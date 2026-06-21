جبهه ملی ایران – شاخه خراسان در بیانیه‌ای صدور حکم ۱۸ سال زندان و مجازات‌های دیگر از جمله تبعید، ممنوعیت سفر به خارج از کشور و حرفه وکالت برای جواد علیکردی، وکیل دادگستری و فعال سیاسی، از سوی دادگاه عمومی و انقلاب مشهد را محکوم کرد.

این تشکل سیاسی ضمن ابراز نگرانی نسبت به روند دادرسی این پرونده، خواستار توجه نهادهای حقوق بشری، از جمله سازمان‌های بین‌المللی و گزارشگران ویژه، به این موضوع و بررسی انطباق آن با اصول دادرسی عادلانه و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر شد.

جبهه ملی ایران - شاخه خراسان همچنین بر اهمیت رعایت اصول دادرسی منصفانه، حق دسترسی به وکیل، حق ارتباط با خانواده و استانداردهای بنیادین حقوق بشر تأکید کرد.

این تشکل در عین حال خواستار توجه به «وضعیت سایر افراد مرتبط با پرونده‌های مشابه»، از جمله حشمت‌الله طبرزدی، هاشم خواستار و جواد لعل‌محمدی شد.