عضو مجلس نمایندگان آمریکا: باید راهبرد واقعبینانه برای تضعیف سپاه پاسداران دنبال کنیم
مایکل باومگارتنر، نماینده جمهوریخواه از ایالت واشینگتن در مجلس نمایندگان ایالات متحده، در شبکه ایکس نوشت: «من مشتاق دریافت گزارش درباره یادداشت تفاهم ایران و طرح مذاکرات ۶۰ روزه هستم.»
او افزود: «[حکومت] ایرانِ تروریستی دارای سلاح هستهای باعث اشاعه در سراسر خاورمیانه خواهد شد و یک تهدید امنیت ملی در سطح "درجه یک" است.»
این عضو مجلس نمایندگان تاکید کرد: «ترجیح من این است که آمریکا محاصره تنگه هرمز و محدودیت صادرات نفت ایران حفظ کند تا اقتصاد این کشور را خفه کند، تا زمانی که آمریکا بهطور فیزیکی تمام اورانیوم غنیشده آن را در اختیار بگیرد.»
باومگارتنر همچنین در بخش دیگری از این پیام نوشت: «در حالی که سپاه پاسداران تنها توسط ۱۰ تا ۲۰ درصد [از مردم ایران] حمایت میشود و در رهبری آن نیز برخی شکافها وجود دارد، آمریکا باید یک راهبرد واقعبینانه میانمدت را دنبال کند که همچنان "راهبرد سهگانه" سپاه پاسداران را تضعیف کند: توانمندیهای موشکهای بالستیک و پهپادی، حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی منطقهای، و توسعه سلاحهای هستهای.»
این نماینده جمهوریخواه تاکید کرد: «تهدیدهای حکومت ایران تا زمانی ادامه خواهد داشت که این کشور توسط همین جهادگرایان آخرالزمانی اداره شود؛ کسانی که به مدت ۵۰ سال شعار "مرگ بر آمریکا" سر دادهاند و از حملات تروریستی در سراسر جهان حمایت کردهاند. هیچ رهبری به اندازه رییسجمهور ترامپ در قبال ایران سختگیر نبوده است و ایالات متحده همچنان مجموعه قابل توجهی از گزینهها برای مواجهه با این چالش در اختیار دارد.»