امیرحسین بانکیپور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به سایت دیدهبان ایران گفت: «وقتی ترامپ با ادبیات قلدرمآبانه سخن میگوید و تهدید میکند، آتشبس معنایی ندارد.»این نماینده مجلس ادامه داد: «آتشبس زمانی معنا پیدا میکند که طرف مقابل شما به زانو درآمده باشد، نه اینکه خود را پیروز بداند.»او افزود: «امیدواریم رفتار هیات مذاکرهکننده ما اصلاح شود و طرف مقابل را وادار کنند تا خواستههای ما را انجام دهد.»
دادههای کشتیرانی نشان میدهد چهار نفتکش حامل گاز طبیعی مایع تحت کنترل قطر در حال ورود به تنگه هرمز بودهاند. این در حالی است که پس از اعلام دوباره بسته شدن این آبراه از سوی جمهوری اسلامی در آخر هفته، تردد کشتیها کاهش یافته است.
دادههای رهگیری کشتیها از شرکت تحلیل داده «کپلر» نشان میدهد نفتکشهای «وادی السیل»، «مکاینس»، «السد» و «مسیمیر» دوشنبه اول تیر، برای نخستین بار از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی، از مسیر ایران وارد تنگه هرمز شدهاند.
شرکت «قطر انرژی» که صادرات گاز طبیعی مایع آن از زمان آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ بهشدت محدود شده است، به درخواست خبرگزاری رویترز برای اظهار نظر در این باره پاسخ نداد.
دادههای دیگری نیز نشان میدهد کشتی فلهبر «سامیت ساکسس» با پرچم جزایر مارشال نیز دوشنبه اول تیر، وارد خلیج فارس شده است.
بر اساس دادههای کپلر، ۳۱ خرداد تنها پنج کشتی از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که یک روز پیش از آن در ۳۰ خرداد، ۲۶ کشتی در این مسیر مشاهده شده بودند.
این کشتیها شامل سه نفتکش بسیار بزرگ بودند که هر یک دو میلیون بشکه نفت خام و نفت کوره عربستان سعودی را حمل میکردند و یکی از آنها عازم ژاپن بود.
با این حال، ممکن است شمار بیشتری از کشتیها با خاموش کردن سامانههای شناسایی خود از این آبراه عبور کرده باشند.
تهران هفته گذشته پس از اعلام تفاهم با ایالات متحده بهمنظور تمدید ۶۰ روزه آتشبسی که در ۱۹ فروردین برقرار شد و با هدف فراهم کردن فرصت برای مذاکرات صلح صورت گرفت، عملا محاصره تنگه هرمز را لغو کرد. اما سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ۳۰ خرداد در واکنش به حملات اسرائیل در لبنان، بار دیگر بسته شدن این آبراه را اعلام کرد.
در همین حال، فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) اعلام کرد ۳۰ خرداد - در همان روز که سپاه پاسداران اعلام کرده بود تنگه هرمز را دوباره بسته است - ۵۵ کشتی تجاری از این تنگه عبور کردند که بیش از ۱۷ میلیون بشکه نفت را برای بازارهای جهانی حمل میکردند.
دادهها نشان میدهند در میان کشتیهایی که ۳۰ خرداد از تنگه هرمز خارج شدند، سه نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خام از امارات متحده عربی، کویت و عراق حضور داشتند.
همچنین سه نفتکش دیگر نیز فرآوردههای مختلف نفتی حمل میکردند.
بر اساس همین دادهها، ۱۳ کشتی نیز ۳۰ خرداد وارد تنگه هرمز شدند که دو مورد از آنها نفتکشهای بسیار بزرگ بودند.
شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، اعلام کرد نخستین نشست کمیته عالی در چارچوب یادداشت تفاهم اسلامآباد میان جمهوری اسلامی و آمریکا در برگناشتوک سوئیس «با موفقیت» پایان یافته است.
