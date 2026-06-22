داده‌های رهگیری کشتی‌ها از شرکت تحلیل داده «کپلر» نشان می‌دهد نفتکش‌های «وادی السیل»، «مکاینس»، «السد» و «مسیمیر» دوشنبه اول تیر، برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، از مسیر ایران وارد تنگه هرمز شده‌اند.

شرکت «قطر انرژی» که صادرات گاز طبیعی مایع آن از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ به‌شدت محدود شده است، به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.

داده‌های دیگری نیز نشان می‌دهد کشتی فله‌بر «سامیت ساکسس» با پرچم جزایر مارشال نیز دوشنبه اول تیر، وارد خلیج فارس شده است.

بر اساس داده‌های کپلر، ۳۱ خرداد تنها پنج کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که یک روز پیش از آن در ۳۰ خرداد، ۲۶ کشتی در این مسیر مشاهده شده بودند.

این کشتی‌ها شامل سه نفتکش بسیار بزرگ بودند که هر یک دو میلیون بشکه نفت خام و نفت کوره عربستان سعودی را حمل می‌کردند و یکی از آنها عازم ژاپن بود.

با این حال، ممکن است شمار بیشتری از کشتی‌ها با خاموش کردن سامانه‌های شناسایی خود از این آبراه عبور کرده باشند.

تهران هفته گذشته پس از اعلام تفاهم با ایالات متحده به‌منظور تمدید ۶۰ روزه آتش‌بسی که در ۱۹ فروردین برقرار شد و با هدف فراهم کردن فرصت برای مذاکرات صلح صورت گرفت، عملا محاصره تنگه هرمز را لغو کرد. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳۰ خرداد در واکنش به حملات اسرائیل در لبنان، بار دیگر بسته شدن این آبراه را اعلام کرد .

در همین حال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد ۳۰ خرداد - در همان روز که سپاه پاسداران اعلام کرده بود تنگه هرمز را دوباره بسته است - ۵۵ کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند که بیش از ۱۷ میلیون بشکه نفت را برای بازارهای جهانی حمل می‌کردند.

داده‌ها نشان می‌دهند در میان کشتی‌هایی که ۳۰ خرداد از تنگه هرمز خارج شدند، سه نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خام از امارات متحده عربی، کویت و عراق حضور داشتند.

همچنین سه نفتکش دیگر نیز فرآورده‌های مختلف نفتی حمل می‌کردند.

بر اساس همین داده‌ها، ۱۳ کشتی نیز ۳۰ خرداد وارد تنگه هرمز شدند که دو مورد از آنها نفتکش‌های بسیار بزرگ بودند.