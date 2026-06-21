هفت مهار و نمره ۹؛ علیرضا بیرانوند بهترین بازیکن دیدار ایران-بلژیک شد
علیرضا بیرانوند، دروازهبان تیم ملی با نمایشی درخشان مقابل بلژیک، نقش اصلی را در کسب دومین امتیاز تیم فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ ایفا کرد.
علیرضا بیرانوند، دروازهبان تیم ملی با نمایشی درخشان مقابل بلژیک، نقش اصلی را در کسب دومین امتیاز تیم فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ ایفا کرد.
سایت آماری هواسکورد نیز با اهدای نمره ۹، علیرضا بیرانوند را به عنوان بهترین بازیکن دیدار ایران و بلژیک انتخاب کرد. همچنین با اعلام فیفا، جایزه بهترین بازیکن بازی به بیرانوند رسید.
در دیداری که با تساوی بدون گل در ورزشگاه سوفای لسآنجلس به پایان رسید، بیرانوند بارها برابر حملات بلژیک ایستادگی کرد و اجازه نداد مهاجمان این تیم راهی به دروازه پیدا کنند.
شاگردان رودی گارسیا در جریان مسابقه چندین فرصت جدی گلزنی به دست آوردند، اما واکنشهای بیرانوند مانع از باز شدن دروازه ایران شد.
دروازهبان تیم ملی در این مسابقه هفت مهار موفق ثبت کرد و یکی از بهترین عملکردهای خود در سالهای اخیر را به نمایش گذاشت.
درخشش او باعث شد ایران برای دومین بازی متوالی در جام جهانی شکست نخورد و با دو امتیاز به کار خود در گروه G ادامه دهد.
تیم ملی فوتبال ایران در دومین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک به تساوی بدون گل رسید تا دو تیم با کسب دو امتیاز، شرایط مشابهی در جدول گروه G پیدا کنند. در این دیدار علیرضا بیرانوند ستاره ایران بود و عملکرد خوبی از خودش به نمایش گذاشت.
این مسابقه در ورزشگاه سوفای لسآنجلس برگزار شد و بلژیک از دقیقه ۶۶ با اخراج انگوی ۱۰ نفره به بازی ادامه داد. با این حال، شاگردان امیر قلعهنویی نتوانستند از برتری عددی خود برای رسیدن به گل استفاده کنند.
در دقیقه ۲۵، مهدی طارمی روی یک ضربه شروع مجدد دروازه بلژیک را باز کرد، اما داور پس از بازبینی صحنه توسط VAR، گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد.
در سوی مقابل، علیرضا بیرانوند با چند واکنش موثر دروازه ایران را بسته نگه داشت و مانع گلزنی مهاجمان بلژیک شد
با این نتیجه، تیم ملی ایران با یک بازی بیشتر نسبت به نیوزیلند و مصر، فعلا در صدر جدول گروه G باقی ماند.
تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال نشان میدهد گروهی از ایرانیان با پرچمهای شیر و خورشید برای تماشای بازی ایران - بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ وارد استادیوم سوفای لسآنجلس شدند. از سوی دیگر، در ابتدای بازی، گروهی از تماشاگران سرود جمهوری اسلامی را هو کردند.
با وجود ممنوعیت ورود پرچم شیروخورشید به ورزشگاههای جام جهانی از سوی فیفا، ایرانیان حاضر در لسآنجلس که برای تماشای دیدار ایران برابر بلژیک به ورزشگاه سوفای رفته بودند، پرچم شیروخورشید را با خود به داخل استادیوم بردند.
پیشتر دفتر رسانهای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «پرچم ملی شیر و خورشید را در ورزشگاهها و تجمعات بیرون استادیومها برافرازید. هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، با پشت کردن و سر دادن شعار، اعتراض مسالمتآمیز خود را نشان دهید و یادآوری کنید که این سرود، سرود ملت ایران نیست.»
از سوی دیگر، تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال نشان میدهد گروهی از تماشاگران بازی ایران - بلژیک در استادیوم سوفای لسآنجلس، سرود جمهوری اسلامی را هو کردند.
این اتفاق در بازی افتتاحیه جام جهانی در همین استادیوم و همچنین بازی اول تیم ملی مقابل نیوزیلند هم افتاده بود.
همچنین، تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال نشان میدهد یکی از ایرانیانی که برای تماشای دیدار تیم ملی فوتبال ایران و بلژیک به ورزشگاه سوفای لسآنجلس رفته بود، پلاکاردی را به نمایش گذاشت که یادآور بازداشت رشید مظاهری، دروازهبان پیشین تیم ملی ایران، و کشتار بیسابقه شهروندان ایرانی به دست جمهوری اسلامی در دیماه ۱۴۰۴ بود.
