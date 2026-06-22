محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی که در مسیر تهران به مسقط بود در هواپیما به صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت: «مذاکره، یک روش مبارزه است و ادامه آن است.»
او افزود: «آنهایی که میخواهند دوگانه درست کنند، که تو طرفدار این میدانی یا آن میدان، این موضوع در جاده خاکی صحبت کردن است و یک بحث انحرافی است.»
قالیباف گفت: «تمامیت ارضی لبنان را تا به نتیجه رسیدن رها نمیکنیم.»
علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، درباره احتمال آتشبس در جبهه لبنان بر اساس توافق تهران و واشینگتن گفت: «هنوز خبری از عقبنشینی کامل نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان منتشر نشده است. اسرائیل همچنان تاکید میکند که قصد دارد منطقه حائل ۱۰ کیلومتری را حفظ کند.»
او افزود: «ما با یک آتشبس بسیار شکننده روبهرو هستیم. فشار آمریکا بر اسرائیل وجود دارد، اما هنوز مشخص نیست حزبالله چه مسیری را انتخاب خواهد کرد.»
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، پیش از ترک سوییس اعلام کرد: «ورود بازرسان به ایران گام مهمی است، اما معیار اصلی برای آمریکا اقدامات جمهوری اسلامی و میزان دسترسی واقعی بازرسان خواهد بود.»
او افزود: «منابع مالی ایران تا زمانی که روند پیشرفت مذاکرات ادامه نیابد آزاد نخواهد شد.»
ونس همچنین درباره گزارشها از مذاکرات در رسانههای جمهوری اسلامی گفت: «چیزی که برایم تا حدی جالب بود این بود که بعد از جلسه اولیه، یک نوع طوفان در شبکههای اجتماعی بهراه افتاد که همه گفتند مقامات جمهوری اسلامی قرار است جلسه را ترک کنند. ولی بعد ما به مدت حدود ۹ ساعت همچنان با آنها صحبت کردیم.»
او افزود: «بنابراین من فقط به رسانهها توصیه میکنم کمی به آنچه در شبکههای اجتماعی ایران میبینید بیاعتماد باشید. آنها میتوانند مذاکرهکنندگان گیجکنندهای باشند، اما احساس میکنیم در حال پیشرفت هستیم.»
دفتر ریاستجمهوری ترکیه اعلام کرد که رجب طیب اردوغان در گفتوگو با مسعود پزشکیان گفت آنکارا از تفاهم حاصلشده میان جمهوری اسلامی و آمریکا استقبال میکند و آماده است هرگونه حمایت لازم را برای کمک به تکمیل این روند بهصورت صلحآمیز ارائه دهد.
به گزارش رویترز، دفتر اردوغان در بیانیهای افزود که او در تماس تلفنی به پزشکیان گفت «مهم است در برابر کسانی که به دنبال خرابکاری در مذاکرات هستند هوشیار بود».
او افزود: «گامهای جدید برای تقویت صلح منطقهای هم ضروری و هم مهم هستند.»
سازمان لیگ فوتبال خبر داد که با تصویب هیات رییسه فدراسیون فوتبال، بیستوپنجمین دوره لیگ برتر ( فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ) به دلیل جنگ به صورت نیمه تمام باقی میماند و جدول لیگ نیز با شرایط فعلی متوقف میگردد. همچنین فصل آینده فوتبال ایران با حضور ۱۸ تیم برگزار خواهد شد.
بر اساس اعلام سازمان لیگ، ۳ نماینده فوتبال ایران برای حضور در مسابقات لیگ نخبگان و لیگ قهرمانان آسیا به کنفدراسیون فوتبال آسیا به این ترتیب معرفی میشوند؛ تیمهای اول و دوم جدول لیگ برتر به لیگ نخبگان راه یافته و نماینده سوم که باید در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا حضور یابد، بعد از برگزاری دیدار سه جانبه تعیین می شود.
در روز ۵ تیرماه پرسپولیس و چادرملو اردکان به مصاف هم میروند و برنده این مسابقه در روز ۸ تیرماه به مصاف گلگهر سیرجان خواهد رفت.
تیم انتهای جدول لیگ برتر، مس رفسنجان، در تک دیدار پلیآف و در زمین بیطرف روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه به مصاف تیم سوم جدول لیگ یک فصل جاری میرود که برنده این دیدار به همراه تیمهای قهرمان و نایبقهرمان لیگ یک فصل ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در لیگ برتر فصل آینده حضور خواهند داشت. در پایان لیگ بیستوششم نیز چهار تیم به دسته پایینتر سقوط میکنند تا لیگ بیستوهفتم با ۱۶ تیم برگزار شود.
مایکل باومگارتنر، نماینده جمهوریخواه از ایالت واشینگتن در مجلس نمایندگان ایالات متحده، در شبکه ایکس نوشت: «من مشتاق دریافت گزارش درباره یادداشت تفاهم ایران و طرح مذاکرات ۶۰ روزه هستم.»
او افزود: «[حکومت] ایرانِ تروریستی دارای سلاح هستهای باعث اشاعه در سراسر خاورمیانه خواهد شد و یک تهدید امنیت ملی در سطح "درجه یک" است.»
این عضو مجلس نمایندگان تاکید کرد: «ترجیح من این است که آمریکا محاصره تنگه هرمز و محدودیت صادرات نفت ایران حفظ کند تا اقتصاد این کشور را خفه کند، تا زمانی که آمریکا بهطور فیزیکی تمام اورانیوم غنیشده آن را در اختیار بگیرد.»
باومگارتنر همچنین در بخش دیگری از این پیام نوشت: «در حالی که سپاه پاسداران تنها توسط ۱۰ تا ۲۰ درصد [از مردم ایران] حمایت میشود و در رهبری آن نیز برخی شکافها وجود دارد، آمریکا باید یک راهبرد واقعبینانه میانمدت را دنبال کند که همچنان "راهبرد سهگانه" سپاه پاسداران را تضعیف کند: توانمندیهای موشکهای بالستیک و پهپادی، حمایت از نیروهای نیابتی تروریستی منطقهای، و توسعه سلاحهای هستهای.»
این نماینده جمهوریخواه تاکید کرد: «تهدیدهای حکومت ایران تا زمانی ادامه خواهد داشت که این کشور توسط همین جهادگرایان آخرالزمانی اداره شود؛ کسانی که به مدت ۵۰ سال شعار "مرگ بر آمریکا" سر دادهاند و از حملات تروریستی در سراسر جهان حمایت کردهاند. هیچ رهبری به اندازه رییسجمهور ترامپ در قبال ایران سختگیر نبوده است و ایالات متحده همچنان مجموعه قابل توجهی از گزینهها برای مواجهه با این چالش در اختیار دارد.»