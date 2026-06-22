یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در جریان یک همایش گفت مجتبی خامنه‌ای پس از تعیین شروط جمهوری اسلامی، اذن «مذاکره از موضع عزت و قدرت» را داده و پیام اخیر او به معنای مخالفت با مذاکره نیست.

جوانی گفت برخی افراد پیام اخیر خامنه‌ای را مطابق خواسته خود تفسیر کرده و آن را نشانه مخالفت او با اصل مذاکره دانسته‌اند، اما این برداشت که «علی‌الاصول با آمریکا مذاکره نه»، «درست نیست»، زیرا به گفته او «نظام درگیر مذاکره بود».

او افزود پس از آنکه آمریکا به اهداف خود نرسید، خواهان آتش‌بس و مذاکره شد، اما جمهوری اسلامی تصمیم گرفت جنگ را با این منطق ادامه دهد که دشمن «آن‌قدر آسیب ببیند» که بر اساس شروط جمهوری اسلامی آماده مذاکره شود، نه شروط خود.

معاون سیاسی سپاه همچنین گفت سیاست نظام این است که جنگی را که به گفته او جمهوری اسلامی در میدان نظامی در آن «پیروز» بوده، در مذاکرات با «شروط و خواسته‌های خود» دنبال کند.