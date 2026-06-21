با وجود ممنوعیت ورود پرچم شیروخورشید به ورزشگاه‌های جام جهانی از سوی فیفا، ایرانیان حاضر در لس‌آنجلس که برای تماشای دیدار ایران برابر بلژیک به ورزشگاه سوفای رفته بودند، پرچم شیروخورشید را با خود به داخل استادیوم بردند.

پیشتر دفتر رسانه‌ای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «پرچم ملی شیر و خورشید را در ورزشگاه‌ها و تجمعات بیرون استادیوم‌ها برافرازید. هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، با پشت کردن و سر دادن شعار، اعتراض مسالمت‌آمیز خود را نشان دهید و یادآوری کنید که این سرود، سرود ملت ایران نیست.»

از سوی دیگر، تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد گروهی از تماشاگران بازی ایران - بلژیک در استادیوم سوفای لس‌آنجلس، سرود جمهوری اسلامی را هو کردند.

این اتفاق در بازی افتتاحیه جام جهانی در همین استادیوم و همچنین بازی اول تیم ملی مقابل نیوزیلند هم افتاده بود.

همچنین، تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد یکی از ایرانیانی که برای تماشای دیدار تیم ملی فوتبال ایران و بلژیک به ورزشگاه سوفای لس‌آنجلس رفته بود، پلاکاردی را به نمایش گذاشت که یادآور بازداشت رشید مظاهری، دروازه‌بان پیشین تیم ملی ایران، و کشتار بی‌سابقه شهروندان ایرانی به دست جمهوری اسلامی در دی‌ماه ۱۴۰۴ بود.