بن‌درور یمینی، نویسنده این یادداشت، با انتقاد از رویکرد ترامپ در قبال ایران، نوشت که رییس‌جمهوری آمریکا عملاً کنترل اوضاع را به تهران سپرده است. او مدعی شد [حکومت] ایران، در حالی که هنوز توافق به طور کامل اجرایی نشده، با تهدید به بستن تنگه هرمز و شلیک موشک‌های بالستیک به اسرائیل، مفاد تفاهم را نقض کرده و هم‌زمان از حزب‌الله برای افزایش فشار بر اسرائیل و ایجاد شکاف میان واشینگتن و تل‌آویو بهره می‌برد.

به نوشته وای‌نت، تهران با استفاده از حزب‌الله، اسرائیل را در برابر یک دوراهی قرار داده است؛ به گونه‌ای که پاسخ نظامی اسرائیل به حملات حزب‌الله، همان نتیجه‌ای است که [حکومت] ایران به دنبال آن است و در مقابل، خودداری از واکنش نیز می‌تواند به افزایش جسارت [حکومت] ایران و حزب‌الله منجر شود.

نویسنده معتقد است اسرائیل باید پیش از هر اقدام نظامی، از ظرفیت‌های دیپلماتیک برای برجسته کردن نقض آتش‌بس از سوی حزب‌الله استفاده کند تا افکار عمومی جهانی مسئولیت تنش‌ها را متوجه این گروه بداند.

در بخش دیگری از این یادداشت، به برگزاری مذاکرات در اقامتگاه بورگن‌اشتوک سوئیس اشاره شده و نقش قطر در میزبانی این گفت‌وگوها مورد انتقاد قرار گرفته است. نویسنده تاکید کرده که با توجه به مالکیت محل مذاکرات توسط «صندوق ثروت ملی قطر»، این کشور به اطلاعات مذاکرات دسترسی خواهد داشت و این موضوع در نهایت به سود [حکومت] ایران تمام می‌شود.

نویسنده همچنین استدلال‌های دولت ترامپ درباره ضرورت توافق برای جلوگیری از افزایش قیمت نفت و بحران اقتصادی جهانی را رد کرده و نوشته است که آمریکا به اندازه‌ای در این توافق سرمایه‌گذاری سیاسی کرده که حتی در صورت بستن تنگه هرمز یا حمله موشکی [حکومت] ایران به اسرائیل نیز از آن عقب‌نشینی نخواهد کرد. به اعتقاد او، تفاهم کنونی نه تنها موجب مهار حکومت ایران نشده، بلکه موقعیت راهبردی تهران را تقویت کرده است.

بن‌درور یمینی در پایان هشدار داده است که حتی اگر بحران کنونی پایان یابد، اسرائیل ناچار خواهد بود برای بازسازی جایگاه خود در روابط با ایالات متحده تلاش کند؛ زیرا در غیر این صورت، چالش‌های آینده به مراتب بزرگ‌تر از مشکلات امروز خواهند بود.

