شبکه حقوق بشر کردستان گزارش داد که وضعیت جسمی کژال رحمانی، از خانوادههای دادخواه کردستان، در چهاردهمین روز اعتصاب غذا در سلول انفرادی زندان زنان سنندج نگرانکننده توصیف شده است.
رحمانی ۱۶ خرداد همراه با همسرش، عیسی فیضی، و برادرش، دانیال رحمانی، به دست نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد.
این گزارش حاکی از آن است که او از زمان بازداشت تاکنون در اعتراض به بازداشت غیرقانونی خود و دیگر اعضای خانوادهاش و فشار بازجویان برای پروندهسازی علیه آنان، در اعتصاب غذا به سر میبرد.
شبکه حقوق بشر کردستان اشاره کرد که خانواده رحمانی شنبه ۳۰ خرداد به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب کامیاران مراجعه کردند و خواستار تعیین تکلیف و ملاقات با او شدند.
بر اساس این گزارش، بازپرس پرونده گفت که اعتصاب غذا هیچ تاثیری در روند بازجویی از رحمانی توسط بازجویان وزارت اطلاعات ندارد و در صورت مرگش، تنها گواهی فوت او را صادر خواهند کرد.
بلومبرگ گزارش داد ایران پس از وقفهای حدودا ششهفتهای، بارگیری نفت خام از پایانه صادراتی جزیره خارک را از سر گرفته است. این گزارش علت این اقدام را رفع محاصره بنادر ایران از سوی نیروی دریایی آمریکا عنوان کرد.
این گزارش میگوید ایران پس از امضای یک توافق صلح موقت و کاهش تنشها با ایالات متحده، از نخستین طرفهای بهرهمند از این شرایط بوده و بهسرعت صادرات نفت خود را از سر گرفته است.
بر اساس این گزارش، با وجود آنکه برخی شرکتهای بینالمللی کشتیرانی همچنان به دلیل نگرانیهای امنیتی از عبور از تنگه هرمز خودداری میکنند، ایران حدود ۲۰ میلیون بشکه نفت خام را با استفاده از نفتکشهایی که پیشتر در نزدیکی چابهار لنگر انداخته بودند، جابهجا کرده است.
بلومبرگ همچنین گزارش داد دستکم ۲۰ نفتکش با اندازههای مختلف همچنان در شرق جزیره خارک لنگر انداختهاند؛ موضوعی که نشان میدهد ایران ممکن است نفت خام بیشتری را برای صادرات از خلیج فارس آماده کرده باشد.
جورجیا ملونی، نخستوزیر ایتالیا، پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهور آمریکا، رم را به کمک نکردن به ایالات متحده در جنگ علیه ایران متهم کرد، گفت که او همیشه برای «دفاع از منافع ملی ایتالیا» اقدام میکند.
پیشتر ترامپ شنبه در تروتسوشالنوشته بود که ملونی «با این سطح از محبوبیت در ایتالیا عملکرد ضعیفی دارد، احتمالاً به این دلیل که او درخواست ایالات متحده آمریکا، کشوری که واقعاً ایتالیا را دوست دارد و از آن محافظت میکند، را در مورد جلوگیری از دستیابی یا توسعه سلاح هستهای توسط ایران رد کرد (البته ناتو هم همینطور بود).»
ترامپ افزوده بود: «او حتی به ما اجازه نمیداد از باندهای فرود یا فرودگاههای ایتالیا استفاده کنیم، که یک دردسر بزرگ لجستیکی است، و این بهرغم این واقعیت است که ایالات متحده سالانه صدها میلیارد دلار برای محافظت از ایتالیا و دیگر متحدان به اصطلاح ناتو کمک میکند.»
به گزارش شبکه خبری فاکس، ملونی در واکنش به انتقادهای ترامپ، خطاب به او گفت: «این حملات مداوم و بیدلیل، معنا ندارد» و افزود: «در مورد محبوبیت من، دوست شما بودن قطعاً کمکی به آن نکرده است و به رابطه من با شما نیز بستگی ندارد. محبوبیت من به توانایی من در دفاع از منافع ملی ایتالیا بستگی دارد و این دقیقاً همان کاری است که من همیشه انجام دادهام.»
