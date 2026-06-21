سناتور برنی سندرز بر ضرورت نیاز ایالات متحده به «یک سیاست خارجی جدید» تاکید کرد
سناتور برنی سندرز، نماینده دموکرات در مجلس سنای آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس بر ضرورت نیاز ایالات متحده به «یک سیاست خارجی جدید» تاکید کرد.
سندرز نوشت: «در بحبوحه شکست مفتضحانه جنگ در ایران، آمریکاییها باید در مورد مبانی سیاست خارجی خود و چگونگی پیشروی در مسیری بسیار متفاوت - مسیری که بر صلح، دموکراسی و عدالت اقتصادی و اجتماعی متمرکز است - تجدید نظر کنند.»
او به جنگهای ویتنام، عراق و همچنین جنگ ۴۰ روزه ایران اشاره کرد و افزود که همگی آنها بر «اساس یک دروغ» بود.
سندرز اضافه کرد: «با توجه به اینکه ۶۰درصد از مردم ما با حقوق ماهیانه خود امرار معاش میکنند، ما بودجه نظامی بیش از یک تریلیون دلاری داریم که بخش زیادی از آن به مجتمع نظامی-صنعتی بسیار سودآور اختصاص مییابد.»
او در ادامه از سیاستهای داخلی و خارجی متحدان اصلی آمریکا در خاورمیانه مانند اسرائیل، عربستان سعودیُ امارات متحده عربی و قطر انتقاد کرد و نوشت: «سیاستهای خاورمیانه پیچیده است و هیچکس باور ندارد که ما میتوانیم فردا صلح، رفاه و دموکراسی را به منطقه بیاوریم. اما واضح است که ما به رویکردی بسیار متفاوت از آنچه اکنون داریم نیاز داریم.»
سندرز خواستار آن شد که آمریکا به دولتها - چه در تلآویو، ریاض، ابوظبی یا دوحه - که «درگیر نقض سیستماتیک حقوق بشر هستند»، سلاح و حمایت دیپلماتیک ارائه ندهد.