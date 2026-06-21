حساب کاربری اتحادیه آزاد کارگران ایران در اینستاگرام نوشت: «طبقه کارگر زیر چرخ دندههای جنگ ویرانگر له شده است، و سفرههای کوچک شش ماه قبل ازجنگ، زیر یوغ و تازیانه تورم ۳۰۰ درصدی برچیده و محو شدهاند.»این تشکل کارگری اشاره کرد که دردو سال اخیر، گوشت، مرغ، ماهی و مواد پروتئینی «از سفرهها رخت بربسته بود و اینک نان، سیبزمینی و تخممرغ و پنیر تبدیل به کالای لوکس شده است.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران تاکید کرد: «قحطی پنهان سراسر کشور را فراگرفته و به تمامی سطوح آن تسری یافته است» و افزود: «خط فقر از مرز ۸۰ میلیون تومان گذشته است.»
به گفته این تشکل، «فاجعه بار اینجاست که زندگی مردم لبنان برای حاکمان ارجح است.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران تاکید کرد: «با حاکمان باید با زبان خیابان گفتوگو کرد.»
جبهه ملی ایران – شاخه خراسان در بیانیهای صدور حکم ۱۸ سال زندان و مجازاتهای دیگر از جمله تبعید، ممنوعیت سفر به خارج از کشور و حرفه وکالت برای جواد علیکردی، وکیل دادگستری و فعال سیاسی، از سوی دادگاه عمومی و انقلاب مشهد را محکوم کرد.
این تشکل سیاسی ضمن ابراز نگرانی نسبت به روند دادرسی این پرونده، خواستار توجه نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمانهای بینالمللی و گزارشگران ویژه، به این موضوع و بررسی انطباق آن با اصول دادرسی عادلانه و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر شد.
جبهه ملی ایران - شاخه خراسان همچنین بر اهمیت رعایت اصول دادرسی منصفانه، حق دسترسی به وکیل، حق ارتباط با خانواده و استانداردهای بنیادین حقوق بشر تأکید کرد.
این تشکل در عین حال خواستار توجه به «وضعیت سایر افراد مرتبط با پروندههای مشابه»، از جمله حشمتالله طبرزدی، هاشم خواستار و جواد لعلمحمدی شد.
وزارت خارجه پاکستان با انتشار بیانیهای گفت که شهباز شریف و عاصم منیر، نخستوزیر و فرمانده ارتش این کشور، برای شرکت در مذاکرات مربوط به اجرای تفاهمنامه جمهوری اسلامی و آمریکا به بورگناشتوک سوئیس رفتهاند.
در این بیانیه آمده است که پاکستان به حمایت از اجرای تفاهمنامه دو کشور ادامه خواهد داد.
وزارت خارجه پاکستان همچنین گفت که انتظار میرود که شریف در حاشیه مذاکرات، با هیاتهای شرکت کننده در بورگناشتوک سوئیس تعاملات دوجانبه داشته باشد.
واینت در یادداشتی نوشت که تفاهم دولت دونالد ترامپ با جمهوری اسلامی، ابتکار عمل را به تهران واگذار کرده و ایران توانسته است شکست نظامی خود را به یک «پیروزی راهبردی» تبدیل کند؛ تحولی که به باور نویسنده، جایگاه آمریکا و اسرائیل را تضعیف و موقعیت ایران و حزبالله را تقویت کرده است.
بندرور یمینی، نویسنده این یادداشت، با انتقاد از رویکرد ترامپ در قبال ایران، نوشت که رییسجمهوری آمریکا عملاً کنترل اوضاع را به تهران سپرده است. او مدعی شد [حکومت] ایران، در حالی که هنوز توافق به طور کامل اجرایی نشده، با تهدید به بستن تنگه هرمز و شلیک موشکهای بالستیک به اسرائیل، مفاد تفاهم را نقض کرده و همزمان از حزبالله برای افزایش فشار بر اسرائیل و ایجاد شکاف میان واشینگتن و تلآویو بهره میبرد.
به نوشته واینت، تهران با استفاده از حزبالله، اسرائیل را در برابر یک دوراهی قرار داده است؛ به گونهای که پاسخ نظامی اسرائیل به حملات حزبالله، همان نتیجهای است که [حکومت] ایران به دنبال آن است و در مقابل، خودداری از واکنش نیز میتواند به افزایش جسارت [حکومت] ایران و حزبالله منجر شود.
نویسنده معتقد است اسرائیل باید پیش از هر اقدام نظامی، از ظرفیتهای دیپلماتیک برای برجسته کردن نقض آتشبس از سوی حزبالله استفاده کند تا افکار عمومی جهانی مسئولیت تنشها را متوجه این گروه بداند.
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انجمن صنعت ساختمان در نامهای سرگشاده به مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، نسبت به وقوع بحران در این بخش هشدار داد و خواستار آن شد که با تشکیل یک کارگروه ملی، موانع سرمایهگذاری، تولید و اشتغال در صنعت ساختمان شناسایی شود و برای رفع آنها تصمیمات اجرایی مؤثر اتخاذ شود.
