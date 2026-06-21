کوین بوک، مدیر عامل شرکت کلیرویو انرژی پارتنرز، به شبکه خبری سی‌بی‌اس گفت «ممکن است مدتی طول بکشد» تا قیمت بنزین در ایالات متحده به سطح قبل از جنگ ایران کاهش یابد.

بر اساس این گزارش، میانگین قیمت بنزین معمولی اکنون کمی کمتر از ۴دلار در هر گالن اعلام شده که کمتر از بالاترین قیمت در زمان جنگ، یعنی بیش از ۴.۵۰دلار، است، اما هنوز هم بسیار بالاتر از یک سال پیش، بیش از سه دلار، محسوب می‌شود.

بوک پیش‌بینی کرد اگر قیمت نفت ثابت بماند، قیمت بنزین می‌تواند پنج تا هفت سنت دیگر کاهش یابد، اما در مورد پس ازاین مرحله، «عدم قطعیت» وجود دارد.

این تحلیلگر بازار انرژی اشاره کرد که ممکن است تا پایان سال جاری میلادی طول بکشد تا موجودی‌های نفت تخلیه شده دوباره پر شوند و به مازاد برسند.

بوک گفت: «برای بازگشت به جایی که قبل از جنگ بودیم، به پر کردن موجودی‌ها نیاز داریم.»