مجید ابنالرضا، سرپرست وزارت دفاع جمهوری اسلامی، در گفتوگوی تلفنی با خواجه آصف، وزیر دفاع پاکستان، گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با وجود امضای یادداشت تفاهم با آمریکا، به طرف مقابل اعتماد ندارند و برای هرگونه نقض تعهدات آمادگی پاسخگویی دارند.
ابنالرضا با اشاره به تفاهمنامه اخیر گفت: «نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با وجود امضای سند تفاهمنامه، هیچگاه به دشمن بدعهد اعتماد نداشتهاند.»
او افزود: «در صورت نقض مفاد تفاهم، واکنش جمهوری اسلامی سنگین و پشیمانکننده خواهد بود.»
اسماعیل قاآنی خطاب به ارتش اسرائیل هشدار داد «اگر با پای خود از جنوب لبنان خارج نشوید، حماسه سال ۲۰۰۰ بار دیگر تکرار خواهد شد؛ همان سالی که با خفت و خواری از این سرزمین فرار کردید.» او افزود: «اگر بر تجاوز و اشغالگری اصرار ورزید، با ذلت و شکست با لگد بیرون رانده خواهید شد.»
اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، با انتشار پیامی به زبان عبری خطاب به ارتش اسرائیل هشدار داد که در صورت ادامه حضور در جنوب لبنان، با سرنوشتی مشابه عقبنشینی اسرائیل از این منطقه در سال ۲۰۰۰ مواجه خواهد شد.
قاآنی نوشت: «اگر با پای خود از جنوب لبنان خارج نشوید، حماسه سال ۲۰۰۰ بار دیگر تکرار خواهد شد؛ همان سالی که با خفت و خواری از این سرزمین فرار کردید.»
فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران همچنین اسرائیل را به پیامدهای ادامه حضور در جنوب لبنان تهدید کرد و افزود: «امروز نیز اگر بر تجاوز و اشغالگری اصرار ورزید، با ذلت و شکست با لگد بیرون رانده خواهید شد.»
تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال نشان میدهد گروهی از ایرانیان با پرچمهای شیر و خورشید برای تماشای بازی ایران - بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ وارد استادیوم سوفای لسآنجلس شدند. از سوی دیگر، در ابتدای بازی، گروهی از تماشاگران سرود جمهوری اسلامی را هو کردند.
با وجود ممنوعیت ورود پرچم شیروخورشید به ورزشگاههای جام جهانی از سوی فیفا، ایرانیان حاضر در لسآنجلس که برای تماشای دیدار ایران برابر بلژیک به ورزشگاه سوفای رفته بودند، پرچم شیروخورشید را با خود به داخل استادیوم بردند.
پیشتر دفتر رسانهای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «پرچم ملی شیر و خورشید را در ورزشگاهها و تجمعات بیرون استادیومها برافرازید. هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، با پشت کردن و سر دادن شعار، اعتراض مسالمتآمیز خود را نشان دهید و یادآوری کنید که این سرود، سرود ملت ایران نیست.»
از سوی دیگر، تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال نشان میدهد گروهی از تماشاگران بازی ایران - بلژیک در استادیوم سوفای لسآنجلس، سرود جمهوری اسلامی را هو کردند.
این اتفاق در بازی افتتاحیه جام جهانی در همین استادیوم و همچنین بازی اول تیم ملی مقابل نیوزیلند هم افتاده بود.
همچنین، تصاویر اختصاصی ایران اینترنشنال نشان میدهد یکی از ایرانیانی که برای تماشای دیدار تیم ملی فوتبال ایران و بلژیک به ورزشگاه سوفای لسآنجلس رفته بود، پلاکاردی را به نمایش گذاشت که یادآور بازداشت رشید مظاهری، دروازهبان پیشین تیم ملی ایران، و کشتار بیسابقه شهروندان ایرانی به دست جمهوری اسلامی در دیماه ۱۴۰۴ بود.
یک دیپلمات آمریکایی به شبکه فاکسنیوز گفت که هیات جمهوری اسلامی همچنان در سوئیس حضور دارد و مذاکرات میان تهران و واشینگتن ادامه دارد.
این مقام آمریکایی افزود: «مذاکرات از ابتدای روز بهطور جدی در جریان بوده است» و گفت گفتوگوهای گسترده درباره تمامی عناصر توافق هستهای ادامه دارد.