در این نامه که توسط پژمان جوزی، رییس انجمن صنعت ساختمان، نوشته شده، آمده است که «بخش عمده موانع موجود، حاصل تصمیمات و سیاستهایی است که در دستگاههای مختلف اتخاذ میشود؛ از وزارت راه و شهرسازی بهعنوان اصلیترین نهاد ذیربط تا سازمان تأمین اجتماعی و نظام مالیاتی گرفته تا شهرداریها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت کشور و سایر نهادهای مؤثر.»
به گزارش روزنامه شرق، او خواستار حل مشکلات این صنعت از طریق «تشکیل یک کارگروه ملی با مسئولیت مستقیم دولت و با حضور تمامی دستگاههای مرتبط و همچنین انجمن صنعت ساختمان بهعنوان اصلیترین ذینفع این حوزه، شد.
جوزی اشاره کرد: «فعالان صنعت ساختمان بیش از هر زمان دیگر با افزایش هزینههای تولید، رشد قیمت مصالح، دشواری تأمین مالی، طولانیشدن فرایندهای اداری، افزایش تعهدات بیمهای، فشارهای مالیاتی و کاهش قدرت خرید متقاضیان مواجه هستند.»
او هشدار داد که نتیجه این وضعیت، «کاهش انگیزه سرمایهگذاری، افت تولید مسکن، کوچکشدن بازار و تهدید اشتغال صدها هزار نفر از نیروهای متخصص و کارگری» است.
وبسایت واینت در تحلیلی نوشت که حملات اسرائیل و آمریکا برنامه هستهای و موشکی حکومت ایران را چند سال به عقب انداخت، اما توافق دولت ترامپ با تهران، دستاوردهای نظامی را تا حد زیادی به زیان راهبردی اسرائیل تبدیل کرد و به جمهوری اسلامی فرصت بازسازی داد.
وبسایت اسرائیلی واینت در تحلیلی مفصل نوشت که اگرچه عملیات نظامی مشترک اسرائیل و آمریکا علیه حکومت ایران ضربات سنگینی به برنامه هستهای، توان موشکی، صنایع دفاعی و سامانههای پدافندی جمهوری اسلامی وارد کرد، اما یادداشت تفاهمی که دولت دونالد ترامپ با تهران امضا کرد، بسیاری از این دستاوردها را از نظر راهبردی تضعیف کرد و [حکومت] ایران را در موقعیتی برتر قرار داد.
رون بنیشای، تحلیلگر نظامی واینت، عملیات «شیر خیزان» را نقطه اوج موفقیتهای نظامی اسرائیل در جنگ با [حکومت] ایران توصیف کرد، اما نوشت یادداشت تفاهمی که با میانجیگری آمریکا به امضا رسید و به عملیات «شیر غران» پایان داد، اسرائیل را به پایینترین جایگاه راهبردی خود در سالهای اخیر رساند. به نوشته او، [حکومت] ایران توانست شکست نظامی خود را به یک پیروزی سیاسی و روانی تبدیل کند، در حالی که آمریکا و اسرائیل بخشی از دستاوردهای نظامی خود را در عرصه دیپلماتیک از دست دادند.
این تحلیل میگوید عملیات نظامی، برنامه هستهای ایران را بین سه تا پنج سال به عقب انداخته است. به نوشته واینت، تاسیسات اصلی غنیسازی از کار افتاده، تاسیسات فردو با بمبافکنهای آمریکایی به شدت آسیب دیده، شماری از دانشمندان هستهای کشته شدهاند و حدود ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصدی در سایتهای نطنز، فردو و اصفهان زیر آوار مدفون شده است. با این حال، نویسنده تاکید میکند که اورانیوم غنیشده همچنان از بین نرفته و دانش فنی ایران نیز حفظ شده است؛ بنابراین تهدید هستهای به طور کامل برطرف نشده، بلکه تنها برای چند سال به تعویق افتاده است.
بنیشای معتقد است [حکومت] ایران در آینده نزدیک قادر نخواهد بود ظرف چند هفته یا چند ماه به سلاح هستهای دست یابد، زیرا علاوه بر مواد شکافتپذیر، برای تولید یک سلاح قابل اتکا به آزمایشهای هستهای، تولید چندین کلاهک و اطمینان از عملکرد آنها نیاز دارد؛ فرآیندی که به گفته او از دید نهادهای اطلاعاتی و آژانس بینالمللی انرژی اتمی پنهان نخواهد ماند. او میافزاید موساد، اطلاعات نظامی اسرائیل و نهادهای اطلاعاتی آمریکا همچنان برنامه هستهای ایران را به دقت زیر نظر دارند.
به نوشته واینت، عملیات نظامی همچنین بیش از نیمی از موشکهای بالستیک و پرتابگرهای ایران را نابود کرد و کارخانههای تولید موشک، مجتمعهای فولاد، صنایع پتروشیمی و مراکز تحقیق و توسعه مرتبط با برنامههای نظامی جمهوری اسلامی تقریباً به طور کامل منهدم شدند. نویسنده این بخش را مهمترین دستاورد راهبردی عملیات میداند، زیرا معتقد است بازسازی صنایع دفاعی ایران حتی در صورت لغو تحریمها و دسترسی تهران به منابع مالی، دستکم دو تا سه سال زمان خواهد برد.