او همچنین گفت: «این همان کاری است که من در مورد پایگاههای نظامی آمریکا در ایتالیا انجام دادم. استفاده از آنها تابع توافقنامههایی است که ما همیشه به آنها احترام گذاشتهایم و تا زمانی که من نخستوزیر هستم، نمیتوان آنها را نقض کرد. ایتالیا همچنان یک کشور مستقل است. در هر صورت، محبوبیت من به شما ربطی ندارد. پیشنهاد میکنم روی محبوبیت خود تمرکز کنید.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، وضعیت جسمانی آمنه بیرقداری، زندانی سیاسی ۶۱ ساله، که پیشتر بهطور ناگهانی به بند مجرمان خطرناک زندان وکیلآباد مشهد منتقل شده بود، به شدت وخیم شده است.
بر پایه این اطلاعات، او در روزهای اخیر قربانی زورگیری در داخل زندان شده و در پی بروز فلج عصبی موقت، در بهداری این بند بستری شده است.
بر اساس این اطلاعات، آمنه بیرقداری کرهرودی، معلم بازنشستهای که در جریان سرکوب اعتراضات دیماه با اتهام «لیدری اعتراضات» در فریمان، شامگاه ۱۷ دی ۱۴۰۴ در منزلش در این شهر بازداشت شد، از ۲۸ خرداد، برخلاف اصل تفکیک جرائم، به بند دو زندان زنان وکیلآباد مشهد، محل نگهداری مجرمان خطرناک، منتقل شده است.
منبع مطلعی که درباره وضعیت او با ایراناینترنشنال صحبت کرد، گفت «بند ۲ محل نگهداری زندانیان جرائم خشن و سابقهدار است که از جمله به خاطر قتل، توزیع مواد مخدر، زورگیری و سرقت بازداشت و محکوم شدهاند.»
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مارک اسپر، وزیر دفاع پیشین آمریکا، به شبکه خبری فاکس گفت اگرچه جمهوری اسلامی تنگه هرمز را کنترل نمیکند، اما تهدیدهایش به تنهایی میتواند ترافیک کشتیرانی را از طریق این آبراه حیاتی مختل کند.
او افزود نگرانی بزرگتر این است که آیا تهران به تهدید کشتیرانی تجاری ادامه میدهد یا خیر، که این وضعیت میتواند شرکتهای بیمه، صاحبان کشتی، کاپیتانها و خدمه کشتیها را از فعالیت در این منطقه منصرف کند.
اسپر گفت: «تا زمانی که آنها تهدید و به آن عمل کنند، شرکتهای بیمه، کاپیتانهای کشتی، صاحبان کشتی و خدمه را فراری خواهند داد.»
او اشاره کرد که مقامهای آمریکایی هنوز باید مینهای دریایی را از منطقه پاکسازی کنند، و اضافه کرد که بهبود ترافیک تجاری ممکن است زمان ببرد.
اسپر گفت: مذاکرات در سوئیس میتواند نشانه واضحتری از این باشد که آیا ایران قصد دارد به آتشبس احترام بگذارد و مذاکرات را پیش ببرد یا خیر.
رجا نیوز، رسانه نزدیک به جریانهای محافظهکار، گزارش داد مجتبی خامنهای نسبت به مطرح شدن پرونده هستهای جمهوری اسلامی در مذاکرات و رعایت نشدن شرایطی که پیشتر تعیین شده بود، اعتراض کرده و این مذاکرات را «خلاف شرع» دانسته است.
بر اساس این گزارش، اعضای شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی در نامهای به خامنهای از ضرورت طرح موضوع هستهای در مذاکرات دفاع کرده و نسبت به ادامه درگیریها و احتمال حمله به زیرساختهای کشور ابراز نگرانی کردهاند.
رجا نیوز نوشت خامنهای در پاسخ به این نامه تاکید کرده است مذاکرات «نه در دنیا و نه در آخرت منفعتی نخواهد داشت» و مانع حمله به زیرساختهای ایران نیز نخواهد شد.