به گفته این دیپلمات، بخشی از رایزنیها بر رفع ابهامها و روشن شدن مواضع مطرحشده درباره تنگه هرمز متمرکز است تا اطمینان حاصل شود این آبراه راهبردی باز خواهد ماند.
نیمه اول دیدار تیم ملی ایران برابر بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ بدون گل در حالی به پایان رسید که مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی در دقیقه ۲۵ توانست دروازه تیبو کورتوآ را باز کند اما داوری بازی پس از بررسی توسط سیستم کمک داور ویدیویی، آن را مردود اعلام کرد.
در تصاویر منتشر شده از سوی کمکداور ویدیویی مشخص شد که نیمی از بدن طارمی جلوتر از مدافعین بلژیک بود. طارمی پس از گلزنی به بلژیک به سمت نقطه کرنر رفت و در برابر بازیکنان به رقص بندری پرداخت.
مصدومیت بیرانوند، نه به شدت جام جهانی ۲۰۲۲
در دقایق ابتدایی بازی، علیرضا بیرانوند پس از برخورد شدید با روملو لوکاکو دچار آسیبدیدگی شد.
در جریان ارسال یک ضربه کرنر، روملو لوکاکو برای تصاحب توپ با بیرانوند برخورد کرد. مهاجم بلژیک ابتدا با استوک روی پای دروازهبان ایران رفت و سپس در ادامه حرکت، زانوی او با صورت بیرانوند برخورد شدیدی داشت. شدت ضربه باعث شد دروازهبان تیم ملی برای دقایقی روی زمین بماند و کادر پزشکی وارد زمین شود.
داور مسابقه پس از بررسی صحنه، لوکاکو را با کارت زرد جریمه کرد. چهار سال پیش و در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بیرانوند در دیدار مقابل انگلیس پس از برخورد با مجید حسینی از ناحیه بینی مصدوم شد و نتوانست به بازی ادامه دهد. علیرضا بیرانوند پس از مداوا توانست به بازی برگردد.
حضور گسترده پرچم شیر و خورشید
اما یکی از نکات مهم این بازی، حضور گسترده پرچم شیر و خورشید در استادیوم بود؛ با وجود ممنوعیت ورود پرچم شیروخورشید به ورزشگاههای جام جهانی از سوی فیفا، ایرانیان حاضر در لسآنجلس که برای تماشای دیدار ایران برابر بلژیک به ورزشگاه سوفای رفته بودند، پرچم شیروخورشید را با خود به داخل استادیوم بردند و به نمایش گذاشتند.
پیشتر دفتر رسانهای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «پرچم ملی شیر و خورشید را در ورزشگاهها و تجمعات بیرون استادیومها برافرازید. هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، با پشت کردن و سر دادن شعار، اعتراض مسالمتآمیز خود را نشان دهید و یادآوری کنید که این سرود، سرود ملت ایران نیست.»
از سوی دیگر، گروهی از تماشاگران بازی ایران - بلژیک در استادیوم سوفای لسآنجلس، سرود جمهوری اسلامی را هو کردند.
همچنین یکی از ایرانیانی که برای تماشای دیدار تیم فوتبال ایران و بلژیک به ورزشگاه سوفای لسآنجلس رفته بود، پلاکاردی را به نمایش گذاشت که یادآور بازداشت رشید مظاهری، دروازهبان پیشین تیم ملی ایران، و کشتار بیسابقه شهروندان ایرانی به دست جمهوری اسلامی در دیماه ۱۴۰۴ بود.
پس از انتشار گزارشهایی درباره شنیده شدن صدای انفجاری مهیب در دوحه، پایتخت قطر، شامگاه یکشنبه، وزارت کشور قطر اعلام کرد که انفجاری در یک کارخانه در منطقه راس لفان رخ داده است.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که در پی این حادثه هیچ مصدومیتی گزارش نشده و همچنین هیچ نشانهای از نشت مواد خطرناک وجود ندارد.
پیشتر یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته بود صدای انفجاری بلند در دوحه شنیده شده است، اما در آن زمان علت این حادثه مشخص نبود.
مقامهای قطری تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت وقوع انفجار در منطقه راس لفان منتشر نکردهاند.