر از یک میلیون نفر کاهش یافته است.
هرچند در دهه ۷۰ ظرفیت تولید فرش دستباف کشور حدود شش میلیون متر مربع در سال بود، این رقم در سال ۱۴۰۳ به کمتر از دو میلیون متر مربع سقوط کرد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، گفت یکی از اهداف واشینگتن در مذاکرات، ایجاد سازوکاری برای نحوه استفاده از داراییهای مسدودشده ایران در صورت آزادسازی آنها بوده است.
او گفت هدف این سازوکار آن است که اطمینان حاصل شود منابع مالی آزادشده به مردم ایران کمک میکند و صرف حمایت از فعالیتهای «تروریستی» نمیشود.
ونس افزود جرد کوشنر با همکاری مقامهای قطری طرحی را ارائه کرده است که بر اساس آن، در صورت آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران، ایالات متحده و قطر بر نحوه مصرف این منابع نظارت خواهند داشت و باید آن را تایید کنند.
به گفته معاون رییسجمهوری آمریکا، این منابع مالی برای خرید محصولات کشاورزی آمریکایی، از جمله سویا، ذرت و گندم، اختصاص خواهد یافت تا در اختیار مردم ایران قرار گیرد.
ونس همچنین گفت برخی رسانهها و گزارشهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، جزئیات این طرح را بهدرستی بازتاب ندادهاند.
او افزود با وجود انتشار برخی روایتهای نادرست، بسیاری از ایرانیها واقعیت رخدادهای روز گذشته را بهدرستی بیان کردهاند و تاکید کرد همچنان اطلاعات نادرستی درباره این موضوع در حال انتشار است.
گزارشها و ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آغاز دور جدید برخورد نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی با مخالفان حجاب اجباری است.
جزییات بیشتر با سبا حیدرخانی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال