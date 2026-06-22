تامی پیگوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، اعلام کرد که مارکو روبیو، وزیر خارجه این کشور، از سهشنبه تا پنجشنبه به امارات متحده عربی، کویت و بحرین سفر خواهد کرد.
پیگوت دوشنبه در بیانیهای نوشت: «وزیر خارجه در این سفر درباره مجموعهای از اولویتهای منطقهای با رهبران کشورهای خلیج فارس گفتوگو خواهد کرد.»
تفاهمنامه با ایران، تلاشها برای تضمین عبور و مرور کامل، آزاد و ایمن از تنگه هرمز، و اهمیت صلح و ثبات در منطقه از جمله موضوعاتی اعلام شد که در این دیدارها مورد گفتوگو قرار خواهند گرفت.
پیگوت افزود: «روبیو همچنین در بحرین با اعضای شورای همکاری خلیج فارس دیدار خواهد کرد تا درباره اولویتهای مشترک در سراسر منطقه گفتوگو کند.»
شورای همکاری خلیج فارس شامل عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، کویت، قطر و عمان است.
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه در نشست شورای عالی قوه قضاییه گفت اینکه «تعدادی از مسئولان» مذاکره را با آمریکا را برگزیدند «به هیچوجه به معنای تسلیم در برابر آمریکا نیست.»
او افزود: «گاهی برخی افراد بیتوجهی میکنند و سخنانی بر زبان میرانند که دشمن در توهم وجود اختلاف و انشقاق در داخل کشور فرو میرود.»
محسنی اژهای ادامه داد: «آفرین و صد آفرین بر کسانی که حتی اگر نظرشان مخالف نظر ولیفقیه باشد، نظر خود را کنار میگذارند.»
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد که مجوزی ۶۰ روزه برای «تولید، تحویل و فروش نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی ایران» صادر کرده است. این معافیت موقت تا جمعه ۳۰ مرداد برقرار خواهد بود و امکان تمدید آن نیز وجود دارد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری ایالات متحده دوشنبه یکم تیر در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پس از «گفتوگوهای سازنده» میان تهران و واشینگتن در نخستین روز مذاکرات فنی سوئیس، این وزارتخانه با تعلیق موقت برخی تحریمها، فروش نفت ایران را تا ماه اوت مجاز اعلام کرد.
به نوشته او تعلیق موقت تحریمها در ازای تعهد جمهوری اسلامی به بازگشایی تنگه هرمز و صدور اجازه برای ورود بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی به ایران صادر شده است.
طبق بیانیه دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری، اوفَک، این مجوز همه معاملاتی را که کشتیهای تحریمشده جمهوری اسلامی، مشهور به ناوگان سایه، در آنها دخیل هستند هم شامل میشود. به این ترتیب، جمهوری اسلامی ظرف ۶۰ روز آینده میتواند از تمام ظرفیت ناوگان سایه تحریمشده نیز برای انتقال نفت و محصولات مرتبط با آن استفاده کند، مگر آنها ذیل مقرراتی جز آنچه در این مجوز ذکر شده، ممنوع شده باشند.
پس از انتشار اطلاعیه وزارت دادگستری آمریکا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ایرنا، به نقل از «مقامهای مطلع» گزارش داد که جمهوری اسلامی در جریان مذاکرات یکشنبه در سوئیس «در مورد پرونده هستهای مذاکرهای انجام نداده و تعهد جدیدی نپذیرفته است.
همچنین اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی به این رسانه گفت: «تعامل ایران با آژانس بینالمللی انرژی اتمی مطابق روال جاری و منطبق با مصوبات مجلس شورای اسلامی و تصمیمات شورایعالی امنیت ملی ادامه خواهد یافت.»
بیانیه وزارت خزانهداری چه میگوید؟
در ابتدای این بیانیه فهرستی از مقررات مرتبط با تراکنشها و تحریمهای ایران، تحریمهای اوکراین/روسیه، تحریمهای مرتبط با اشاعه سلاحهای کشتار جمعی، نقض حقوق بشر در ایران و تروریسم جهانی، همینطور تحریمهایی که بر اساس فرمانهای اجرایی رییسجمهوری آمریکا در سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ علیه جمهوری اسلامی صادر شده بود، ذکر شده است.
بیانیه در ادامه تاکید میکند همه تراکنشهایی که بر اساس این مقررات و فرمانها ممنوع بودهاند، در صورتی که بهطور معمول لازمه و مرتبط با تولید، فروش، تحویل یا تخلیه نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشا ایران باشند، تا ۲۱ اوت ۲۰۲۶ (۳۰ مرداد ۱۴۰۵) مجاز خواهند بود.
طبق متن مجوز، این معافیت موقت فقط فروش یا تحویل نفت ایران را در بر نمیگیرد، بلکه خدمات لازم برای انتقال و تخلیه آن را نیز پوشش میدهد. پهلوگیری و لنگراندازی ایمن کشتیها، حفظ سلامت و ایمنی خدمه، تعمیرات اضطراری، اقدامات مربوط به کاهش پیامدهای زیستمحیطی، سوخترسانی، بیمه، ثبت و پرچمگذاری، مدیریت کشتی و عملیات نجات دریایی از جمله مواردی است که در این مجوز مجاز اعلام شده است.
