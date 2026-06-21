دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در واکنش به اظهارات مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، درباره ناچار شدن آمریکا به پذیرش تفاهمنامه میان دو کشور، هشدار داد که تهران باید در مواضع و رفتار خود تجدیدنظر کند.
ترامپ در گفتوگو با فاکسنیوز گفت: «بهتر است مراقب حرف زدنش باشد. بهتر است رفتارش را اصلاح کند، وگرنه ما کنترل بقیه کشور را هم به دست خواهیم گرفت.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که مسعود پزشکیان روز یکشنبه ۳۱ خرداد گفت: «آنچه مسلم است از حق غنیسازی اورانیوم هرگز کوتاه نخواهیم آمد و طرف مقابل نیز ناچار است آن را بپذیرد.»
از زمانی که مجتبی خامنهای بهعنوان رهبر جدید جمهوری اسلامی معرفی شده است، تقریبا هیچ سخنرانی عمومی، مصاحبه یا نشست خبری از او منتشر نشده است. در نتیجه، پیامها و نوشتههای منتسب به او تنها پنجرهای هستند که میتوان از طریق آنها به اولویتها و نگاه سیاسی رهبر جدید جمهوری اسلامی پی برد.
اما مهمترین مفاهیم و کلیدواژههایی که در این نوشتهها تکرار میشوند، چیست؟
مهدی بیگی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال، در «پیوست» ۱۰ پیام مهم منتسب به مجتبی خامنهای را کنار هم گذاشته است تا جایگاه مردم در پیامهای او را بررسی کند.
وزیران خارجه عربستان سعودی، پاکستان، مصر و ترکیه روز یکشنبه ۳۱ خرداد در نشستی در قاهره، آخرین تحولات منطقهای و تلاشها برای کاهش تنش، از جمله تفاهمنامه میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی، را بررسی کردند.
در این نشست، فیصل بن فرحان، وزیر خارجه عربستان سعودی، محمد اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، و هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، حضور داشتند.
وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرد که میانجیگری پاکستان در چارچوب تفاهمنامه امضاشده میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی از محورهای اصلی گفتوگوهای این نشست بوده است.
بر اساس این بیانیه، «تشدید اقدامات نظامی اسرائیل علیه لبنان» نیز مورد بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت ادامه همکاری، افزایش هماهنگی و رایزنیها برای حفظ مسیر دیپلماتیک، کاهش پیامدهای بحران و بازگرداندن امنیت و ثبات به منطقه تاکید کردند.
عبدالله بن خالد بن سعود الکبیر، مدیرکل برنامهریزی سیاستها، و صالح بن عید الحصینی، سفیر عربستان سعودی در مصر، نیز در این نشست حضور داشتند.
شهروندان در پیامهای ارسالی به ایراناینترنشنال، نسبت به هرگونه توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا ابراز نگرانی کردهاند. برخی از شهروندان گفتهاند توافق با حکومتی که بزرگترین کشتار معترضان و شهروندان ایرانی را رقم زده، قابل پذیرش نیست.
جزییات بیشتر با مهدی تاجیک، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، یکشنبه ۳۱ خرداد در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز گفت که شامگاه شنبه به مقامهای جمهوری اسلامی درباره بستن تنگه هرمز هشدار داده است و گفته در صورت بستن تنگه هرمز، «دیگر کشوری نخواهند داشت و حتی نمیتوانند به کشور خودشان برگردند.»
او همچنین گفت که ایالات متحده میتواند به «فرشته نگهبان» تنگه هرمز تبدیل شود و ۲۰ درصد از نفت عبوری را در اختیار بگیرد.
رییسجمهوری آمریکا در ادامه به فاکسنیوز گفت: «اگر لازم باشد، ممکن است کنترل تنگه را در دست بگیریم. آنها را بهشدت هدف قرار خواهم داد.»
او همچنین با اشاره به احتمال دستیابی به توافق گفت: «اگر توافق نکنند، از آنها عوارض دریافت خواهیم کرد.»
محمدرضا گیلانی، مشاور امور فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک، به پولیتیکو گفت: «جام جهانی ۲۰۲۶ تازه آغاز شده است، اما یک نکته از همین حالا روشن به نظر میرسد. فراتر از نتایج داخل زمین، مکزیک در یکی از مهمترین مسابقات این تورنمنت پیروز شده است؛ مسابقه مهماننوازی.»
این مقام سفارت جمهوری اسلامی در مکزیک افزود: «جام جهانی ۲۰۲۶ فیفا فقط در ورزشگاهها برگزار نمیشود، بلکه در خیابانها، فرودگاهها و میدانهای عمومی نیز جریان دارد. و در این رقابت موازی، به نظر میرسد مکزیک از سایرین پیش افتاده است.»
پولیتیکو نوشت که گیلانی از آنچه فضای استقبالگرایانه مکزیک برای هواداران خارجی توصیف کرد تمجید کرد و آن را با مشکلات مهاجرتی در آمریکا مقایسه کرد؛ مشکلاتی که شامل پیچیدگیهای صدور ویزا و نگرانیهای مربوط به ورود برخی تیمها، از جمله تیم ایران، میشود.
گیلانی گفت: «زیرساخت اهمیت دارد. ورزشگاهها اهمیت دارند. امنیت هم مهم است. اما تاریخ نشان داده است که میزبانان بزرگ به خاطر چیزی عمیقتر در یادها میمانند؛ اینکه بتوانند باعث شوند جهان احساس خوشایند کند.»