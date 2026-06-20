نیروی دریایی سپاه پاسداران در بیانیه‌ای که شنبه منتشر شد، اعلام کرد: « با توجه به جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و نقض تعهدات آمریکا در برقراری آتش بس، تنگه هرمز بر روی همه شناورها بسته می باشد. تاکید می گردد تنگه هرمز بسته است و شناورها به تنگه هرمز نزدیک نشوند؛ در غیر این صورت امنیت آنها به مخاطره خواهد افتاد.»

اندکی پیش از انتشار این بیانیه، قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرده بود: « نظر به بدعهدی‌ و پیمان‌شکنی آشکار آمریکا نسبت به عدم اجرای بند اول تفاهم‌نامه پایان جنگ، و در واکنش به نقض بی‌وقفه و مستمر آتش‌بس توسط رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و کشتار بی‌رحمانه و آوارگی صدها هزار نفر از مردم مظلوم این سرزمین و همچنین با توجه به عدم عقب‌نشینی نیروهای اشغالگر صهیونی از اراضی جنوب لبنان، اعلام می‌دارد تنگه هرمز به روی تردد شناورها بسته خواهد شد.»

در این بیانیه گفته شده است: «متذکر می‌گردد این گام اول پاسخ به عهدشکنی دشمن است و در صورت ادامه تجاوز، گام‌های بعدی برای پایبند کردن دشمن به اجرای تعهدات برنامه ریزی و اقدام خواهد شد.»

سپاه پاسداران در حالی از بسته شدن مجدد تنگه هرمز خبر داده که ساعتی پیش از آن، جی‌دی ونس در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز گفته بود: «اوضاع گفت‌وگوهای ایران خوب پیش می‌رود. به مذاکرات ایران فرصت خواهیم داد و هیچ مدرکی دال بر بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران وجود ندارد.»

او گفت: «ویتکاف و کوشنر برای گفت‌وگوهای ایران در محل حاضر هستند، انتظار دارم در یکی‌دو روز آینده به سوئیس بروم. من اطمینان دارم می‌توانیم آتش‌بس را حفظ کنیم. گفت‌وگوهای ایران ممکن است در روز یکشنبه برگزار شود.»

هم‌زمان اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی عصر شنبه ۳۰ خرداد به‌وقت تهران اعلام کرد عباس عراقچی تا ساعاتی دیگر راهی سوئیس می‌شود.

او گفت: «هیات مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی به سوئیس سفر خواهد کرد و این سفر با هدف مطالبه‌گری و پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل انجام می‌شود، چرا که معیار اصلی سنجش هر توافقی، مرحله اجرای آن است.»

بقایی گفت: «آمریکا موظف است اسرائیل را وادارد که حمله به لبنان را متوقف کند و اگر آمریکا از اجرای تعهداتش سرباز بزند، با تدابیر لازم پاسخ خواهیم داد.»

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «اگر بخشی از تعهدات طرف مقابل اجرا نشود کلیت تفاهم دچار مشکل می‌شود. ما تعهد را امضا نکردیم که اجرا نشود؛ رویکرد ما تعهد در برابر تعهد است.»

‏وزارت امور خارجه پاکستان نیز عصر شنبه اعلام کرد: «‏مذاکرات فنی بین آمریکا و ایران فردا در بورگن‌اشتوک در سوئیس برگزار خواهد شد. ‏این مذاکرات تحت نظارت پاکستان و قطر به عنوان کشورهای میانجی‌گر انجام خواهد شد.»

در حالی که ونس از حضور استیو ویتکاف و جرد کوشنر، نمایندگان ویژه ترامپ در بورگن‌اشتوک محل برگزار مذاکرات در سوئیس خبر داد، وزارت امور خارجه این کشور با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: «‏ما همچنان یک محیط محرمانه و قابل اعتماد را برای تسهیل گفت‌وگوها درباره اجرای یادداشت تفاهم میان واشنگتن و تهران فراهم می‌کنیم.»

در این بیانیه گفته شده است: « دیپلمات‌های کشورهای مختلف که هم‌اکنون در این روند حضور دارند، به تلاش‌های خود برای برقراری گفت‌وگو ادامه می‌دهند.‏ به دلایل مربوط به محرمانگی، امکان ارائه اطلاعات بیشتری درباره حاضران یا محتوای مذاکرات وجود ندارد.»

عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، قبل از ترک تهران با محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، دیدار کرد.

شبکه الحدث گزارش داد که تقوی همراه عراقچی به سوئیس خواهد رفت. پاکستان میانجی مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آمریکاست. پیش‌تر و پس از آنکه مشخص شد مذاکرات روز جمعه برگزار نخواهد شد، شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، سفر خود به سوئیس را لغو کرده بود.

ادامه درگیری‌ها میان حزب‌الله لبنان و اسرائیل، بار دیگر سرنوشت مذاکرات را در هاله‌ای از ابهام فرو برده است و بسته شدن مجدد تنگه هرمز می‌تواند بر روند این مذاکرات تاثیر بگذارد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در همین زمینه اعلام کرده است: «بند نخست مهم‌ ترین بخش در یادداشت تفاهم است و طرف مقابل به تعهد خود مبنی بر وادار کردن رژیم صهیونیستی به توقف تجاوزاتش به لبنان عمل نکرده است. آمریکا باید در اجرای مفاد یادداشت تفاهم شتاب کند، در غیر این صورت با مشکلات روبرو خواهد شد.»