در بخش دیگری از این مجوز آمده است که هرگونه پرداخت بابت خرید نفت خام، محصولات پتروشیمی یا فرآوردههای نفتی با منشا ایران که تحت این مجوز انجام شود، میتواند به دلار آمریکا صورت گیرد، حتی اگر این پرداخت به ایران، دولت ایران یا اشخاص و نهادهای پیشتر تحریمشده تعلق داشته باشد.
به این ترتیب، این مجوز وزارت خزانهداری آمریکا مسیر پرداخت دلاری را نیز برای جمهوری اسلامی باز میکند.
این مجوز با وجود دامنه گسترده، همه تراکنشها را شامل نمیشود. بر اساس متن اوفک، معاملات مرتبط با اشخاص یا نهادهای مستقر یا ثبتشده در کُره شمالی، کوبا، کریمه و برخی مناطق تحریمشده در جریان جنگ روسیه و اوکراین یا شرکتهای وابسته به آنها همچنان از شمول این معافیت خارج است.
همچنین هر معامله یا فعالیتی که بر اساس فرمانهای اجرایی یا مقررات تحریمی دیگری خارج از موارد ذکرشده در این مجوز ممنوع باشد، همچنان ممنوع خواهد ماند.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده، دوشنبه در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که در جریان گفتوگوهای روز یکشنبه در سوئیس «پیشرفت بزرگی» حاصل شد. او همچنین از موافقت جمهوری اسلامی برای ورود بازرسان تسلیحاتی آژانس به ایران خبر داد. بسنت نیز گفت که تهران متعهد شده است عبور و مرور از تنگه هرمز آزاد و بیمانع باشد.
نیروی دریایی آمریکا ۲۸ خرداد محاصره بندرها و مناطق ساحلی ایران را لغو کرد. ابرنفتکشهای جمهوری اسلامی که پیش از آن با خاموش کردن فرستندههای ردیابی خود از محاصره خارج میشدند، در حال حاضر با فرستندههای روشن در حال انتقال نفت هستند.
سیانان عصر دوشنبه یکم تیر بر اساس دادههای ردیابی دریایی گزارش داد که عبور شناورها از تنگه هرمز ظرف ۲۴ ساعت افزایش کمی نشان داده است و همزمان تلاشها برای بازگشایی کامل این آبراه راهبردی ادامه دارد. این گزارش با بررسی دادههای شرکت «مارین ترافیک»، سامانه جهانی ردیابی کشتیرانی، نوشت که طی روز دوشنبه دستکم ۱۴ کشتی از تنگه هرمز گذشتهاند.
مذاکرات جمهوری اسلامی و آمریکا در سوئیس برگزار شد؛ مذاکراتی که قرار است ظرف ۶۰ روز آینده مسیر رسیدن به یک توافق احتمالی را مشخص کند.
در این دور از گفتوگوها، دو طرف بر سر مجموعهای از سازوکارها و کانالهای ارتباطی برای مدیریت تنشها توافق کردند. اختلافهایی نیز بر سر نحوه آزادسازی داراییهای توقیفشده ایران وجود داشت.
مهدی بیگی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در «پیوست» به مهمترین موضوعات توافقشده و وعدههایی که آمریکا به جمهوری اسلامی داده است، میپردازد:
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در راستای گفتوگوهای سازنده و جاری در سوئیس، ایران متعهد شده که عبور و مرور آزاد و بدون مانع در تنگه هرمز را تضمین کند و همچنین به بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی اجازه ورود به کشور را بدهد.»
بسنت افزود: «به عنوان بخشی از این چارچوب، وزارت خزانهداری یک مجوز عمومی موقت ۶۰ روزه صادر کرده است که تولید، تحویل و فروش نفت ایران را مجاز میسازد.»
او تاکید کرد: «در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ و جیدی ونس ما همچنان در حال ایمنتر و مرفهتر کردن جهان هستیم.»
گزارش مرتبط با لغو موقت تحریمهای نفتی جمهوری اسلامی را اینجا بخوانید.
وزارت خزانهداری آمریکا با صدور مجوز عمومی، تولید، فروش، حمل و تخلیه نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشا ایران را تا ۳۰ مرداد مجاز اعلام کرد.
بر اساس این مجوز، تمامی معاملات و خدماتی که برای تولید، فروش و انتقال این محصولات ضروری هستند، از جمله بیمه، مدیریت کشتی، تامین خدمه، سوخترسانی، ثبت و پرچمگذاری کشتیها و عملیات نجات دریایی، مجاز خواهند بود. این مجوز همچنین شامل کشتیهایی میشود که پیشتر تحت تحریمهای مرتبط با جمهوری اسلامی قرار گرفته بودند.
در متن مجوز آمده است که واردات نفت خام، محصولات پتروشیمی و فرآوردههای نفتی با منشا ایران به آمریکا نیز، در صورتی که بخشی از فرایند فروش، تحویل یا تخلیه مجاز باشد، امکانپذیر خواهد بود.