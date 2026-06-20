روح‌الله محمدخانی، سرپرست اداره‌کل آموزش و پرورش قزوین، شنبه ۳۰ خرداد اعلام کرد امتحانات نهایی پایه‌های یازدهم و دوازدهم به دلیل برگزاری مراسم تشییع جنازه خامنه‌ای و «ضرورت» حضور دانش‌آموزان در این مراسم، به ۲۰ تیرماه موکول شده است.

علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، هفته گذشته اعلام کرده بود که امتحانات نهایی از ۲۱ تیرماه آغاز می‌شود.

در برنامه اولیه، قرار بود امتحانات نهایی پایه یازدهم از ۱۳ تیر و امتحانات پایه دوازدهم از ۱۴ تیر آغاز شود و تا هشتم مرداد ادامه یابد.