یک دیپلمات آمریکایی به شبکه فاکسنیوز گفت که هیات جمهوری اسلامی همچنان در سوئیس حضور دارد و مذاکرات میان تهران و واشینگتن ادامه دارد.
این مقام آمریکایی افزود: «مذاکرات از ابتدای روز بهطور جدی در جریان بوده است» و گفت گفتوگوهای گسترده درباره تمامی عناصر توافق هستهای ادامه دارد.
به گفته این دیپلمات، بخشی از رایزنیها بر رفع ابهامها و روشن شدن مواضع مطرحشده درباره تنگه هرمز متمرکز است تا اطمینان حاصل شود این آبراه راهبردی باز خواهد ماند.
نیمه اول دیدار تیم ملی ایران برابر بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ بدون گل در حالی به پایان رسید که مهدی طارمی، مهاجم تیم ملی در دقیقه ۲۵ توانست دروازه تیبو کورتوآ را باز کند اما داوری بازی پس از بررسی توسط سیستم کمک داور ویدیویی، آن را مردود اعلام کرد.
در تصاویر منتشر شده از سوی کمکداور ویدیویی مشخص شد که نیمی از بدن طارمی جلوتر از مدافعین بلژیک بود. طارمی پس از گلزنی به بلژیک به سمت نقطه کرنر رفت و در برابر بازیکنان به رقص بندری پرداخت.
مصدومیت بیرانوند، نه به شدت جام جهانی ۲۰۲۲
در دقایق ابتدایی بازی، علیرضا بیرانوند پس از برخورد شدید با روملو لوکاکو دچار آسیبدیدگی شد.
در جریان ارسال یک ضربه کرنر، روملو لوکاکو برای تصاحب توپ با بیرانوند برخورد کرد. مهاجم بلژیک ابتدا با استوک روی پای دروازهبان ایران رفت و سپس در ادامه حرکت، زانوی او با صورت بیرانوند برخورد شدیدی داشت. شدت ضربه باعث شد دروازهبان تیم ملی برای دقایقی روی زمین بماند و کادر پزشکی وارد زمین شود.
داور مسابقه پس از بررسی صحنه، لوکاکو را با کارت زرد جریمه کرد. چهار سال پیش و در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر بیرانوند در دیدار مقابل انگلیس پس از برخورد با مجید حسینی از ناحیه بینی مصدوم شد و نتوانست به بازی ادامه دهد. علیرضا بیرانوند پس از مداوا توانست به بازی برگردد.
حضور گسترده پرچم شیر و خورشید
اما یکی از نکات مهم این بازی، حضور گسترده پرچم شیر و خورشید در استادیوم بود؛ با وجود ممنوعیت ورود پرچم شیروخورشید به ورزشگاههای جام جهانی از سوی فیفا، ایرانیان حاضر در لسآنجلس که برای تماشای دیدار ایران برابر بلژیک به ورزشگاه سوفای رفته بودند، پرچم شیروخورشید را با خود به داخل استادیوم بردند و به نمایش گذاشتند.
پیشتر دفتر رسانهای شاهزاده رضا پهلوی با انتشار بیانیهای اعلام کرد: «پرچم ملی شیر و خورشید را در ورزشگاهها و تجمعات بیرون استادیومها برافرازید. هنگام پخش سرود جمهوری اسلامی، با پشت کردن و سر دادن شعار، اعتراض مسالمتآمیز خود را نشان دهید و یادآوری کنید که این سرود، سرود ملت ایران نیست.»
از سوی دیگر، گروهی از تماشاگران بازی ایران - بلژیک در استادیوم سوفای لسآنجلس، سرود جمهوری اسلامی را هو کردند.
همچنین یکی از ایرانیانی که برای تماشای دیدار تیم فوتبال ایران و بلژیک به ورزشگاه سوفای لسآنجلس رفته بود، پلاکاردی را به نمایش گذاشت که یادآور بازداشت رشید مظاهری، دروازهبان پیشین تیم ملی ایران، و کشتار بیسابقه شهروندان ایرانی به دست جمهوری اسلامی در دیماه ۱۴۰۴ بود.