نیمه اول دیدار تیم ملی ایران برابر بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ بدون گل در حالی به پایان رسید که مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی در دقیقه ۲۵ توانست دروازه تیبو کورتوآ را باز کند اما داوری بازی پس از بررسی توسط سیستم کمک داور ویدیویی، آن را مردود اعلام کرد.
در تصاویر منتشر شده از سوی کمکداور ویدیویی مشخص شد که نیمی از بدن طارمی جلوتر از مدافعین بلژیک بود. طارمی پس از گلزنی به بلژیک به سمت نقطه کرنر رفت و در برابر بازیکنان به رقص بندری پرداخت.
مصدومیت بیرانوند، نه به شدت جام جهانی ۲۰۲۲
در دقایق ابتدایی بازی، علیرضا بیرانوند پس از برخورد شدید با روملو لوکاکو دچار آسیبدیدگی شد.
در جریان ارسال یک ضربه کرنر، روملو لوکاکو برای تصاحب توپ با بیرانوند برخورد کرد. مهاجم بلژیک ابتدا با استوک روی پای دروازهبان ایران رفت و سپس در ادامه حرکت، زانوی او با صورت بیرانوند برخورد شدیدی داشت. شدت ضربه باعث شد دروازهبان تیم ملی برای دقایقی روی زمین بماند و کادر پزشکی وارد زمین شود.
داور مسابقه پس از بررسی صحنه، لوکاکو را با کارت زرد جریمه کرد. چهار سال پیش و در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بیرانوند در دیدار مقابل انگلیس پس از برخورد با مجید حسینی از ناحیه بینی مصدوم شد و نتوانست به بازی ادامه دهد. علیرضا بیرانوند پس از مداوا توانست به بازی برگردد.
حضور گسترده پرچم شیر و خورشید
اما یکی از نکات مهم این بازی، حضور گسترده پرچم شیر و خورشید در استادیوم بود؛ با وجود ممنوعیت ورود پرچم شیروخورشید به ورزشگاههای جام جهانی از سوی فیفا، ایرانیان حاضر در لسآنجلس که برای تماشای دیدار ایران برابر بلژیک به ورزشگاه سوفای رفته بودند، پرچم شیروخورشید را با خود به داخل استادیوم بردند و به نمایش گذاشتند.
پیشتر دفتر رسانهای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «پرچم ملی شیر و خورشید را در ورزشگاهها و تجمعات بیرون استادیومها برافرازید. هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، با پشت کردن و سر دادن شعار، اعتراض مسالمتآمیز خود را نشان دهید و یادآوری کنید که این سرود، سرود ملت ایران نیست.»
از سوی دیگر، گروهی از تماشاگران بازی ایران - بلژیک در استادیوم سوفای لسآنجلس، سرود جمهوری اسلامی را هو کردند.
همچنین یکی از ایرانیانی که برای تماشای دیدار تیم فوتبال ایران و بلژیک به ورزشگاه سوفای لسآنجلس رفته بود، پلاکاردی را به نمایش گذاشت که یادآور بازداشت رشید مظاهری، دروازهبان پیشین تیم ملی ایران، و کشتار بیسابقه شهروندان ایرانی به دست جمهوری اسلامی در دیماه ۱۴۰۴ بود.
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شهردار شهر کوترالکو در مراسم افتتاحیه تاکید کرد که این مجسمه قرار است به جدیدترین جاذبه گردشگری منطقه تبدیل شود.
صدها نفر از ساکنان محلی، گردشگران و هواداران فوتبال برای حضور در مراسم رونمایی گرد هم آمدند. اطراف این مجسمه با پرچمهای آرژانتین و پیراهنهای تیم ملی این کشور تزئین شده بود و مراسم حالوهوایی کاملا جشنگونه برای طرفداران پرشور لیونل مسی داشت.
طراحی و اجرای مجسمه جدید لیونل مسی که در شهر کوترالکو آرژانتین رونمایی شده، بر عهده آلدو برویسا، هنرمند آرژانتینی، بوده است.
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این مقام سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک افزود: «جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا فقط در ورزشگاهها برگزار نمیشود، بلکه در خیابانها، فرودگاهها و میدانهای عمومی نیز جریان دارد. و در این رقابت موازی، به نظر میرسد مکزیک از سایرین پیش افتاده است.»
پولیتیکو نوشت که گیلانی از آنچه فضای استقبالگرایانه مکزیک برای هواداران خارجی توصیف کرد تمجید کرد و آن را با مشکلات مهاجرتی در آمریکا مقایسه کرد؛ مشکلاتی که شامل پیچیدگیهای صدور ویزا و نگرانیهای مربوط به ورود برخی تیمها، از جمله تیم ایران، میشود.
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