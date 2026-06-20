بری روزن، گروگان سابق آمریکایی در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در شرایطی که تفاهم‌نامه ایالات متحده و ایران با وجود درگیری‌های مجدد در لبنان همچنان پابرجاست، از آنچه که به نظر می‌رسد در مذاکرات، در میان سایر مسائل مهم، از قلم افتاده است، نگرانم: سرنوشت شش آمریکایی که در حال حاضر در ایران بازداشت شده‌اند یا از خروج آنها جلوگیری شده است.»

او اضافه کرد: «ما نام سه نفر را می‌دانیم: کامران حکمتی، رضا ولی‌زاده و افرین مهاجر.»

روزن اشاره کرد ان‌بی‌سی در مصاحبه‌ای که حدود دو هفته پیش انجام شد، از دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، در مورد آمریکایی‌های بازداشت شده در ایران پرسید، و افزود: «پاسخ او این بود: هیچ کس لیستی ندارد. اگر لیستی دارید، آن را به من بدهید و من آنها را آزاد خواهم کرد.»

به گفته روزن، با این حال، چند هفته بعد، کاخ سفید هنوز نمی‌گوید که آیا این آمریکایی‌ها بخشی از توافق با تهران هستند یا خیر.

او نوشت: «به عنوان یک گروگان سابق، من عمیقاً این موضوع را که سرنوشت آمریکایی‌ها در مذاکراتی که می‌تواند روابط ایالات متحده و ایران را تغییر دهد، مطرح نیست، نگران‌کننده می‌دانم.

روزن تاکید کرد:«هیچ توافقی نباید آمریکایی‌ها را نادیده بگیرد.»