پس از انتشار گزارشهایی درباره شنیده شدن صدای انفجاری مهیب در دوحه، پایتخت قطر، شامگاه یکشنبه، وزارت کشور قطر اعلام کرد که انفجاری در یک کارخانه در منطقه راس لفان رخ داده است.
این وزارتخانه در بیانیهای اعلام کرد که در پی این حادثه هیچ مصدومیتی گزارش نشده و همچنین هیچ نشانهای از نشت مواد خطرناک وجود ندارد.
پیشتر یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفته بود صدای انفجاری بلند در دوحه شنیده شده است، اما در آن زمان علت این حادثه مشخص نبود.
مقامهای قطری تاکنون جزئیات بیشتری درباره علت وقوع انفجار در منطقه راس لفان منتشر نکردهاند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با انتقاد از ایتالیا و برخی متحدان ناتو، آنها را به بیعملی در برابر «تهدید بسیار جدی» هستهای جمهوری اسلامی متهم کرد.
ترامپ در تروث سوشال نوشت که ایالات متحده طی دهههای گذشته و با صرف «تریلیونها دلار» از اعضای ناتو حمایت کرده است، اما این کشورها حاضر نیستند در برابر جمهوری اسلامی و برنامه هستهای آن نقش فعالی ایفا کنند.
او افزود: «ما دههها از آنها دفاع کردهایم، اما زمانی که نوبت به دفاع از ما و بقیه جهان میرسد، حاضر نیستند این کار را انجام دهند.»
رییسجمهوری آمریکا همچنین از ایتالیا و نخستوزیر این کشور نام برد و گفت آنها حتی به مشارکت در مقابله با جمهوری اسلامی و تهدید هستهای آن فکر هم نمیکنند.
احمد الشرع، رییسجمهور سوریه، اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر احتمال مداخله نظامی سوریه در لبنان علیه حزبالله را رد کرد و گفت نقش دمشق در لبنان بر حمایت از نهادهای دولتی و کمک به دستیابی به یک راهحل سیاسی متمرکز است.
او در گفتوگو با شبکه المشهد گفت: «ما به دنبال ایجاد روابط اقتصادی میان لبنان و سوریه هستیم، نه روابط نظامی.»
احمد الشرع با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره نقش احتمالی سوریه در لبنان افزود: «دونالد ترامپ از وضعیت لبنان ابراز نگرانی کرده و به دنبال پایان دادن به جنگ است. او به نقش سوریه در دستیابی به یک راهحل مسالمتآمیز اشاره کرده بود، اما سخنانش به اشتباه به گونهای تفسیر شد که گویی سوریه قرار است فردا صبح وارد لبنان شود.»
رییس دولت سوریه گفت: «اگر قصد ورود به میدان درگیری یا جنگ را داشتیم، به اندازه کافی شجاعت داشتیم که آن را آشکارا اعلام کنیم.»
الشرع همچنین گفت: «سوریه میتواند از طریق حمایت از دولت لبنان، تقویت نهادها و ایجاد ارتباط میان نیروهای لبنانی، از جمله حزبالله، به یک راهحل مثبت کمک کند؛ زیرا راهحلهای ناقص چالشهای بزرگی ایجاد میکنند.»
او تاکید کرد که دمشق خواهان ثبات لبنان است و تلاش میکند از طریق راهحلهای سیاسی و همکاری با نهادهای رسمی این کشور، به کاهش تنشها و پایان جنگ کمک کند.
بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر، یکشنبه ۳۱ خرداد با محمداسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان، در حاشیه نشست «چهار طرف منطقهای» در قاهره دیدار کرد.
وزارت خارجه مصر اعلام کرد عبدالعاطی در این دیدار از تلاشهای پاکستان و دیگر شرکای منطقهای که به دستیابی به تفاهمنامه میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی کمک کردهاند، قدردانی کرد.
به نوشته وزارت خارجه مصر، عبدالعاطی این تفاهمنامه را گامی مهم در کاهش تنشها، جلوگیری از تشدید بحران و فراهم کردن زمینه دستیابی به یک توافق نهایی و پایدار دانست که به تقویت امنیت و ثبات منطقهای کمک میکند.