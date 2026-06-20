گوگوش: قلبم با پرستو احمدی، نوازندگان و دستاندرکاران کنسرت کاروانسرا است
گوگوش، خواننده سرشناس ایرانی، در صفحه اینستاگرام خود از صدور حکم ۷۴ ضربه شلاق، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و دو سال محرومیت از فعالیت هنری علیه پرستو احمدی، خواننده و هشت نفر از نوازندگان و دستاندرکاران «کنسرت کاروانسرا» انتقاد کرد.
او نوشت ۷۴ ضربه شلاق بهخاطر «جرم» آواز خواندن با موی آشکار.
گوگوش اشاره کرد که قلبش با پرستو احمدی و اعضای کنسرت و تهیهکننده آن است و نوشت: «باشد که این روزهای تاریک به سر آید، زنان بار دیگر آزاد انتخاب شیوه زندگی و پوشش خود را باز یابند، و هنر و بیان هنری بار دیگر در میهن عزیز و گرانقدرمان شکوفا شود.»