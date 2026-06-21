اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، گفت نشست سوئیس با هدف پیگیری اجرای مفاد یادداشت تفاهم خاتمه برگزار شده و بر «اجرای تعهدات طرف مقابل» تمرکز دارد.
بقائی تاکید کرد: «جمهوری اسلامی مصمم است روند اجرایی شدن تعهدات طرف مقابل را با وسواس و جدیت پیگیری کند.»
او با اشاره به مفاد یادداشت تفاهم افزود بدون اجرای این مفاد، بهویژه بند ۱ مربوط به خاتمه جنگ در همه جبههها از جمله لبنان، ورود به مرحله مذاکرات توافق نهایی ممکن نخواهد بود.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را مسئول بسته شدن تنگه هرمز دانست و خواستار بازگشایی این آبراه راهبردی شد.
او در گفتوگو با شبکه «ای.آر.دی» گفت: «در نهایت این دونالد ترامپ بود که چوبپنبه را در گلوگاه تنگه هرمز فرو کرد، نه ما. اما اکنون ما علاقهمندیم که آن را دوباره بیرون بیاوریم.»
پیستوریوس افزود: «بازگشایی تنگه هرمز، یا به عبارت دیگر تامین عبور و مرور ایمن از آن، به نفع اروپا، تامین انرژی ما و احیای اقتصادی ما است.»
وزیر دفاع آلمان همچنین گفت هرگونه توافق برای بازگشایی تنگه هرمز به حمایت جمهوری اسلامی و عمان نیاز خواهد داشت.
مایک والتز، سفیر ایالات متحده در سازمان ملل، همزمان با آغاز مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی، در شبکه سیبیاس نیوز گفت دولت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، میداند مقامهای جمهوری اسلامی «آدمهای خوبی نیستند»، اما با تمرکز کامل در تلاش برای دستیابی به یک توافق هستهای است.
والتز گفت: «هیچیک از مقامهای ارشد این حکومت نسلکش به هیچ وجه آدمهای خوبی نیستند. آنها قطعا حتی از بررسی سوابق افبیآی هم عبور نمیکنند. هیچکس انتظار چنین چیزی را ندارد، اما در نهایت دولت رویکردی عملگرایانه در پیش گرفته است.»
او با اشاره به سرکوب خونین اعتراضات در ایران افزود: «ما میدانیم با چه نوع افرادی طرف هستیم.»
سفیر آمریکا در سازمان ملل در عین حال تاکید کرد هرگونه توافق با جمهوری اسلامی بر پایه اعتماد نخواهد بود، بلکه «کاملا مبتنی بر راستیآزمایی» خواهد بود و با تهدیدهای معتبر به استفاده از نیروی نظامی همراه میشود.
، عضو هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در سوئیس، گفت مهمترین موضوع مطرحشده در نشست اصلی چهارجانبه، اجرای بند ۱۳ تفاهمنامه و پایان جنگ علیه حزبالله بوده است و او افزود: «اگر جنگ در لبنان پایان نیابد، مذاکرات درباره سایر موضوعات انجام نخواهد شد.»
قربانزاده همچنین با اشاره به نشستهای دوجانبه و کارشناسی با هیات قطری گفت مراحل اجرایی مربوط به آزادسازی داراییهای مسدودشده ایران با مشارکت هیات قطری انجام شده است.
او افزود: «پیشنویس مربوط به معافیتهای تحریمی نفت ایران نهایی شده است و بهزودی شاهد صدور این معافیتها خواهیم بود.»
دان بیکن، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، در واکنش به اظهارات جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در حساب خود در شبکه ایکس نوشت که تلاش برای تغییر ماهیت حکومت جمهوری اسلامی از طریق تعامل سیاسی نتیجهای نخواهد داشت.
بیکن نوشت: «هر رییسجمهوری آمریکا تصور کرده است که میتواند ماهیت حکومت تندرو ایران را تغییر دهد. تنها راه دستیابی به تغییر مثبت، فروپاشی این حکومت است.»
او افزود: «بنابراین، تا زمانی که آیتاللهها در قدرت هستند، حتی یک سنت هم نباید برای کمک به بازسازی ایران پرداخت شود.»
این اظهارات در حالی مطرح شده است که جیدی ونس پیش از آغاز مذاکرات چهارجانبه با جمهوری اسلامی گفته بود ایالات متحده در صورتی که جمهوری اسلامی از برنامه هستهای خود دست بکشد و به حمایت از تروریسم پایان دهد، آماده است روابط خود با ایران را بهطور بنیادین متحول کند.
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، که اکنون به عنوان رییس هیات مذاکرهکننده جمهوری اسلامی در سوئیس حضور دارد، در حساب خود در شبکه ایکس نوشت که جمهوری اسلامی تهدیدهای مقامهای آمریکایی را «به جایی حساب نمیکند» و نسبت به اقدام نظامی هشدار داد.
قالیباف نوشت: «با خودشان فکر نمیکنند که اگر تهدیدهایشان نتیجهای داشت، به استیصال امروز نمیرسیدند؟ ما تهدیدهای آمریکاییها را به جایی حساب نمیکنیم.»
او افزود: «بهتر است مراقب اظهارنظرهای خود باشند. نیروهای مسلح ما آمادهاند تا به نحوی دیگر پاسخشان را بدهند.»
قالیباف همچنین نوشت: «هر چه حرف بزنند، این ماییم که عمل میکنیم.»