با وجود این، تحلیلگر واینت هشدار میدهد که تهدید موشکی همچنان پابرجاست. به نوشته او، [حکومت] ایران هنوز بیش از هزار موشک بالستیک و چند هزار پهپاد انفجاری در اختیار دارد و هرچند دیگر قادر به اجرای طرح اولیه خود برای تولید هشت هزار موشک و اشباع سامانههای دفاعی اسرائیل نیست، اما همچنان میتواند اسرائیل، کشورهای منطقه و حتی اروپا را تهدید کند.
این گزارش همچنین از نابودی گسترده سامانههای پدافند هوایی ایران به عنوان یکی دیگر از موفقیتهای مهم اسرائیل یاد میکند. به گفته نویسنده، نیروی هوایی اسرائیل اکنون آزادی عمل قابل توجهی در آسمان ایران دارد و تهران میداند تقریباً همه زیرساختهای حیاتی نظامی، هستهای، صنعتی و اقتصادیاش در معرض حمله قرار دارند. با این حال، او هشدار میدهد که اگر ایران با کمک چین یا روسیه سامانههای پدافندی خود را بازسازی کند، این برتری ممکن است از میان برود.
بنیشای در ادامه به روند مذاکرات منتهی به تفاهم نیز میپردازد و تاکید میکند ایران با بستن تنگه هرمز و ایجاد فشار اقتصادی بر آمریکا و جهان، توانست ترامپ را به پذیرش توافقی سوق دهد که بیش از آنکه منافع اسرائیل را تامین کند، به بقای حکومت ایران کمک میکند. او مینویسد تهران از این توافق برای دریافت منابع مالی، بازسازی توان نظامی و محدود کردن آزادی عمل ارتش اسرائیل در ایران و لبنان استفاده خواهد کرد و همچنین موفق شده میان واشینگتن و تلآویو شکاف سیاسی ایجاد کند.
در بخش دیگری از این تحلیل، نویسنده به وضعیت داخلی ایران پرداخته و مینویسد موساد همچنان سقوط حکومت جمهوری اسلامی را محتمل میداند. به گفته او، بحران آب، برق، تورم، بیکاری و مشکلات اقتصادی میتواند در دو تا سه سال آینده حکومت را با فشارهای داخلی بیشتری روبهرو کند، اما اگر آمریکا تحریمها را لغو و داراییهای مسدودشده ایران را آزاد کند، این روند ممکن است متوقف شود.
واینت همچنین وضعیت گروههای نیابتی حکومت ایران را بررسی کرده و نوشته است که جمهوری اسلامی در جریان جنگ دریافت حزبالله، حوثیها و گروههای مسلح عراقی آنگونه که انتظار میرفت از تهران حمایت نکردند. با این حال، در مراحل بعدی درگیری، حزبالله بار دیگر به درخواست [حکومت] ایران حملات خود علیه اسرائیل را از سر گرفت و همین امر، به گفته نویسنده، بهانهای شد تا ترامپ آزادی عمل اسرائیل در لبنان را نیز محدود کند.
به نوشته این تحلیل، اگرچه حزبالله بخش بزرگی از توان موشکی و هزاران نیروی خود را از دست داده و با مخالفت فزاینده در داخل لبنان روبهرو است، اما همچنان قادر است با راکت، موشکهای ضدتانک، پهپادها و عملیات چریکی زندگی در شمال اسرائیل را مختل کند. نویسنده تاکید میکند که خلع سلاح کامل حزبالله تنها با عملیات گسترده زمینی در لبنان امکانپذیر است، اما ارتش اسرائیل در حال حاضر توان انسانی و لجستیکی لازم برای چنین جنگی را ندارد.
بنیشای در پایان جمعبندی میکند که اگرچه وضعیت امنیتی اسرائیل نسبت به پیش از آغاز جنگ بهتر شده و تهدیدهای حکومت ایران و حزبالله تا حدی به عقب رانده شدهاند، اما این تهدیدها از میان نرفتهاند. او مینویسد اسرائیل در عرصه نظامی به موفقیتهای مهمی دست یافته، اما فاقد راهبرد سیاسی و دیپلماتیک برای تبدیل این موفقیتها به دستاوردهای پایدار است. به اعتقاد نویسنده، بعید است جنگ با [حکومت] ایران در آینده نزدیک از سر گرفته شود، زیرا هم آمریکا تا پایان سال ۲۰۲۶ تمایلی به بازگشت به درگیری ندارد و هم جمهوری اسلامی برای دستیابی به لغو تحریمها، فعلاً از تشدید تنش با واشینگتن پرهیز خواهد کرد. با این حال، او نتیجه میگیرد که هرچند شهروندان اسرائیل امروز نسبت به قبل امنیت بیشتری دارند، اما این کشور از منظر راهبردی در یکی از دشوارترین مقاطع تاریخ خود قرار گرفته است.