او در شبکه ایکس نوشت این گفتوگوها در فضایی «مثبت و سازنده» برگزار شد و به «پیشرفتهای امیدوارکننده» انجامید؛ از جمله توافق بر سر نقشه راه برای دستیابی به توافق نهایی ظرف ۶۰ روز، تشکیل کمیتهای عالیرتبه برای نظارت سیاسی و آغاز گفتوگوهای فنی بیشتر.
شریف از رهبران آمریکا و جمهوری اسلامی به دلیل «تعهد به تعامل سازنده» قدردانی کرد و از قطر و دولت سوئیس برای کمک به پیشبرد و میزبانی این گفتوگوها تشکر کرد.
او همچنین از عاصم منیر، اسحاق دار و محسن نقوی، مقامهای ارشد پاکستان، بهدلیل نقششان در موفقیت این گفتوگوها قدردانی کرد و گفت پاکستان به نقش «صادقانه و خالصانه» خود در پیشبرد گفتوگو و دیپلماسی برای دستیابی به راهحلی صلحآمیز و پایدار ادامه خواهد داد.
تصاویر منتشرشده در خبرگزاری رویترز نشان میدهد کاروان هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی صبح دوشنبه یکم تیر از اقامتگاه بورگناشتوک در سوئیس خارج شد.
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، اعلام کرد که پس از پایان «نخستین نشست کمیته عالی» میان آمریکا و جمهوری اسلامی، بخشی از هیات نمایندگی جمهوری اسلامی، از جمله محمدباقر قالیباف، به تهران بازگشتند.
به گفته بقائی، بخشی از تیم مذاکرهکننده که مسئول گفتوگوهای فنی است، در سوئیس مانده است.
او افزود مذاکرات فنی از دوشنبه آغاز شده و کاظم غریبآبادی، معاون حقوقی و بینالمللی وزیر خارجه، ریاست هیات جمهوری اسلامی در این گفتوگوها را بر عهده دارد.
یک منبع اسرائیلی به سیانان گفت اسرائیل در آستانه مذاکرات این هفته با لبنان در واشینگتن، در حال بررسی اعلام عقبنشینیهای «نمادین» از بخشهایی از مناطق جنوب لبنان است.
به گفته این منبع، این موضوع پیش از سه روز گفتوگو میان اسرائیل و لبنان که قرار است این هفته زیر نظر دولت ترامپ در واشینگتن برگزار شود، مطرح شده است.
این عقبنشینیها شامل خروج بخشی از نیروهای اسرائیلی از مناطق محدودی در امتداد «خط زرد» خواهد بود؛ خطی که مرز محدوده تحت کنترل ارتش اسرائیل پس از آتشبس پیشین در ماه آوریل را مشخص میکند.
این منبع گفت اسرائیل این عقبنشینی محدود را بهعنوان «نشانه حسننیت» در قبال دولت لبنان بررسی میکند تا مسیر دیپلماتیک را در اولویت قرار دهد و پرونده لبنان را از مذاکرات آتشبس آمریکا و جمهوری اسلامی جدا کند.
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه پاسداران، در جریان یک همایش گفت مجتبی خامنهای پس از تعیین شروط جمهوری اسلامی، اذن «مذاکره از موضع عزت و قدرت» را داده و پیام اخیر او به معنای مخالفت با مذاکره نیست.
جوانی گفت برخی افراد پیام اخیر خامنهای را مطابق خواسته خود تفسیر کرده و آن را نشانه مخالفت او با اصل مذاکره دانستهاند، اما این برداشت که «علیالاصول با آمریکا مذاکره نه»، «درست نیست»، زیرا به گفته او «نظام درگیر مذاکره بود».
او افزود پس از آنکه آمریکا به اهداف خود نرسید، خواهان آتشبس و مذاکره شد، اما جمهوری اسلامی تصمیم گرفت جنگ را با این منطق ادامه دهد که دشمن «آنقدر آسیب ببیند» که بر اساس شروط جمهوری اسلامی آماده مذاکره شود، نه شروط خود.
معاون سیاسی سپاه همچنین گفت سیاست نظام این است که جنگی را که به گفته او جمهوری اسلامی در میدان نظامی در آن «پیروز» بوده، در مذاکرات با «شروط و خواستههای خود» دنبال کند.